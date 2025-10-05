Diretta Formula 1 streaming gara GP Singapore 2025 live video tv: orario, cronaca, podio e vincitore della corsa (oggi domenica 5 ottobre)

DIRETTA FORMULA 1: GP SINGAPORE 2025, RUSSELL ALLUNGA SU VERSTAPPEN!

Prosegue la diretta Formula 1 del Gran Premio di Singapore 2025 sul circuito di Marina Bay. Russell continua a dettare il ritmo del Gran Premio, incrementando progressivamente il suo vantaggio su Verstappen: da 2.6 secondi iniziali, il margine sale prima a 3.2, poi a 5.1 e infine a 6.8 secondi, grazie anche al giro veloce in 1:36.854. Alle loro spalle, Leclerc occupa la quinta posizione, tallonato da un ottimo Antonelli, mentre Hamilton risale e si avvicina al gruppo, portandosi al settimo posto e riducendo il distacco dal giovane italiano. Norris, invece, perde terreno e scivola via via dal secondo posto. Da segnalare un momento di tensione ai box Sauber, dove un meccanico viene sfiorato durante il pit stop di Bortoleto, fortunatamente senza conseguenze. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP SINGAPORE 2025: COME VEDERE

La diretta Formula 1 in tv per il GP Singapore 2025 sarà solamente su Sky Sport per gli abbonati, oppure utilizzando Sky Go e Now Tv per avere la diretta streaming video. Per la visione in chiaro, invece, ci si dovrà affidare alla differita su Tv8 alle ore 17.00.

GP SINGAPORE 2025, DUELLO NORRIS-PIASTRI ALLA PARTENZA!

È iniziata la diretta Formula 1 del Gran Premio di Singapore 2025 sul circuito di Marina Bay. Partenza complicata per Verstappen, che resta quasi fermo allo scatto ma riesce comunque a difendere la posizione da Piastri. Subito dopo, l’australiano viene superato da Norris, protagonista però di un contatto con l’altra McLaren che gli danneggia l’ala anteriore. Ottimo avvio invece per Leclerc, che guadagna terreno e si porta in quinta posizione, mentre Antonelli, dopo una partenza non perfetta, perde due posizioni ma resta vicino al gruppo di testa, con Russell che ha mantenuto il comando alla partenza. Norris segnala via radio che la sua vettura è ancora gestibile, anche se una bandella dell’ala anteriore si muove visibilmente dopo il duello ravvicinato con Piastri. (agg. di Fabio Belli)

GP SINGAPORE 2025, SEMAFORO VERDE ALLE ORE 14!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 del Gran Premio di Singapore 2025 sul circuito di Marina Bay. Diciottesimo appuntamento della stagione, cruciale per capire se Verstappen potrà riaccendere definitivamente la lotta per il titolo, finora dominata dalla McLaren. Il team di Woking ha infatti il secondo match point per aggiudicarsi il Mondiale Costruttori. In pole position partirà George Russell, seguito da Verstappen e Piastri, mentre Antonelli, quarto in griglia, proverà a regalare spettacolo e magari qualche sorpresa. Le Ferrari sono chiamate a una rimonta importante. A rendere tutto più incerto, la pioggia caduta poco prima della partenza, prevista per le ore 14. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: GP SINGAPORE 2025, RUSSELL DAVANTI AI DUELLANTI

Siamo tutti curiosi di scoprire se la corsa per il Mondiale vedrà in lizza fino in fondo tre candidati, intanto per la diretta Formula 1 nessuno dei tre sarà in pole position oggi, domenica 5 ottobre, in occasione del Gran Premio di Singapore 2025 sul circuito di Marina Bay. Da quelle parti le gare spesso sono folli, attenzione quindi ai colpi di scena ma di sicuro George Russell potrebbe avere un grande vantaggio.

Infatti, quando la corsa ha un andamento lineare, i sorpassi a Singapore sono difficili e di conseguenza la pole position conquistata ieri dal pilota britannico della Mercedes potrebbe avere grande rilevanza. Russell è già stato secondo due settimane fa a Baku, dove arrivò alle spalle di Max Verstappen che oggi invece scatterà al suo fianco dalla prima fila.

Ovviamente è proprio l’olandese ad essere la grande variabile del finale di stagione: per mesi abbiamo parlato di un duello iridato ristretto ai soli piloti McLaren, poi le due vittorie di Max a Monza e Baku hanno cambiato qualcosa, il campione fiuta l’aria dell’impresa e in McLaren dovranno essere bravi a non farsi prendere dall’ansia dell’inseguimento da parte di Verstappen.

Ecco allora che alle ore 14.00 italiane del pomeriggio di oggi sarà imperdibile l’appuntamento con la partenza della diretta Formula 1, la gara infatti sarà come sempre in notturna sul Marina Bay Street Circuit di Singapore, i cui 4,927 km con 19 curve e ben quattro zone Drs saranno da ripetere per 62 giri fino a un totale di 306,28 km.

DIRETTA FORMULA 1: L’INSEGUIMENTO DI VERSTAPPEN ALLE MCLAREN

La rimonta di Max Verstappen resta complicata, ma l’olandese non ha niente da perdere. L’eventuale quinto Mondiale sarebbe uno dei capolavori più memorabili nell’intera storia della diretta Formula 1, la pressione quindi è tutta sulle spalle dei due piloti McLaren, che hanno già mostrato talora di soffrirla. Per entrambi sarebbe il primo titolo e sicuramente preferirebbero dover lottare solo con il compagno, piuttosto che avere un terzo incomodo così ingombrante. Oscar Piastri dopo il disastro totale di Baku ha reagito abbastanza bene e scatterà dalla terza casella, appena dietro Verstappen.

Per Lando Norris invece l’Azerbaigian è stato il Gran Premio delle occasioni sprecate, oggi il britannico partirà quinto alle spalle anche del nostro Andrea Kimi Antonelli e la situazione per lui potrebbe farsi complicata, anche perché in casa McLaren potrebbe diventare necessario puntare su un capitano unico se Verstappen diventasse ancora più pericoloso e al momento il ruolo sarebbe di Piastri. In tutto questo non abbiamo ancora parlato delle Ferrari: Lewis Hamilton partirà sesto, al fianco di Norris e appena davanti alla settima casella di Charles Leclerc, speriamo che anche le Rosse possano recitare da protagoniste oggi nella diretta Formula 1…