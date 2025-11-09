Diretta Formula 1 gara GP San Paolo 2025 Interlagos live streaming video tv: orario e vincitore, cronaca e risultati oggi, domenica 9 novembre.

DIRETTA FORMULA 1, GP SAN PAOLO 2025: LANDO NORRIS PER ANDARE IN FUGA

Potrebbe essere l’occasione perfetta per lanciare la fuga verso il Mondiale: la diretta Formula 1 avrà Lando Norris come protagonista più atteso oggi, domenica 9 novembre, in occasione del Gran Premio di San Paolo 2025, ovvero il nuovo nome del classico GP Brasile sulla pista di Interlagos, dove lo spettacolo è sempre garantito.

Il pilota britannico della McLaren magari si augura che non ce ne sia “troppo”: è il leader del Mondiale, ieri ha vinto la Sprint e poi si è preso anche la pole position, diciamo che evidentemente a Norris farebbe piacere una gara senza imprevisti per allungare su Oscar Piastri e per staccare in modo forse definitivo Max Verstappen.

Il sabato infatti è stato pessimo per gli altri due pretendenti al titolo: l’australiano è andato a finire contro il muro nella Sprint, poi nelle qualifiche non è andato oltre il quarto posto, che non può essere soddisfacente quando il tuo compagno-rivale è in pole; per Max Verstappen invece, dopo un insipido quarto posto nella gara breve, l’incubo dell’eliminazione in Q1 e del sedicesimo posto che lo attende sulla griglia.

Vero che l’anno scorso l’olandese firmò proprio a Interlagos una delle imprese più belle della sua carriera con una rimonta incredibile, se il bis sarà possibile ce lo dovrà dire la diretta Formula 1, con la partenza della gara che sarà alle ore 18.00 italiane di oggi pomeriggio sulla distanza dei 71 giri del breve ma sempre affascinante Autódromo José Carlos Pace.

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP SAN PAOLO 2025 INTERLAGOS: COME VEDERE LA GARA

La diretta Formula 1 in tv per il GP San Paolo 2025 sarà un’esclusiva di Sky Sport, solo gli abbonati potranno vedere live la gara di Interlagos, anche con Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video. In chiaro avremo alle ore 20.30 la differita su Tv8.

DIRETTA FORMULA 1: ANDREA KIMI ANTONELLI E CHARLES LECLERC IN AGGUATO

L’Italia avrà però un ruolo da protagonista nella diretta Formula 1. Il merito va attribuito innanzitutto a un eccezionale Andrea Kimi Antonelli, che sta vivendo un weekend fino a questo momento migliore anche di quello che lo portò sul podio in Canada: secondo nella Sprint Shootout, secondo nella gara breve e secondo nelle qualifiche, sempre alle spalle di Lando Norris. Nel mirino quindi c’è senza dubbio il podio ma chissà, forse addirittura anche qualcosa in più, considerando anche che il talento bolognese avrà molti meno calcoli da fare rispetto a chi si sta giocando moltissimo in ottica Mondiale.

Se Antonelli è stato bravissimo fin dal venerdì, la diretta Formula 1 è iniziata male per la Ferrari, ma il terzo posto di Charles Leclerc nelle qualifiche fa sperare che il monegasco possa lasciare il segno nella gara di oggi. Non dimentichiamo che Leclerc è salito sul podio sia ad Austin sia a Città del Messico, qualche segnale di crescita quindi c’è e salire sul podio anche in Brasile, dove Charles non è mai riuscito ad arrivare fra i primi tre, sarebbe una delle soddisfazioni più belle del complicato 2025. Di carne al fuoco quindi ce ne sarà davvero tanta, quali saranno i verdetti?