Termina la diretta Formula 1 con le qualifiche per il Gp di Cina 2025 che vanno così in archivio. Alla fine il miglior tempo è stato fatto segnare da Oscar Piastri su McLaren, alla prima pole assoluta in carriera. Seconda posizione per George Russell su Mercedes, davanti all’altro pilota papaya, Lando Norris, reduce da un Q2 e un Q1 di assoluto livello.

Male le Ferrari, solo quinta e sesta con Hamilton e Leclerc, mentre in quarta posizione si è piazzato Max Verstappen, come al solito capace di spremere al meglio le qualità di una Red Bull che non sembra all’altezza della monoposto degli ultimi anni. Dopo i due ferraristi spazio ad Hadjar poi Antonelli, Tsunoda e Albon a completamento della top 10. Appuntamento quindi a domani mattina per il secondo Gp della stagione, la nuova diretta Formula 1 dal circuito di Shanghai: chi vincerà? Lo scopriremo fra meno di 24 ore. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING SPRINT E QUALIFICHE LIVE VIDEO GP CINA 2025: SI CHIUDE IL Q2 (22 MARZO)

Prosegue la diretta Formula 1 delle qualifiche in vista del Gp della Cina di domani, domenica 23 marzo 2025, secondo appuntamento con il mondiale. Dopo che il Q1 è stato “vinto” da Lando Norris, andiamo ora a vedere le tempistiche del Q2 che si è da poco concluso e che ha visto al comando ancora una volta Lando Norris, sempre il migliore.

Il pilota McLaren ha chiuso con il tempo di 1:30.787 davanti a Max Verstappen con il tempo di 1:31.142 e poi al compagno di scuderia Oscar Piastri. Quarto Hadjar, che si conferma in palla, così come Tsunoda, quinto davanti a George Russell. Settimo tempo per Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton, poi Antonelli, Albon, Ocon, Hulkenberg e Alonso a completamento della top 10. Eliminati Ocon, Hulkenberg, Alonso, Stroll, Sainz. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING SPRINT E QUALIFICHE LIVE VIDEO GP CINA 2025: NORRIS PRIMO IN Q1 (22 MARZO)

E’ passato circa un quarto d’ora dalla diretta Formula 1 delle qualifiche da Shanghai, in vista del Gp della Cina 2025 in programma domani. Al momento, dopo che si è concluso il Q1, la prima delle tre sessioni previste, sta comandando Lando Norris su McLaren con il tempo di 1:30.983, davanti ad Hadjar, a sorpresa secondo con il tempo di 1:31.162.

Terzo posto per Tsunoda con 1:31.238 mentre in quarta posizione George Russell su Mercedes davanti al campione del mondo Max Verstappen. Sesto Albon poi Leclerc, Piastri, Sainz e Antonelli. Solo undicesimo Lewis Hamilton, poleman e vincitore della Sprint, mentre eliminati Gasly, Bearman, Doohan, Bortoleto, Lawson. Appuntamento al termine del Q2 per un nuovo aggiornamento. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING SPRINT E QUALIFICHE LIVE VIDEO GP CINA 2025: PILOTI IN PISTA (OGGI 22 MARZO)

Sta per cominciare una nuova diretta Formula 1 con le qualifiche in vista del GP della Cina 2025, da Shanghai. Dopo le qualifiche sprint di ieri con tanto di pole position di Lewis Hamilton, la prima in Rossa, questa notte alle ore 4:00 italiana si è corsa la prima sprint Race dell’anno che ha visto proprio il ferrarista primeggiare, partendo in vetta e portando la sua Rossa al traguardo prima di tutti gli altri.

Un inizio di weekend cinese quindi favoloso per il 7 volte campione del mondo, e speriamo che questo trend possa proseguire anche fra poco. In seconda posizione Oscar Piastri, che ha passato alla fine Max Verstappen, mentre solo quinto Charles Leclerc. Per ora la Ferrari sembra aver già fatto dimenticare gli incubi di Melbourne e la speranza è che quindi possa dare vita a delle qualifiche da protagonista, piazzandosi nei primi posti per la gara di domani, il secondo gran premio della stagione di Formula 1 2025. A questo punto vi lasciamo alla diretta Formula 1 per il Gp vero e proprio di Cina che si correrà domani: il semaforo sta per diventare verde, buono spettacolo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING SPRINT E QUALIFICHE LIVE VIDEO GP CINA 2025 SHANGHAI (OGGI 22 MARZO)

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: LA FERRARI CREDE NEL RISCATTO A SHANGHAI

Dal disastro di Melbourne alla speranza che si è riaccesa ieri nella diretta Formula 1 per la Ferrari. Siamo a inizio stagione e quindi ci può stare che le gerarchie non siano ancora chiare, di certo l’umore per il Cavallino Rampante è decisamente in crescita dopo gli ottimi riscontri della Sprint ShootOut di ieri, che ha messo Lewis Hamilton davanti a tutti in vista appunto della gara breve che aprirà il sabato del GP Cina 2025: il primo appuntamento con la diretta Formula 1 sarà infatti già alle ore 4.00 del mattino italiano con la partenza della Sprint, che si disputerà sulla distanza di 19 giri.

Dopo la fortissima delusione in Australia era difficile ipotizzare questo verdetto, ma Lewis Hamilton è stato eccezionale in particolare nel primo settore e ha messo la Ferrari davanti all’altro fenomeno, cioè Max Verstappen, secondo con la sua Red Bull a soli 18 millesimi dal sette volte campione del Mondo. Insomma, sarà solo una Sprint ma vedere in prima fila uno di fianco all’altro Hamilton e Verstappen, per di più con l’inglese vestito di rosso, sarà certamente uno spettacolo per animare la diretta Formula 1 fin da un orario purtroppo per noi molto scomodo.

COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO E TV LA DIRETTA FORMULA 1, SPRINT E QUALIFICHE GP CINA 2025

Sarà un bel giorno per la diretta Formula 1 in tv: infatti Sprint e qualifiche saranno entrambe anche in chiaro su Tv8, oltre che per gli abbonati su Sky Sport. Sarà quindi disponibile per tutti anche la diretta Formula 1 in streaming video, con il sito tv8.it in aggiunta a Sky Go o Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1 STREAING: SPRINT E QUALIFICHE NEL SABATO DEL GP CINA 2025

Alle loro spalle ci saranno Oscar Piastri e Charles Leclerc, per cui la Ferrari si prende la soddisfazione anche di essere l’unica scuderia con entrambe le vetture nelle prime due file per la diretta Formula 1, sempre relativamente alla Sprint, anche grazie a un errore che ha impedito a Lando Norris di completare l’ultimo giro lanciato, per cui il vincitore di Melbourne è sesto con il tempo ottenuto nel primo tentativo. Buonissimo settimo posto per Andrea Kimi Antonelli, una conferma significativa dopo il grande exploit in Australia.

Come tifosi e appassionati sanno molto bene, tutto si azzererà al termine della Sprint e si ricomincerà da capo con le qualifiche alle ore 8.00 italiane, che naturalmente serviranno a determinare l’autore della pole position e la griglia in vista del “vero” Gran Premio della domenica. Insomma, da quando è stato cambiato il format, la diretta Formula 1 ci offre un sabato nettamente “spezzato” in due nei GP con la sprint: il bello deve ancora venire, ma intanto in casa Ferrari è tornato il sorriso e allora si può affrontare con fiducia il resto del weekend, magari per provare a sfatare il tabù di Shanghai, dove la Ferrari non vince addirittura dal 2013.