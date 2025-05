DIRETTA FORMULA 1: ANDREA KIMI ANTONELLI PER UN SOGNO

Si potrà colorare d’azzurro la diretta Formula 1 oggi, sabato 3 maggio? La domanda è più che legittima perché ieri Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il primo posto nella Sprint ShootOut del Gran Premio di Miami 2025 e di conseguenza oggi scatterà davanti a tutti appunto nella Sprint, la gara breve che si disputerà alle ore 18.00 italiane sulla distanza di 19 giri del Miami International Autodrome. Il bolognese classe 2006 ha firmato un vero e proprio capolavoro per precedere le due McLaren, con Oscar Piastri che ha preceduto Lando Norris per prendersi la prima fila. Non conterà ufficialmente come pole position, ma era dal lontano 2009 che non succedeva qualcosa del genere.

In fondo, le Sprint sembrano essere il terreno perfetto per le sorprese: in Cina vinse Lewis Hamilton esaltando il mondo Ferrari, ma qualche gara dopo possiamo purtroppo affermare che, almeno per il momento, sia stato un acuto isolato da parte del pilota britannico. Difficile pensare che stavolta la Ferrari possa ripetersi: Hamilton infatti nella sprint scatterà dalla settima casella e appena di un soffio davanti a lui ci sarà Charles Leclerc, sesto. Il valore della prestazione di Antonelli è evidenziato anche dal fatto che George Russell non sia andato oltre il quinto posto, alle spalle anche di Max Verstappen, quarto. La diretta Formula 1 ci farà battere il cuore per un pilota italiano, emozione alla quale non siamo più abituati.

STREAMING VIDEO E TV, LA DIRETTA FORMULA 1 SPRINT E QUALIFICHE GP MIAMI 2025

La diretta Formula 1 in tv ci offrirà Sprint e qualifiche anche in chiaro su Tv8, oltre che per gli abbonati su Sky Sport. Sarà quindi completa pure la doppia diretta Formula 1 in streaming video, con il sito tv8.it oltre a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: IL GIOVANE TALENTO E IL NUOVO PAPÀ

Detto che la diretta Formula 1 da Miami ci terrà compagnia ancora molto a lungo (è stato firmato un contratto record fino al 2041), ieri è stato un giorno all’insegna della gioventù. In pole position (almeno per la Sprint) un ragazzo di 18 anni e l’emozione da neo papà di Max Verstappen, perché il paddock ha salutato la nascita di Lily, figlia del campione del Mondo e di Kelly Piquet. Insomma, una famiglia tutta all’insegna della Formula 1, tanto che la bimba si chiama Lily Verstappen-Piquet: per uno sport che sta cercando talenti rosa, fra qualche anno potrebbe essere un’idea intrigante…

Senza pensare troppo in là, naturalmente ricordiamo che oggi la Sprint sarà solamente la prima metà della diretta Formula 1 del giorno, perché poi alle ore 22.00 avremo le qualifiche in vista del Gran Premio di domani. Per Kimi Antonelli potrebbe essere l’occasione per firmare anche una pole position “ufficiale”, o almeno per darci ancora una volta dimostrazione di classe, con la speranza ovviamente che le Ferrari siano invece capaci di guadagnare almeno qualche posizione…