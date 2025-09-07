Diretta Formula 1 streaming gara GP Italia 2025 Monza live video tv: orario, cronaca, podio e vincitore in casa nostra (oggi domenica 7 settembre)

DIRETTA FORMULA 1: GP ITALIA 2025, PASTICCIO NORRIS MA È 2°, PER LECLERC 4° POSTO

È terminata la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Italia 2025. Pit stop complicato per Norris, che perde tempo per un problema all’anteriore sinistra e rientra in pista dietro a Piastri e Verstappen. L’australiano, però, gli restituisce subito la posizione, riportandolo al secondo posto. Piastri tenta comunque l’attacco con il DRS, mentre Leclerc resta quarto, a 3.6 da Russell. Alla fine, però, il GP d’Italia ha un solo dominatore: Max Verstappen, che trionfa senza lasciare spazio agli avversari. Podio completato dalle due McLaren con Norris secondo e Piastri terzo, poi Leclerc quarto, Russell quinto e Hamilton sesto. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP ITALIA 2025 MONZA: COME VEDERE

La diretta Formula 1 in tv sarà anche in chiaro su Tv8 perché naturalmente il GP Italia 2025 a Monza è la nostra gara di casa, visibile a tutti e non solo su Sky Sport per gli abbonati, quindi ecco il sito di Tv8 oltre a Sky Go e Now Tv se vorrete invece affidarvi alla diretta streaming video.

GP ITALIA 2025, PIT-STOP PER VERSTAPPEN CHE ORA INSEGUE

Va avanti la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Italia 2025. Il GP d’Italia 2025 continua con Verstappen leader, seguito da Norris e Piastri. Leclerc mette a referto il giro veloce in 1:22.1, mentre un pit stop fa momentaneamente scivolare l’olandese al terzo posto dietro alle due McLaren, con Norris che prende la testa della corsa. Hamilton si ferma ai box per montare gomma bianca e Leclerc replica con un altro giro record (1:22.125). Verstappen torna a spingere con un impressionante 1:21.402, mentre Antonelli sorpassa Gasly ed entra in zona punti. L’olandese abbassa ulteriormente il tempo sul giro (1:21.3) e riduce a 8.1 secondi il distacco da Piastri. Le McLaren, ancora con gomma gialla dal via, si marcano strettamente: Norris resta al comando fino alla sosta di Piastri, che rientra ai box lasciando il secondo posto a Verstappen. (agg. di Fabio Belli)

GP ITALIA 2025, DUELLO NORRIS-PIASTRI PER IL SECONDO POSTO

È entrata nel vivo la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Italia 2025. A Monza Verstappen resta saldamente al comando con oltre cinque secondi di margine su Norris. Piastri aumenta il ritmo, mentre Hamilton si avvicina a Russell e, dopo la sosta del compagno, sale al quinto posto. La Mercedes effettua un pit stop rapido ma penalizzante, con Russell che scivola al dodicesimo posto. Leclerc si mantiene vicino al passo delle McLaren, inizialmente quarto, ma dopo il pit stop rientra sesto alle spalle di Albon, mentre Hamilton risale fino al quarto posto. (agg. di Fabio Belli)

GP ITALIA 2025, VERSTAPPEN COLLEZIONA GIRI VELOCI!

Va avanti a gran ritmo la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Italia 2025. Russell aumenta il ritmo e si lancia all’attacco di Leclerc per il quarto posto, mentre davanti Verstappen continua a dettare legge con un nuovo giro veloce in 1:23.0. Dopo 11 tornate la Top 10 recita: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton, Bortoleto, Alonso, Tsunoda e Antonelli. Intanto arriva una penalità di 5 secondi per Ocon, reo di aver spinto un rivale fuori pista. Verstappen però non si ferma: prima abbassa ancora il crono in 1:22.890, poi lo migliora ulteriormente a 1:22.727, sta procedendo a ritmo davvero forsennato l’olandese. (agg. di Fabio Belli)

GP ITALIA 2025, LECLERC È 4°, HAMILTON 6°

Prosegue la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Italia 2025. Verstappen continua a dettare il ritmo, firmando il giro veloce in 1:23.2, mentre la Ferrari di Leclerc fatica con tanto scivolamento. Piastri resta incollato al numero 16 e riesce a superarlo, salendo al terzo posto dietro al compagno Norris. Intanto Hamilton prosegue la sua rimonta: partito decimo, ora è sesto dopo aver avuto la meglio su Bortoleto e la sua Sauber. Davanti a tutti c’è sempre Verstappen, che dopo aver dovuto cedere momentaneamente la leadership a Norris per evitare penalità al via, ha ristabilito le gerarchie. L’olandese segna un nuovo giro veloce in 1:23.1 e porta a 2,6 secondi il vantaggio sul pilota McLaren. La situazione: Verstappen leader, Norris secondo, Piastri terzo, Leclerc quarto e Hamilton sesto. (agg. di Fabio Belli)

GP ITALIA 2025, MORRIS E PIASTRI INSEGUONO!

È iniziata la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Italia 2025. Scatto impeccabile di Verstappen al via, con le McLaren subito aggressive. Leclerc riesce inizialmente a sopravanzare Piastri, ma l’australiano si riprende presto la posizione tornando terzo. Norris prova a insidiare Verstappen con un’azione al limite della regolarità, mentre Leclerc difende con decisione il terzo posto dagli attacchi della McLaren. Poco dopo, però, Verstappen deve cedere temporaneamente la leadership, salvo poi riprendersela con un sorpasso di forza su Norris, riportandosi al comando del Gran Premio. Intanto Leclerc e Piastri si scambiano più volte le posizioni, con il ferrarista che riesce a rimanere davanti. Nelle retrovie Bortoleto insidia Russell, Hamilton risale fino all’ottava piazza e Antonelli è decimo. Al comando c’è nuovamente Verstappen, che ha ristabilito le gerarchie superando un Norris determinato a non restare a mani vuote. (agg. di Fabio Belli)

SEMAFORO VERDE ALLE 15!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Italia 2025. Tutto pronto per una delle gare più attese del Mondiale di Formula 1. In pole position partirà Max Verstappen con la sua Red Bull, alle cui spalle scatteranno le due McLaren di Norris e Piastri. La Ferrari punta su Charles Leclerc, al via dalla quarta casella, mentre Lewis Hamilton dovrà rimontare dalla decima posizione dopo la penalità rimediata nel GP d’Olanda. Semaforo verde fissato alle ore 15. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: CHI TRIONFA A MONZA?

C’è sempre un’atmosfera speciale a Monza, la diretta Formula 1 si appresta a vivere oggi, domenica 7 settembre, l’appuntamento con il Gran Premio d’Italia 2025 che vedrà scattare davanti a tutti Max Verstappen, che di conseguenza proverà a soffiare la vittoria alla McLaren per cogliere il terzo successo in carriera a Monza dopo i due ottenuti nel 2022 e nel 2023, quando però era sostenuto da una Red Bull decisamente più forte.

Tutto quello che Max sta conquistando quest’anno è invece frutto della sua classe. Facendo riferimento a ieri, possiamo notare che Yuki Tsunoda non è andato oltre il decimo posto nelle qualifiche e stavolta non hanno sorriso nemmeno le Racing Bulls, entrambe fuori nel Q1. Niente di nuovo, se non la conferma che forse Max Verstappen si sta facendo amare più delle stagioni nelle quali vinceva a raffica.

Alle sue spalle abbiamo le due McLaren, con Lando Norris che è riuscito a stare davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, il britannico ne ha estremo bisogno dopo il ritiro di Zandvoort che ha regalato all’australiano un ampio margine di vantaggio nel Mondiale Piloti, per cui Norris ha bisogno fin da subito di recuperare punti nel duello “privato” per l’iride.

Tutto questo naturalmente dalle ore 15.00, che pure a Monza sarà il momento della partenza della gara per la diretta Formula 1, con il Gran Premio d’Italia 2025 che si svilupperà sulla distanza di 53 giri sul leggendario circuito brianzolo, dove salvo imprevisti assisteremo alla corsa più veloce della stagione nel “tempio della velocità”.

DIRETTA FORMULA 1: GP ITALIA 2025, IL PUNTO SULLE FERRARI

Naturalmente verso la diretta Formula 1 del GP Italia 2025 adesso dobbiamo parlare delle Ferrari, che a Monza sono sempre le due macchine più attese. Charles Leclerc si è difeso molto bene, ma al monegasco questa volta non è riuscita la magia in stile Verstappen (anche Leclerc non è nuovo ad acuti di questo genere) e di conseguenza scatterà dalla quarta casella. Per il podio si potrà lottare, sognare un bis della vittoria dell’anno scorso è invece obiettivamente ben più complicato, partendo alle spalle dell’olandese e di entrambe le McLaren.

Le prospettive sono per forza di cose differenti invece per Lewis Hamilton, l’inglese infatti in pista è stato quinto alle spalle del compagno di squadra, ma la penalità che gli era stata comminata a Zandvoort per non avere rallentato in regime di bandiera gialla lo costringerà a scattare dalla decima casella, praticamente a centro gruppo. Ciò aumenterà per Hamilton i rischi alla Prima Variante, sempre molto delicata in partenza, ma soprattutto richiederà un tentativo di rimonta: vero che a Monza i sorpassi sono all’ordine del giorno, ma per Lewis la diretta Formula 1 partirà “in salita”…