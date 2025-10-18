Diretta Formula 1 streaming sprint e qualifiche Gp Usa 2025 Austin live video: orari, cronaca, tempi e classifiche (oggi sabato 18 ottobre)

DIRETTA FORMULA 1: SPRINT RACE GP USA 2025, SEMAFORO VERDE ALLE 19!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 della Sprint Race del Gran Premio degli Usa 2025 sulla pista di Austin. Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend texano: Verstappen scatterà dalla pole position e un suo successo potrebbe riaprire la lotta per il titolo piloti, in un Mondiale che la McLaren, già campione costruttori, sembrava avere sotto controllo. Occhi puntati anche sulla Ferrari, chiamata a una reazione dopo un venerdì opaco. Semaforo verde alle 19, mentre le qualifiche per la gara di domenica prenderanno il via alle 23. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Formula 1/ Sprint shootout streaming video tv GP Usa 2025 Austin: Verstappen in pole! (17 ottobre)

LA FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: SPRINT E QUALIFICHE GP USA 2025

Splendido sabato sera per tutti, perché la diretta Formula 1 in tv ci offrirà sprint e qualifiche anche in chiaro su Tv8 da Austin per il GP Usa 2025, oltre che per gli abbonati su Sky Sport. Doppia e completa sarà la diretta Formula 1 in streaming video, con il sito tv8.it oltre a Sky Go e Now Tv.

Diretta Formula 1/ Streaming gara video GP Singapore 2025: Russell, gran vittoria! (oggi 5 ottobre)

DIRETTA FORMULA 1: VERSTAPPEN MINACCIOSO AD AUSTIN

Max Verstappen fa sentire sempre di più il fiato sul collo alla McLaren e rende meravigliosa la diretta Formula 1 che oggi, sabato 18 ottobre, ci regalerà un programma ricchissimo per il Gran Premio degli Usa 2025, che per la quarta volta in stagione prevederà anche la disputa della gara sprint, rendendo quindi il sabato ancora più significativo ad Austin.

Il fuso orario con il Texas fa sì che tutto si svolga nella sera italiana, si comincerà quindi proprio con la sprint, che è in programma alle nostre ore 19.00 e infiammerà subito la diretta Formula 1 con 19 giri del Circuit of the Americas che vedranno Max Verstappen scattare davanti alle due McLaren, lo scenario migliore possibile nella lotta per l’iride.

Diretta Formula 1/ Russell in pole, secondo Verstappen. Male le Ferrari! GP Singapore 2025 (oggi 4 ottobre)

Qualcosa è successo da Monza in poi: da tre gare consecutive l’olandese arriva sempre davanti ad Oscar Piastri e Lando Norris, anche ad Austin il weekend è iniziato così, con la sprint shootout che ha dato la prima posizione a Max Verstappen davanti a Norris, con Piastri in terza posizione e una citazione di merito al quarto posto di Nico Hulkenberg con la Kick Sauber.

Certo, nella sprint i punti in palio sono davvero pochi e la differenza tra una posizione e l’altra è di un solo punto, però se Verstappen arrivasse ancora una volta davanti alle McLaren, la pressione sul team britannico aumenterebbe ancora di più verso la seconda parte della diretta Formula 1 di questo fondamentale GP Usa 2025.

DIRETTA FORMULA 1: DALLA SPRINT ALLE QUALIFICHE DEL GP USA 2025

Come ormai sappiamo, nei weekend con la sprint il format della diretta Formula 1 prevede al sabato prima la gara breve e poi le qualifiche, che nel caso di Austin prenderanno il via alle ore 23.00 italiane. In Texas potremmo parlare a pieno titolo di una ‘mezzanotte di fuoco’, nella quale ci si darà battaglia ovviamente per la griglia del Gran Premio di domani. La speranza ovviamente è che torni a farsi vedere nelle posizioni che contano anche la Ferrari, che ieri sul giro secco nella sprint shootout ha decisamente deluso, con Lewis Hamilton ottavo e Charles Leclerc decimo.

L’anno scorso in Texas ci fu una splendida doppietta per la Ferrari, tornando il Texas il ricordo mette una certa malinconia ma purtroppo c’è poco da salvare nel 2025 del Cavallino Rampante. Ci sono ben sei scuderie che hanno piazzato almeno un pilota davanti alle Ferrari nelle prove per la sprint, questo è un dato certamente preoccupante che andrebbe almeno in parte raddrizzato oggi nella diretta Formula 1, anche se lottare con i tre big appare impresa ai limiti dell’impossibile. Il Mondiale si è riaperto e già questo sembrava impossibile, saprà rinascere (prima o poi) anche la Ferrari?