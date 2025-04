DIRETTA FORMULA 1: CON IL GP GIAPPONE 2025 SI RESTA IN ASIA!

La diretta Formula 1 ci conduce venerdì 4 aprile alla terza gara della stagione, che è il Gp Giappone 2025: sulla pista di Suzuka inizia un bel fine settimana che ci fa restare in Asia, dunque fuso orario ancora proibitivo in questa parte del mondo perché le due prove libere saranno alle ore 4:30 (FP1) e 8:00 (FP2).

Il Gp Giappone 2025 rappresenta la storia della Formula 1, perché questo appuntamento è celebre: a Suzuka si corre dal 1987 (in precedenza a Fuji) e la prima vittoria era stata di una Ferrari (con Gerhard Berger), poi la Rossa ha dominato tra il 2000 e il 2004 grazie a Michael Schumacher vincitore in quattro occasioni, ma anche con una vittoria di Rubens Barrichello.

Da quel momento, il buio: diciamo, volendo riassumere e generalizzare, che il Gp Giappone è spesso e volentieri stato favorevole a chi ha dominato la stagione, Sebastian Vettel ha fatto poker negli anni ruggenti della Red Bull mentre tra il 2014 e il 2019 Mercedes ha confermato a Suzuka la sua spaventosa superiorità, portando al successo quattro volte Lewis Hamilton (che aveva già vinto in McLaren) e una a testa Nico Rosberg e Valtteri Bottas. Negli ultimi tre anni ha fatto tripletta Max Verstappen: dunque la diretta Formula 1 per il Gp Giappone 2025 tecnicamente dovrebbe sorridere alla McLaren, ma staremo a vedere…

FORMULA 1 PROVE GP GIAPPONE 2025 SUZUKA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che di venerdì la diretta Formula 1 rimane appannaggio della sola Sky Sport F1 al numero 207 del satellite, per gli abbonati, con diretta streaming video che sarà garantita da Sky Go e Now Tv, sempre in abbonamento.

DIRETTA FORMULA 1: POSSIBILI CONFERME NEL GP GIAPPONE 2025

Cosa possiamo aspettarci dalla diretta Formula 1 per il Gp Giappone 2025? Diciamo che le indicazioni dei primi due appuntamenti sono state abbastanza chiare: se si eccettua il capolavoro di Lewis Hamilton nella Sprint in Cina, la McLaren ha dominato la scena ma una fuga nel Mondiale piloti non c’è ancora, perché in Australia ha vinto Lando Norris mentre a Shanghai è stato il turno di Oscar Piastri, tuttavia la tappa cinese ha parlato di doppietta da parte della scuderia campione in carica che sembra avere qualcosa in più delle altre.

La Red Bull, già in calo nella seconda metà dello scorso anno, sta cedendo il passo anche all’ottima Mercedes: Max Verstappen dà sempre quel qualcosa in più, ma forse dopo quattro titoli è arrivato il momento di abdicare.

A proposito: a conferma dei nervi tesi, la Red Bull ha già cambiato pilota dopo due Gran Premi: nel Gp Giappone 2025 vedremo Liam Lawson declassato in Racing Bulls a favore di Yuki Tsunoda, che adesso potrà dimostrare di meritare la promozione.

La Ferrari invece ha gli stessi punti della Williams: risultato poco edificante per la scuderia che pochi mesi fa si è giocata il Mondiale all’ultima gara, la doppia squalifica in Cina spiega la situazione ma nemmeno troppo, per la Rossa urge un deciso cambio di passo ma non è affatto detto che questo avvenga a Suzuka dove, come abbiamo già visto, Maranello non vince da 21 anni. Ora la diretta Formula 1 fornirà le sue risposte nel Gp Giappone 2025…