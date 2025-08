Diretta Formula 1 streaming gara GP Ungheria 2025 Budapest live video tv: orario, cronaca, podio e vincitore (oggi domenica 3 agosto)

DIRETTA GP UNGHERIA FORMULA 1: NORRIS SUPERA ALONSO

Prosegue la diretta del Gran Premio di Formula Uno di Ungheria e Charles Leclerc mantiene senza problemi il comando e avanza con oltre un secondo di vantaggio su Piastri che ha difeso senza problemi la sua posizione. Intanto Leclerc va avanti a giri di record, ora ha ben 3 secondi di vantaggio rispetto alla McLaren. Terzo invece Russell che ad ora riesce a resistere.

Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video GP Ungheria 2025 Budapest: Leclerc in pole! (2 agosto)

Quarto posto ora per Lando Norris che ha superato Alonso ed ora ha messo nel mirino Russell e prova a superare il connazionale. Nella Top 10 ora settimo posto per Verstappen che ha superato Stroll ma che resta nelle retrovie rispetto ai big del circuito. Perde una posizione Kimi Antonelli ed ora è appena davanti a Lewis Hamilton, anch’egli ancora in difficoltà (Agg. Mario Tramo)

Diretta Formula 1/ Prove libere streaming GP Ungheria 2025 Budapest: Fp2, Norris dominatore! (1° agosto)

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP UNGHERIA 2025 BUDAPEST: COME VEDERE

La diretta Formula 1 in tv non sarà in chiaro oggi, con la differita su Tv8 alle ore 18.00, di conseguenza le uniche immagini in tempo reale da Budapest saranno quelle dell’esclusiva Sky Sport per gli abbonati, anche tramite Sky Go e Now Tv per usufruire della diretta streaming video.

DIRETTA GP UNGHERIA FORMULA 1 : SUBITO MALE NORRIS

Comincia la diretta del tanto atteso Gran Premio di Ungheria, evento che si terrà a Budapest per il Mondiale di Formula Uno. In pole position parte – per la prima volta quest’anno – Charles Leclerc, davanti alle super favorite McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Solo ottavo il campione del mondo Max Verstappen mentre partirà addirittura quindicesimo Lewis Hamilton. E ora, dopo il giro di sosta, finalmente si parte!!!

DIRETTA FORMULA 1/ Vince Norris davanti a Piastri. Storia Hulkenberg! GP Gran Bretagna 2025 Silverstone

Grande partenza di Leclerc che mantiene il primato senza problemi, Piastri mantiene il secondo posto mentre perde terreno Norris che perde due posizioni, a discapito di George Russell e di un super pimpante Fernando Alonso. Guadagna due posizioni Kimi Antonelli mentre ne perde due Lewis Hamilton che è partito con gomme dure (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: SEMAFORO VERDE A BUDAPEST!

Sempre impossibile un’impresa, ma è quella che spera di realizzare Charles Leclerc nella diretta Formula 1 del GP d’Ungheria 2025 all’Hungaroring al via, anche perché in tre giorni a Budapest non sono mancate le sorprese, anche per via del meteo. Infatti, c’è il rischio pioggia per la gara, ma se pure non dovesse piovere, bisognerebbe fare attenzione alle temperature e al vento, visto che le prime sono rimaste basse al mattino, quindi il tracciato potrebbe essere ancor più freddo di ieri. A ciò si aggiungono le folate di vento. T

utto questo può avere effetti sulle prestazioni delle monoposto. Entrano in gioco altri fattori, quindi si potrebbe pensare anche a una sola sosta. Con l’incognita Max Verstappen, che potrebbe scombinare i piani dei rivali con un piano più aggressivo. I grandi favoriti restano Oscar Piastri e Lando Norris, con George Russell pronto a ritagliarsi il suo posto davanti a Fernando Alonso e Lance Stroll. C’è grande curiosità anche sulla performance di Lewis Hamilton, chiamato a una gara di rimonta su una pista dove i sorpassi sono difficili, con l’umore a terra per le difficoltà finora riscontrate con la Ferrari. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA FORMULA 1: CHARLES LECLERC VUOLE SOGNARE A BUDAPEST

Dopo il capolavoro del sabato, l’impresa sarà ancora più difficile oggi, domenica 3 agosto 2025, ma si può sognare in grande. Charles Leclerc infatti scatterà davanti a tutti nella diretta Formula 1 del Gran Premio d’Ungheria 2025 in programma sul circuito dell’Hungaroring, nei pressi della capitale magiara Budapest.

La Ferrari sogna dunque la vittoria che manca dal successo di Carlos Sainz in Messico ad ottobre 2024, Charles Leclerc aveva vinto la settimana precedente ad Austin, mentre in Ungheria l’ultima affermazione risale al 2017, in una domenica tutta tinta di rosso grazie alla vittoria di Sebastian Vettel davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen.

Per il momento è arrivata la prima pole position stagionale e già questo è un acuto da evidenziare, soprattutto perché per la Ferrari non sembrava l’occasione giusta, date le difficoltà nel Q2, soprattutto per Lewis Hamilton che infatti dovrà scattare da uno scomodo dodicesimo posto su una pista dove sorpassare è tradizionalmente abbastanza difficile.

Insomma, potrebbe essere una gara dai due volti in casa Ferrari quella che ci attende per la diretta Formula 1. La partenza sarà naturalmente alle ore 15.00 e si disputerà sulla distanza di 70 giri del breve circuito magiaro, dove ci saranno molti avversari che faranno sentire il loro fiato sul collo di Charles Leclerc, che d’altronde sognava da tempo di trovarsi in una situazione del genere.

DIRETTA FORMULA 1: GP UNGHERIA 2025, LE INSEGUITRICI DELLA FERRARI

Possiamo parlare di un vero e proprio capolavoro da parte di Charles Leclerc nelle qualifiche di ieri, perché in pochi minuti si è passati dalla preoccupazione per un Q2 modesto all’euforia per la pole position. Questo naturalmente nulla toglie al fatto che non sarà affatto facile conquistare la vittoria nella diretta Formula 1 della gara di oggi, perché le due McLaren (e non solo) sono in agguato, battute ieri dal pilota monegasco per una manciata di millesimi e sicuramente desiderose di tornare davanti a tutti oggi, come la prima parte del weekend di Budapest aveva fatto immaginare.

Oscar Piastri è staccato di 26 millesimi, Lando Norris di 41, chissà se Leclerc potrà approfittare magari della battaglia internare il Mondiale, che potrebbe indurre i piloti McLaren a fare qualche calcolo in più rispetto a Charles. Va detto però che nelle qualifiche c’è stato grande equilibrio, con i primi sei racchiusi in 126 millesimi. Oltre a Leclerc e alle due McLaren, cercheranno di recitare da protagonisti anche George Russell e le due Aston Martin, che stanno vivendo un weekend di alto livello. Il sogno però è naturalmente che la diretta Formula 1 si colori anche oggi di rosso Ferrari…