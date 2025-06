DIRETTA FORMULA 1: MCLAREN PER LA DOPPIETTA A BARCELLONA!

Se questa era la gara che avrebbe dovuto ridimensionare la McLaren grazie alle nuove regole sulle ali, allora la sensazione è che le speranze degli avversari rischiano di essere deluse nella diretta Formula 1. Aspettiamo ancora le risposte sulla distanza del Gran Premio di Spagna 2025 in programma oggi pomeriggio, domenica 1° giugno, sul circuito del Montmelò, però finora Barcellona ha emesso un verdetto molto chiaro almeno sul giro secco, con la pole position di Oscar Piastri davanti al compagno di squadra Lando Norris, dando insomma ragione ad Andrea Stella che alla vigilia si dichiarava tranquillo e fiducioso.

Il primo tema quindi potrebbe essere il duello interno: da un paio di gare Norris è tornato a fare meglio del compagno di scuderia, dal quale lo separano solamente tre punti in classifica dopo la vittoria di Lando a Montecarlo, quindi per Piastri è stata molto importante la reazione di ieri, che però andrebbe concretizzata facendo meglio del britannico anche in gara. Il verdetto è atteso a partire dalle ore 15.00, quando è in programma la partenza della corsa per la diretta Formula 1, che poi si svilupperà sulla distanza di 66 giri del Circuit de Catalunya, solitamente banco di prova perfetto per una valutazione tecnica delle vetture, meno per le emozioni.

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP SPAGNA A BARCELLONA: COME VEDERE

La diretta Formula 1 in tv sarà un’esclusiva Sky Sport anche a Barcellona, in chiaro su Tv8 avremo invece la differita alle ore 18.00; Sky Go e Now Tv saranno per gli abbonati le offerte della diretta streaming video.

DIRETTA FORMULA 1: LA BAGARRE DIETRO AI DOMINATORI

Dietro alle McLaren, si apre un quadro molto più incerto per la diretta Formula 1, con la sensazione comunque che il cambiamento regolamentare non abbia inciso molto e siano semmai le caratteristiche di ogni singolo circuito a dire chi tra Ferrari, Mercedes e Max Verstappen può dare di volta in volta più fastidio a Piastri e Norris. Settimana scorsa a Montecarlo era stata la Ferrari, soprattutto per merito di Charles Leclerc, ieri invece è stato Max Verstappen il più vicino alle due McLaren, con tanto merito come sempre del pilota, in una Red Bull che ormai è una sorta di team con un solo pilota realmente in competizione.

Notizie meno positive invece per la Ferrari, con Lewis Hamilton stavolta davanti a Leclerc ma su livelli non esaltanti, cioè la quinta casella in griglia di partenza per l’inglese e la settima per il monegasco, alternandosi con le Mercedes. Un buon segnale è il sesto posto di Andrea Kimi Antonelli, che scatterà esattamente in mezzo alle due Rosse di Maranello, ma per tutti sembra molto difficile il compito di andare a disturbare la McLaren. Infine, la diretta Formula 1 non sembra regalare grandi sogni ai due padroni di casa, anche se Fernando Alonso potrà almeno lottare partendo decimo, mentre dalla diciottesima posizione di partenza le prospettive di Carlos Sainz non sono certamente rosee…