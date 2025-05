DIRETTA FORMULA 1: LA FERRARI SFIDA LA MCLAREN A MONTECARLO!

La Ferrari migliore dell’anno accende le speranze di tanti tifosi in vista della diretta Formula 1 dell’appuntamento più affascinante: il Mondiale sembra una chimera, sarebbe bello allora conquistare almeno il GP Monaco 2025, che si svolgerà sul circuito di Montecarlo oggi pomeriggio, domenica 25 maggio, con partenza alle ore 15.00. Insomma, Charles Leclerc non ha alcuna intenzione di abdicare dopo la vittoria dell’anno scorso: il padrone di casa è stato secondo nelle qualifiche, forse addirittura con un pizzico di delusione pensando che in tutti i turni di prove libere era stato il migliore, ma se si pensa alle premesse è certamente molto più di quanto si osasse sperare.

La McLaren ha confermato anche a Montecarlo di essere superiore, ma Leclerc ci ha messo qualcosa di suo, inserendosi a un decimo dalla pole position di Lando Norris e qualche centesimo davanti a Oscar Piastri, comunque la Ferrari si trova bene sulle stradine del Principato e ne è conferma il rendimento anche di Lewis Hamilton. Insomma, la diretta Formula 1 potrebbe far sognare il Cavallino Rampante oggi, pur con tutte le incognite del caso, che d’altronde sono sempre presenti quando si gareggia a Montecarlo: come disse Nelson Piquet, correre sulle stradine monegasche “è come fare il giro del salotto di casa in bicicletta”. Rende bene l’idea dell’unicità della diretta Formula 1 quando si corre il GP di Monaco…

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP MONACO A MONTECARLO

La diretta Formula 1 in tv a Montecarlo torna ad essere un’esclusiva di Sky Sport, mentre in chiaro su Tv8 dovremo accontentarci della differita alle ore 18.30; ecco inoltre Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video.

DIRETTA FORMULA 1: ATTENZIONE AL DOPPIO PIT-STOP OBBLIGATORIO

Alcune caratteristiche sono immutabili per la diretta Formula 1 a Montecarlo: ad esempio, è la gara più breve dell’anno come chilometraggio, pur essendo ben 78 giri ma di un circuito che misura appena 3,337 km. L’unico tratto in cui si può utilizzare il DRS è sul (quasi) rettilineo del traguardo, ma l’edizione 2025 presenterà una novità importante, perché la FIA ha previsto l’obbligatorietà di effettuare due pit-stop in gara, dopo che l’anno scorso praticamente tutti fecero l’unica sosta in occasione della bandiera rossa, con l’effetto che i primi dieci arrivarono esattamente nello stesso ordine con cui erano partiti.

Stavolta ci sarà una variabile in più, quindi le strategie saranno particolarmente importanti, anche se naturalmente potrebbero essere influenzate dagli imprevisti, sempre dietro l’angolo a Montecarlo. Un altro dettaglio fondamentale è evidentemente la partenza, che spesso è stato un tallone d’Achille per Norris: sicuramente Leclerc cercherà di mettergli pressione per passare a Santa Devota davanti a tutti e rendere più concreta la speranza di bissare la vittoria del 2024 e sarebbe il primo dai tempi di Nico Rosberg a trionfare consecutivamente nel Principato, dove ripetersi è difficilissimo. Altro elemento del fascino della diretta Formula 1…