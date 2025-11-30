Diretta Formula 1 streaming gara GP Qatar 2025 Lusail live video tv: orario, cronaca, ordine d’arrivo e vincitore (oggi domenica 30 novembre)

DIRETTA FORMULA 1, GP QATAR 2025: PIASTRI PER GUASTARE LA FESTA A NORRIS

È il primo match point per il leader Lando Norris, sarà quindi fondamentale l’appuntamento con la diretta Formula 1 del Gran Premio del Qatar 2025 oggi, domenica 30 novembre, sul circuito di Lusail, che potrebbe diventare un luogo del cuore per il britannico, Oscar Piastri e Max Verstappen permettendo perché i due inseguitori puntano a rimandare il verdetto di una settimana, domenica prossima ad Abu Dhabi.

La McLaren ha dato grande dimostrazione di forza fin dal venerdì, quindi potrebbe essere proprio il compagno di squadra l’ostacolo più duro per il sogno Mondiale di Norris: in particolare Piastri ha vinto con pieno merito la sprint, facendo tutto per bene dalla partenza al traguardo. I punti recuperati sono stati solo due, ma Lando per prendere subito il titolo sa che oggi dovrà fare meglio di un volitivo Oscar.

Non sarà facile, anche considerando che poi in qualifica Oscar Piastri è stato di nuovo il più veloce di tutti e ha firmato la pole position proprio davanti a Lando Norris e Max Verstappen, che quindi anche fisicamente avrà il ruolo di terzo incomodo per rovinare il possibile duello interno alla McLaren per il titolo iridato.

Adesso ricordiamo tutte le info pratiche per la diretta Formula 1 del GP Qatar 2025: gara in notturna, la partenza sarà alle ore 17.00 italiane (le 19.00 di Lusail) sulla distanza di 57 giri del Lusail International Circuit, con il Drs che potrà essere utilizzato solamente sul rettilineo del traguardo e grande attenzione ai track limits, che già ieri sono stati una variabile significativa, sebbene la sprint sia durata solo un terzo del Gran Premio di oggi.

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP QATAR 2025: COME VEDERE LA GARA

Gara potenzialmente decisiva, la diretta Formula 1 in tv per il GP Qatar 2025 da Lusail sarà un’esclusiva di Sky Sport, gli abbonati potranno vedere live la gara anche con la diretta streaming video, mentre in chiaro la solita differita sarà alle ore 21.30 su Tv8.

DIRETTA FORMULA 1, GP QATAR 2025: IL TRISTE CREPUSCOLO DELLA FERRARI

Forse sarebbe meglio glissare con stile, concentrandosi solamente sul “triello” per il Mondiale che ovviamente sarà il piatto forte della diretta Formula 1 in Qatar, ma purtroppo non possiamo fingere che ieri non sia stato per la Ferrari un giorno da incubo a Lusail. Completamente disperso Lewis Hamilton, che è stato diciassettesimo nella sprint e diciottesimo nelle qualifiche, umiliante per un pilota sette volte campione del Mondo, ma il problema non è certo solamente dell’inglese, considerando che l’indomito Charles Leclerc è stato tredicesimo nella gara breve e decimo (con testacoda nel Q3) nelle qualifiche.

Si coglieva anche visivamente tutta la difficoltà nel tenere a bada una Ferrari praticamente impossibile da guidare. Risuonano sinistre le parole del presidente John Elkann su una macchina che sarebbe “migliorata”; basterebbe dire che un anno fa in Qatar la Ferrari lottava con la McLaren per il Mondiale Costruttori. Gentile presidente, lei ha accusato i suoi piloti di parlare troppo: forse sarebbe meglio che tutti stessero zitti, cominciando dallo stesso Elkann. Avanti così, la tentazione di passare alla Aston Martin per lavorare con Adrian Newey potrebbe diventare irresistibile per Leclerc. Non sarà il tema d’attualità nella diretta Formula 1 oggi, ma potrebbe diventarlo prossimamente…