Diretta Formula 1 streaming qualifiche e sprint GP San Paolo 2025 Interlagos live video: orario, cronaca, tempi e classifiche (oggi sabato 8 novembre)

DIRETTA FORMULA 1: NORRIS IN TESTA

Comincia la diretta della Sprint del Gran Premio di Formula Uno del Brasile con Lando Norris che guida il Mondiale e vuole allungare mentre accanto a lui c’è l’italiano Kimi Antonelli, apparso scoppiettante in questo circuito. Terzo posto per Oscar Piastri mentre al momento appaiono in difficoltà Max Verstappen e le Ferrari. Intanto si parte!

DIRETTA FORMULA 1/ Sprint Shootout streaming video tv GP San Paolo 2025: Norris al top! (oggi 7 novembre)

Lando Norris prova a fuggire mentre dietro c’è Kimi Antonelli e poi Oscar Piastri. Ottima partenza delle Ferrari e sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno recuperato posizioni in classifica. Ottima situazione per entrambe le Ferrari con Leclerc al settimo posto ed Hamilton subito dietro che guadagna ben tre posizioni. Norris prova a scappare (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1/ Norris domina, Leclerc secondo su Verstappen! GP Città del Messico 2025, oggi 26 ottobre

LA FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: SPRINT E QUALIFICHE GP SAN PAOLO 2025

I weekend con le sprint portano ottime notizie a tutti, infatti oggi la diretta Formula 1 in tv ci offrirà sprint e qualifiche anche in chiaro su Tv8 da Interlagos per il GP San Paolo 2025, con diretta Formula 1 in streaming video sul sito tv8.it oltre ai servizi per gli abbonati con Sky Sport, Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: IN PISTA PER LA SPRINT

La diretta Formula 1 sta per cominciare a Interlagos, il primo appuntamento è quello con la Sprint ma dobbiamo osservare che sul sabato del Gran Premio di San Paolo 2025 peserà non poco l’incognita del maltempo. La FIA ha stabilito, per questioni di sicurezza, di chiudere i garage per evitare eventuali allagamenti e questo la dice lunga su quanto siano concreti i rischi. Staremo a vedere quello che succederà, in particolare se saranno necessari dei cambi di programma, di certo la pioggia potrebbe essere una buona notizia per Max Verstappen.

DIRETTA FORMULA 1/ Pole di Norris! Leclerc e Hamilton dietro! Gp Città del Messico 2025 (oggi 25 ottobre)

Helmut Marko, storica figura chiave per la Red Bull, è stato molto chiaro in proposito: “Il problema del venerdì era che nel settore centrale abbiamo grandi problemi, non abbiamo grip. Non possiamo curarlo per la Sprint, ma con i dati vogliamo adattarci per la gara principale ed essere competitivi. Pioggia? Verstappen può fare la differenza”. Un passo alla volta, la diretta Formula 1 sta per prendere il via e presto quindi scopriremo che cosa potrà succedere in Brasile! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GP SAN PAOLO 2025, UN SABATO DELICATO A INTERLAGOS

Il margine d’errore è sempre più ridotto per chi si gioca il sogno del Mondiale nella diretta Formula 1, a maggior ragione oggi, sabato 8 novembre, perché Interlagos ospiterà la sprint e le qualifiche per il Gran Premio di San Paolo 2025 nelle prossime ore e di conseguenza fin da oggi ci saranno dei punti in palio – quelli nelle gare brevi non sono molti, ma a questo punto della stagione ogni dettaglio può fare la differenza.

Vi ricordiamo allora subito il programma della diretta Formula 1: il via sarà proprio con la gara sprint alle ore 15.00 italiane, sulla distanza di 24 giri del breve ma spettacolare circuito dell’Autódromo José Carlos Pace di Interlagos, la zona collinare della megalopoli di San Paolo, mentre per le successive qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 19.00.

Cominciamo allora a ragionare su quanto potrebbe succedere nella sprint, tenendo conto naturalmente dei verdetti emersi dalla sprint shootout di ieri sera: ride Lando Norris, che si è preso la prima posizione e fra l’altro avrà al proprio fianco il bravissimo Andrea Kimi Antonelli, splendido secondo. Terzo posto per Oscar Piastri, solamente sesto Max Verstappen.

Arriviamo dalla gara di Città del Messico, che due settimane fa ha sancito il ribaltone in casa McLaren: adesso il nuovo leader nella classifica del Mondiale Piloti è Lando Norris, ma con un solo punto su Oscar Piastri e alle loro spalle l’ombra minacciosa di Max Verstappen anche a 36 punti di ritardo dal nuovo leader britannico.

DIRETTA FORMULA 1: LANDO NORRIS PIÙ IN FORMA DEI RIVALI?

Insomma, la sensazione è che in questo momento sia Lando Norris l’uomo forte della diretta Formula 1, fatto per nulla scontato fino a Città del Messico. Tutto però è andato come meglio non avrebbe potuto per il britannico due settimane fa e ieri è iniziato benissimo per Norris anche il weekend di Interlagos, nel quale evidentemente Lando punta a staccare innanzitutto l’ex leader Oscar Piastri anche per prendersi il ruolo di punto di riferimento in casa McLaren, l’uomo sul quale puntare e da proteggere maggiormente se Max Verstappen tornasse a farsi sotto.

Per l’australiano la stagione 2025 resta globalmente eccellente, ma qualcosa si è inceppato quando il sogno sembrava ormai a portata di mano. Piastri sembra avere perso lo smalto della prima parte di stagione, forse paga di più la pressione della lotta iridata rispetto al compagno di squadra, ma in fondo un punto di differenza non è nulla e allora tutto potrebbe cambiare, magari già oggi. Verstappen infine può solo mettere pressione e sperare. Fra gli altri, speriamo di vedere Antonelli ancora grande protagonista della diretta Formula 1, mentre la Ferrari deve fare meglio rispetto a un venerdì da dimenticare, con Charles Leclerc ottavo e Lewis Hamilton undicesimo.