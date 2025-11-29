Diretta Formula 1 streaming qualifiche e sprint GP Qatar 2025 Losail live video: orario, cronaca, tempi e classifiche (oggi sabato 29 novembre)

DIRETTA FORMULA 1, GP QATAR 2025: SPRINT RACE, DOMANI MATCH POINT PER NORRIS!

È terminata la diretta Formula 1 della Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2025 sul circuito di Lusail. Oscar Piastri disputa una Sprint impeccabile e si aggiudica l’ultima gara breve della stagione in Qatar, precedendo George Russell e il leader del Mondiale Lando Norris. Quarto posto per Max Verstappen, mentre alle loro spalle chiudono Antonelli e Tsunoda, quest’ultimo penalizzato di 5 secondi. In casa Ferrari, Leclerc termina 13°, mentre Hamilton – costretto a partire dalla pit lane – non va oltre il 17° posto. Il successo di Piastri, unito al terzo posto di Norris e al quarto di Verstappen, ridisegna la classifica iridata: Norris 396; Piastri 374; Verstappen 371. Domani Norris potrà laurearsi campione del mondo se vincerà la gara, oppure chiuderà a punti con almeno due posizioni di vantaggio su Piastri (e con Verstappen dietro di lui), oppure terminerà 8° con Piastri fuori dalla zona punti. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: SPRINT E QUALIFICHE GP QATAR 2025

Eccoci di nuovo al ricco appuntamento con un sabato che avrà sprint e qualifiche, la diretta Formula 1 in tv in questi casi è anche in chiaro su Tv8 e così sarà pure nel GP Qatar 2025, con diretta Formula 1 in streaming video sul sito tv8.it oltre ai canali di Sky Sport e ai servizi Sky Go e Now Tv.

GP QATAR 2025: SPRINT RACE, PIASTRI VERSO LA VITTORIA!

Si avvia verso la fase decisiva la diretta Formula 1 della Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2025 sul circuito di Lusail. Leclerc resta stabilmente in tredicesima posizione. Davanti a lui, un errore di Alonso permette ad Antonelli di superarlo e prendersi il sesto posto. Intanto Tsunoda incappa nei track limits e riceve 5 secondi di penalità, pur mantenendo momentaneamente la quinta piazza. In testa nulla cambia: Piastri continua a guidare con autorità, seguito da Russell, Norris e Verstappen. (agg. di Fabio Belli)

GP QATAR 2025: SPRINT RACE, VOLA PIASTRI!

Prosegue la diretta Formula 1 della Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2025 sul circuito di Lusail. Piastri continua a guidare la Sprint con un margine di 1.303 su Russell, e giro dopo giro aumenta il proprio vantaggio: ora è a 1.6 secondi sul pilota Mercedes, primo degli inseguitori. In zona punti, Sainz mantiene l’ottava posizione con la sua Williams, mentre Antonelli è settimo e si trova tra Alonso e lo stesso Sainz. Verstappen perde terreno rispetto a Norris e scivola a due secondi dalla McLaren. Leclerc, spinto dall’orgoglio, prova un attacco difficile su Bearman per il dodicesimo posto. Dal box Mercedes arriva intanto l’allerta a Russell sul degrado gomme che sta colpendo le altre vetture. (agg. di Fabio Belli)

GP QATAR 2025: SPRINT RACE, LE FERRARI RESTANO INDIETRO!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 della Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2025 sul circuito di Lusail. Allo start le Red Bull lavorano in tandem: Tsunoda lascia strada a Verstappen, permettendo all’olandese di lanciarsi subito all’inseguimento delle McLaren, con Piatri e Norris che mantengono le prime due posizioni. Leclerc perde tre posizioni, mentre Hadjar tenta l’affondo su Sainz, che però chiude con decisione e conserva l’ottavo posto. Verstappen risale fino al quarto posto e punta Norris dopo un avvio non perfetto, agevolato comunque dall’ottimo gioco di squadra del compagno, che lo ha favorito anche dopo il sorpasso su Alonso. Leclerc commette una lieve escursione e scivola in tredicesima posizione; Hamilton addirittura retrocede fino al diciottesimo posto. (agg. di Fabio Belli)

SPRINT RACE, SEMAFORO VERDE ALLE 15!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 della Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2025 sul circuito di Lusail. Si assegnano oggi i primi punti di un weekend che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo piloti. Piastri, rinvigorito e in grande forma, partirà dalla pole, mentre Norris non potrà permettersi la minima sbavatura. Alle loro spalle incombe Verstappen, pronto a sfruttare ogni occasione nonostante una Red Bull apparsa finora piuttosto imprevedibile. (agg. di Fabio Belli)

GP QATAR 2025: SPRINT E QUALIFICHE A LUSAIL

Penultimo appuntamento dell’anno con la diretta Formula 1, ci sono ancora tre piloti in lizza per il Mondiale e, per rendere il piatto ancora più ricco, il Gran Premio del Qatar 2025 sul circuito di Lusail ci offrirà oggi, sabato 29 novembre, anche la sprint oltre alle qualifiche, per cui ci sarà tantissimo in palio per il leader iridato Lando Norris, per il campione in carica Max Verstappen e per Oscar Piastri, che ormai sembra essere il terzo incomodo, ma mai dire mai.

Dunque sarà un sabato di enorme significato per la diretta Formula 1: tifosi ed appassionati non prendano impegni, innanzitutto alle ore 15.00 italiane, quando prenderà il via la sprint sulla distanza di 19 giri del Lusail International Circuit (esattamente un terzo della gara di domani), poi il secondo momento fondamentale del sabato saranno naturalmente le qualifiche, a partire dalle ore 19.00 italiane.

Questo significa che già il venerdì ci ha fornito spunti molto significativi, a cominciare dall’ora di prove libere, che è una sola con questo format e quindi acquisisce maggiore rilevanza. Dopo il trauma della doppia squalifica a Las Vegas, la McLaren ha reagito piazzando Piastri al primo posto con 58 millesimi di vantaggio su Norris. Sesto invece Verstappen, contava molto relativamente ma a questo punto della stagione ogni dettaglio ha il suo perché.

In seguito la diretta Formula 1 era entrata nel vivo con la cosiddetta sprint shootout, che aveva visto Piastri di nuovo primo, Norris terzo e Verstappen sesto. Partire davanti può essere ancora più prezioso in una sprint, i punti in palio oggi non decideranno il Mondiale ma potrebbero comunque spostare gli equilibri, che sono cambiati dopo il weekend perfetto di Verstappen nel Nevada – disgrazie altrui comprese.

DIRETTA FORMULA 1, GP QATAR 2025: PIASTRI TENTA LA RISCOSSA?

Anche se si trattava di un venerdì, ieri la diretta Formula 1 ha sancito una bella riscossa da parte di Oscar Piastri, primo in entrambe le sessioni e di conseguenza anche leader sulla partenza per la sprint di oggi pomeriggio. Verrebbe quasi da pensare che, come la rimonta di Verstappen aveva mandato in crisi l’australiano favorendo Norris, così la squalifica di Las Vegas abbia causato un contraccolpo più significativo per il britannico, che evidentemente ha più da perdere, liberando invece forse Piastri da qualche blocco mentale che sicuramente ha pesato negli scorsi Gran Premi sull’ex leader.

L’anno scorso era stato proprio Piastri a vincere la gara breve del sabato a Lusail, davanti al compagno di squadra Norris, mentre alla domenica l’australiano fu terzo e il britannico solamente decimo. Ovviamente non potrà mai dirlo pubblicamente, ma è chiaro che a Piastri non dispiacerebbe uno scenario di questo genere, che tra l’altro garantirebbe agli spettatori neutrale una battaglia clamorosa settimana prossima ad Abu Dhabi per infiammare fino all’ultimo istante la diretta Formula 1. Il problema è che in Qatar aveva vinto Verstappen, che sarà la variabile che potrebbe turbare i sogni di tanti in casa McLaren, perché perdere il Mondiale Piloti avendo vinto il Costruttori con sei GP d’anticipo sarebbe qualcosa di storico in negativo…