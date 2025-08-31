Diretta Formula 1 streaming gara GP Olanda 2025 Zandvoort live video tv: orario, cronaca, podio e vincitore (oggi domenica 31 agosto)

DIRETTA FORMULA 1: DOMINIO MCLAREN

Prosegue la diretta del Gran Premio d’Olanda e Norris prova ad andare in fuga davanti a Max Verstappen mentre al terzo posto c’è un Lando Norris in grossa difficoltà e non riesce a reggere il primo dei primi due. Dietro bene Hadjar mentre Norris prosegue a fare giri record ed ha già tre secondi e mezzo di vantaggio su Verstappen in classiifca.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Oscar Piastri in pole position! GP Olanda 2025 Zandvoort (oggi 30 agosto)

Leclerc attaccato ad Hadjar e subito dietro ci sono George Russell e Lewis Hamilton che fatica a restare con i primi. Brutta gara finora per Kimi Antonelli, solo al dodicesimo posto. Leclerc vicinissimo ad Hadjar mentre intanto annuncio dalla pit lane, prevista la pioggia nei prossimi minuti (Agg. Mario Tramo)

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP OLANDA 2025 ZANDVOORT: COME VEDERE

La diretta Formula 1 in tv offrirà solamente la differita in chiaro su Tv8 alle ore 18.00, le immagini in tempo reale da Zandvoort per il GP Olanda 2025 saranno un’esclusiva Sky Sport per gli abbonati, anche tramite Sky Go e Now Tv per la classica diretta streaming video.

Diretta Formula 1/ Qualifiche streaming video GP Olanda 2025 Zandvoort: Piastri in pole! (sabato 30 agosto)

DIRETTA FORMULA 1: PIASTRI SUBITO IN FUGA

Comincia la diretta del Gran Premio d’Olanda del Mondiale di Formula Uno 2025 e ancora una volta si parte con un dominio McLaren. Il leader del campionato Oscar Piastri parte davanti al compagno di squadra Lando Norris mentre ancora dietro le Ferrari con Leclerc ed Hamilton che partono al quinto ed al sesto posto! Intanto si parte!

Bella partenza di Piastri che mantiene il primo posto mentre perde la posizione invece Norris, superato da Verstappen e ora l’australiano va subito in fuga rispetto all’olandese. Norris invece in difficoltà, dietro Leclerc è quinto dietro Hadjar mentre Russell ha scavalcato Lewis Hamilton (Agg. Mario Tramo)

Diretta Formula 1/ Prove libere: Norris il più veloce nella Fp2! GP Olanda 2025 Zandvoort, 29 agosto

DIRETTA FORMULA 1: ZANDVOORT, A CASA DI VERSTAPPEN

Siamo ad un appuntamento che è tornato in calendario dopo decenni di assenza grazie all’amore di un popolo intero per Max Verstappen, ma nemmeno questo sembra bastare per arginare lo strapotere della McLaren, favorita d’obbligo nella diretta Formula 1 anche oggi pomeriggio, domenica 31 agosto, in occasione del Gran Premio d’Olanda 2025 sul circuito di Zandvoort.

Le tre sessioni di prove libere fra venerdì e ieri mattina hanno dato indicazioni chiarissime: Lando Norris sempre primo, Oscar Piastri due volte secondo e una volta terzo, con il solo Fernando Alonso a inserirsi tra le due McLaren in una sessione, cioè la FP2 del venerdì pomeriggio, ravvivava dal guizzo dell’eterno spagnolo della Aston Martin.

Con queste premesse si era giunti alle qualifiche di ieri pomeriggio, con le McLaren sempre dominanti, ma Oscar Piastri in pole position e quindi capace di battere il compagno di squadra proprio nel momento più importante dei primi due giorni del weekend. A Norris adesso l’onere di rispondere al rivale per il titolo, mentre tutti gli altri proveranno a inventarsi qualcosa per scrivere un epilogo differente.

Dobbiamo naturalmente tenere presenti anche le info pratiche per seguire la diretta Formula 1 e quindi sappiamo che la partenza della gara sarà alle ore 15.00 e che in programma ci saranno la bellezza di 72 giri, dal momento che il breve circuito di Zandvoort misura solamente 4,259 km.

DIRETTA FORMULA 1: CHI POTREBBE INFASTIDIRE LE MCLAREN?

C’è solo una domanda che possiamo farci ancora per la diretta Formula 1: qualcuno potrà impensierire le McLaren oggi? Per essere onesti, il compito sembra essere ancora più difficile del solito, considerando che il dominio “papaya” negli scorsi due giorni è stato ancora più netto che altrove. Ci proverà sicuramente Max Verstappen, terzo in griglia e che ha davvero poco da perdere davanti al suo caloroso pubblico, la curiosità è che al suo fianco ci sarà Isack Hadjar con la Racing Bulls, staremo a vedere se il team “satellite” riuscirà ad aiutare Max come ormai da tempo non riesce ai suoi compagni di scuderia alla Red Bull.

Infine dobbiamo osservare che non abbiamo ancora nemmeno parlato della Ferrari: l’inizio del weekend è stato disastroso, per cui il sesto posto di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton sono stati un modo dignitoso per limitare almeno i danni nelle qualifiche, ma è chiaro che tirare un sospiro di sollievo per una terza e una quarta fila la dice lunga sulle difficoltà avute fino a questo momento dalla Ferrari nella diretta Formula 1 a Zandvoort. Resta l’appuntamento più importante del weekend, la Ferrari riuscirà a ricavarci qualcosa di buono?