Diretta Formula 1 streaming gara GP Azerbaigian 2025 Baku live video tv: orario, cronaca, podio e vincitore della corsa (oggi domenica 21 settembre)

DIRETTA FORMULA 1: GARA PAZZA A BAKU COME LE QUALIFICHE?

Qualcuno forse non si sarà ancora ripreso dal trauma delle folli qualifiche di ieri a Baku, ma è già tempo di pensare alla diretta Formula 1 della gara per il Gran Premio d’Azerbaigian 2025 che si svolgerà sul circuito cittadino della capitale con partenza alle ore 13.00 italiane e 51 giri in programma, essendo il tracciato uno dei più lunghi del Mondiale – e certamente fra i più anomali.

Abbiamo subito dato le informazioni pratiche perché adesso bisogna addentrarsi nelle conseguenze sulla corsa di oggi delle prove ufficiali che ieri pomeriggio sono durate di fatto due ore: tra i più felici c’è naturalmente Max Verstappen, che ha firmato la pole position e ora va a caccia della vittoria, anche perché è circondato da nomi non così attesi.

Sognano in grande Carlos Sainz, che ha colto l’attimo fuggente con la sua Williams, ma anche Liam Lawson e Andrea Kimi Antonelli, che partiranno uno di fianco all’altro in una seconda fila che definire imprevedibile sarebbe riduttivo. Sbilanciarsi sarebbe pericoloso, ma un bis di Monza da parte di Max a questo punto non ci stupirebbe.

Male entrambi i piloti McLaren: Oscar Piastri è finito a muro e dovrà scattare dalla nona casella, ma si morderà le dita soprattutto Lando Norris, incapace di sfruttare la chance e settimo. Uno dei temi della diretta Formula 1 oggi sarà quindi evidentemente il tentativo di rimonta da parte dei due compagni di squadra e duellanti per il titolo iridato…

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP AZERBAIGIAN 2025 BAKU: COME VEDERE

DIRETTA FORMULA 1: È VERO SPETTACOLO?

Dovrà cercare di rimontare anche la Ferrari, che venerdì aveva posto basi interessanti per il weekend e ieri è uscita distrutta dalla diretta Formula 1, con Lewis Hamilton fuori nel Q2 e Charles Leclerc primo nell’andare a muro nel Q3 e quindi solamente decimo dopo quattro pole position consecutive a Baku. Una domanda però si impone dopo le pazze qualifiche azere: è davvero spettacolo quello al quale abbiamo assistito ieri pomeriggio da Baku oppure è stato un sabato più da circo (con tutto il rispetto per il magnifico mondo circense) che da Formula 1?

Se per spettacolo si intende una successione di colpi di scena, sicuramente si può essere soddisfatti. Se si intende avere il massimo possibile dal punto di vista tecnico, bisognerebbe riflettere, anche se la destinazione imboccata dalla Formula 1 sembra chiarissima, se si considerano le caratteristiche tecniche di quasi tutti i circuiti più recenti e le difficoltà invece a far restare protagoniste le piste storiche, come Spa Francorchamps che sarà presente ad anni alterni. Avere nostalgia del passato spesso è inutile o dannoso, ma pensare bene a quale futuro si vuole per la diretta Formula 1 potrebbe essere fondamentale per questo sport…