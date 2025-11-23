Diretta Formula 1 gara GP Las Vegas 2025 live streaming video tv: orario e vincitore, cronaca e ordine d’arrivo oggi, domenica 23 novembre.

DIRETTA FORMULA 1, GP LAS VEGAS 2025: DUELLO NORRIS-VERSTAPPEN?

Una prima fila di lusso promette di infiammare la diretta Formula 1 oggi, domenica 23 novembre, in occasione del Gran Premio di Las Vegas 2025, il terzultimo atto del Mondiale che poi si sposterà in Asia per il suo gran finale fra Qatar e Abu Dhabi. Il trasferimento sarà molto impegnativo anche a causa dei tempi strettissimi, ma adesso è il momento sei pensare solo a quanto accadrà fra poco nel Nevada.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live video video GP Las Vegas 2025: Norris in pole! (sabato 22 novembre)

In pole position c’è Lando Norris e al suo fianco scatterà Max Verstappen: difficile chiedere di meglio, anche se questa ovviamente è una brutta notizia per Oscar Piastri, il cui tentativo di inseguimento dalla quinta casella e quindi dalla terza fila della griglia di partenza si annuncia infatti piuttosto complicato.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere live video streaming tv GP Las Vegas 2025: Norris il migliore

Non sarà semplice nemmeno seguire dall’Italia la diretta Formula 1: sappiamo infatti che la particolarità del GP Las Vegas è la gara al sabato sera locale, che però diventa la mattina molto presto per noi, infatti la partenza è in programma alle ore 5.00 del mattino italiano, purtroppo anche con poche speranze per la Ferrari e Andrea Kimi Antonelli, come vedremo fra poco.

Prima però diamo ancora qualche informazione aggiuntiva per seguire al meglio la diretta Formula 1 del GP Las Vegas 2025: è la terza edizione della corsa che si disputa dal 2023 sul Las Vegas Strip Circuit, un tracciato piuttosto lungo dal momento che misura ben 6,201 km, motivo per cui la distanza di gara sarà sui 50 giri.

DIRETTA FORMULA 1/ Norris trionfa, sul podio Antonelli e Verstappen GP San Paolo 2025 Interlagos (9 novembre)

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP LAS VEGAS 2025: COME VEDERE LA GARA

Per chi metterà la sveglia molto presto, la diretta Formula 1 in tv per il GP Las Vegas 2025 sarà la solita esclusiva di Sky Sport, gli abbonati potranno vedere live la gara anche con Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video. In chiaro comoda differita alle ore 14.00 su Tv8.

DIRETTA FORMULA 1, GP LAS VEGAS 2025: MOLTI DELUSI DOPO LE QUALIFICHE

Abbiamo detto che Lando Norris e Max Verstappen saranno i protagonisti più attesi della diretta Formula 1, con l’olandese che magari potrebbe approfittare di una maggiore “libertà” rispetto al britannico, che certamente dovrà fare calcoli in ottica Mondiale, ma ha la possibilità di guadagnare ulteriore terreno su Oscar Piastri, che partirà alle spalle anche di Carlos Sainz e George Russell. Splendida notizia per lo spagnolo della Williams, già terzo l’anno scorso a Las Vegas, la Mercedes invece non può essere del tutto contenta, perché purtroppo Andrea Kimi Antonelli è stato eliminato già nel corso del Q1.

Sono state qualifiche bagnate, il giovane italiano ha pagato a carissimo prezzo un bloccaggio, mentre la pioggia ha fatto naufragare la Ferrari, in particolare Lewis Hamilton che è stato addirittura ultimo. Charles Leclerc invece è riuscito almeno a raggiungere il Q3, ma non può di certo essere soddisfatto per il suo nono posto, lo sconforto del pilota monegasco è apparso evidente nelle dichiarazioni dopo le qualifiche, quando ha detto che i problemi con il bagnato per la Ferrari durano da sette anni. La Rossa è sempre salita sul podio nelle due precedenti edizioni del GP Las Vegas, stavolta servirebbe un mezzo miracolo nella diretta Formula 1…