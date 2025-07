Diretta Formula 1 streaming gara GP Gran Bretagna 2025 Silverstone live video tv: orario, cronaca, podio e vincitore (oggi domenica 6 luglio)

DIRETTA FORMULA 1: SUBITO VIRTUAL SAFETY CAR

Comincia ufficialmente la diretta del Gran Premio di Silverstone, evento molto atteso che si tiene in queste ore in Gran Bretagna. Tanti ospiti, sportivi ed attori, ad assistere all’evento e c’è grande attesa per le Ferrari di Charles Leclerc e dell’idolo di casa Lewis Hamilton. In pole però parte Max Verstappen, il campione del mondo in carica che proverà ad ostacolare le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente secondo e terzo. Ma intanto si parte!

Gran Premio dove la pioggia ricordiamo rischia davvero di farla protagonista. E Leclerc e Russell partono dalla Pit Lane! Verstappen difende la prima posizione davanti a Piastri e Norris mentre Hamilton è subito dietro e prova l’attacco al connazionale. Subito bandiere gialle per un incidente di Lawson! Si preannuncia una gara infuocata (Agg. Mario Tramo)

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP GRAN BRETAGNA SILVERSTONE: COME VEDERE

La diretta Formula 1 in tv sarà anche nel GP Gran Bretagna 2025 da Silverstone un’esclusiva Sky Sport per gli abbonati, anche con Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video. In chiaro su Tv8 avremo la differita con inizio alle ore 19.00.

DIRETTA FORMULA 1: TUTTI VOGLIONO VINCERE A SILVERSTONE

Ci sono luoghi che hanno un significato speciale: Silverstone per la diretta Formula 1 è certamente fra quelli, ospitò il primo GP nella storia del Mondiale e solamente a Monza e Montecarlo ne sono stati disputati di più, quindi il fascino sarà enorme anche oggi, domenica 6 luglio, naturalmente per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025.

Si partirà con Max Verstappen in pole position francamente in modo sorprendente, le possibilità di sorpassare comunque non dovrebbero mancare lungo i 52 giri che scatteranno con la partenza alle ore 16.00 italiane. Attenzione allora al fuso orario, che stavolta inciderà sulla diretta Formula 1 perché si partirà alle 15 locali, ma da noi sarà un’ora più tardi del solito, a differenza di quanto è successo nei giorni precedenti.

Il venerdì aveva acceso l’interesse, con le Ferrari molto competitive e sempre nelle prime quattro posizioni delle classifiche dei tempi delle due sessioni di prove libere, unica rivale della McLaren. Proprio per questo però è stato straordinario l’acuto di Max Verstappen nelle qualifiche, l’ennesima dimostrazione di classe di un campione che forse dovrà abdicare dal trono iridato, ma di certo ci regalerà spettacolo ogni volta che gli sarà possibile.

La McLaren è comunque come sempre in agguato nella diretta Formula 1 con il secondo posto di Oscar Piastri e il terzo di Lando Norris: soli 15 millesimi hanno separato i due compagni di squadra rivali per il titolo, chissà se questa minima differenza avrà effetto anche sull’ordine d’arrivo della corsa, oltre che sulla sua griglia di partenza.

DIRETTA FORMULA 1: LA DELUSIONE DELLA FERRARI

Purtroppo nelle qualifiche la delusione è stata tutta per la Ferrari, splendida protagonista della diretta Formula 1 lungo tutte le tre sessioni di prove libere a Silverstone ma infine relegata in terza fila nel momento più importante, con anche George Russell a precedere le due Rosse oltre a Verstappen e ai piloti McLaren. Per Lewis Hamilton, davvero pimpante sul circuito di casa, resta solo la consolazione di avere preceduto Charles Leclerc, come raramente era successo finora in questa prima complicata stagione in Ferrari del sette volte campione del Mondo.

Obiettivamente è stata una doccia gelata per tutti i tifosi del Cavallino Rampante, perché la Ferrari dopo la bella gara in Austria e le premesse nelle prove libere puntava certamente più in alto. Non tutto è perso, perché naturalmente il momento più significativo dell’intero weekend di Silverstone non è ancora arrivato per la diretta Formula 1, ma adesso sognare in grande è decisamente più complicato e già portare un pilota sul podio non sarà semplice. Tutto questo in attesa di scoprire se Verstappen riuscirà a completare l’impresa in gara, per quello che sarebbe un vero e proprio capolavoro…