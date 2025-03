DIRETTA FORMULA 1: MELBOURNE APRE IL NUOVO MONDIALE!

Un piccolo ritorno al passato caratterizzerà la diretta Formula 1 per quanto riguarda il GP Australia 2025 sul classico circuito di Melbourne, che però non ospitava il primo atto di un Mondiale dal 2019. Per essere più precisi, si può aggiungere che in Australia avrebbe dovuto iniziare anche il Mondiale 2020, ma proprio in quei giorni lo scoppio della pandemia portò alla rivoluzione del calendario, poi il Covid portò all’esclusione di Melbourne anche nel 2021 e dal 2022 in poi non era più stato l’evento inaugurale della stagione. La Ferrari comunque può sorridere, pensando che nel 2022 si era imposto Charles Leclerc e l’anno scorso ha vinto Carlos Sainz.

Una pista quindi gradita a Maranello sarà il teatro del debutto della coppia formata dal monegasco e da Lewis Hamilton, che sarà inevitabilmente la principale attrazione della diretta Formula 1 in questo 2025 che dal punto di vista regolamentare dovrebbe invece essere un anno di transizione verso i profondi cambi nel regolamento in programma per il 2026. Prima di ogni altro ragionamento, tuttavia, diamo spazio alle info pratiche, anche perché purtroppo ci sono dieci ore di fuso orario con Melbourne: la FP1 quindi comincerà già alle ore 2.30 della notte italiana, seguita alle ore 6.00 dalla FP2, entrambe dalla durata di un’ora.

FORMULA 1 PROVE GP AUSTRALIA 2025 MELBOURNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Formula 1 in tv al venerdì sarà anche quest’anno un’esclusiva per gli abbonati sul canale satellitare numero 207 di Sky Sport, con diretta Formula 1 streaming video invece su Sky Go o Now TV.

DIRETTA FORMULA 1: QUALI RISPOSTE CI ATTENDIAMO DAL GP AUSTRALIA 2025?

La curiosità è quindi altissima, la diretta Formula 1 è chiamata a darci subito qualche risposta a Melbourne e più in generale sarà importante per tutti partire forti, perché da qui a Pasqua avremo cinque Gran Premi in sei domeniche, un inizio a ritmi folli fra l’Australia, l’Estremo Oriente e infine la penisola arabica. Per il momento, si parte da una pista che dovrebbe piacere alla Ferrari e allora le aspettative sono subito significative, anche per capire come potrebbe andare quello che sarà inevitabilmente il duello interno fra Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Avremo poi il debutto di Andrea Kimi Antonelli, in Italia abbiamo onestamente perso l’abitudine ad avere un pilota in una scuderia di vertice e allora ci vorrà un occhio di riguardo anche per il talento nel quale la Mercedes crede al punto di affidargli il ruolo di sostituto proprio di Hamilton. Infine, saranno naturalmente da seguire anche McLaren e Red Bull nella diretta Formula 1: Lando Norris e Oscar Piastri avranno la pressione di essere il team da battere e dovranno fare l’ultimo salto di qualità per puntare al Mondiale Piloti, per Max Verstappen invece sarà fondamentale capire se la Red Bull saprà dargli una vettura all’altezza per puntare al quinto Mondiale…