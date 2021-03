Diretta Formula 1/ Streaming video e cronaca: FP1 e FP2 (Gp Bahrain 2021)

DIRETTA FORMULA 1 GP BAHRAIN 2021: FP1 E FP2

Alle ore 12:30 italiane di venerdì 26 marzo scatta l’appuntamento con la diretta di Formula 1: il Gp Bahrain 2021 inizia appunto con le prime due sessioni di prove libere, dunque la FP1 e poi la FP2 che avrà lungo alle ore 16:00. Come sempre si tratterà di due prove da un’ora e mezza ciascuna, e i temi di interesse sono tantissimi: per una volta infatti il Mondiale di Formula 1 non inizia in Australia, l’appuntamento di Melbourne sarà infatti alla fine di una stagione lunghissima, che si chiuderà addirittura il 12 dicembre.

DIRETTA TEST FORMULA 1 2021 BAHRAIN/ Gran giornata per Verstappen: Sainz è terzo!

Lewis Hamilton ha vinto il settimo titolo, il quarto consecutivo; ha anche infranto il record di vittorie di gara che apparteneva a Michael Schumacher e quest’anno si troverà a gareggiare contro il figlio Mick, che fa il suo esordio ufficiale nel circuito (al volante di una Haas) dopo aver messo in bacheca la corona di Formula 2. Questi sono solo alcuni dei motivi di interesse che accompagnano la nuova stagione di Formula 1, perché chiaramente ce ne sono tanti altri che ora andremo ad esplorare; dunque mentre aspettiamo che la diretta di Formula 1 per il Gp Bahrain 2021 prenda il via, possiamo sicuramente analizzarne qualcuno.

Diretta test Formula 1 2021 Bahrain/ Classifica tempi: Bottas primo, Ferrari soffre

FORMULA 1 GP BAHRAIN 2021, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE

Possiamo già anticipare che si potranno seguire FP1 e FP2 della Formula 1 su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport Formula 1, al numero 207, con visione riservata ai soli abbonati; avremo anche appuntamenti in chiaro che come sempre riguardano Tv8, ma in questo caso bisogna dire che si tratterà soltanto delle qualifiche e della gara e che, comunque, l’emittente trasmetterà soltanto la replica in differita. Dunque, solo i clienti Sky potranno assistere in tempo reale al venerdì dedicato a FP1 e FP2 del Gp Bahrain 2021 della Formula 1. La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini che avrà al suo fianco la solita squadra Sky composta da Matteo Bobbi e Federica Masolin così come Mara Sangiorgio e Roberto Chinchero; non mancheranno i soliti approfondimenti da studio ma bisogna anche ricordare che, qualora gli abbonati non possano mettersi davanti a un televisore, avranno comunque la possibilità di seguire FP1 e FP2 del Gp Bahrain 2021 di Formula 1 grazie al servizio di streaming video che viene garantito da Sky Go. L’applicazione si può attivare, inserendo i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e naturalmente sarà una possibilità che riguarderà tutto il fine settimana di Sakhir così come l’intera stagione della Formula 1.

DIRETTA TEST FORMULA 1 2021 BAHRAIN/ Verstappen il migliore: 1^ tempo e 139 giri!

FORMULA 1 GP BAHRAIN 2021: COSA SUCCEDERÀ?

A rigor di logica, la diretta di Formula 1 per il Gp Bahrain 2021 potrebbe e dovrebbe ricalcare quanto abbiamo visto l’anno scorso: si è sempre detto, negli ultimi mesi, che questa stagione sarebbe stata del tutto simile a un 2020 condizionato dalla pandemia di Coronavirus, e che le grandi modifiche nel circuito avrebbero riguardato il 2022. Per questo motivo la Mercedes, che dopo tanta incertezza ha riaccolto Lewis Hamilton al volante confermando anche Valtteri Bottas, resta la straordinaria favorita per l’ennesima doppietta piloti-costruttori, magari con il possibile avvicinamento della Red Bull che con Max Verstappen sogna in grande; per gli stessi motivi al contrario la Ferrari pare destinata a un’altra annata di transizione e piena di difficoltà, anche se forse fare peggio dell’anno scorso è complicato. Intanto la Rossa ha salutato Sebastian Vettel finito alla Aston Martin (ex Racing Point, ex Force India) e accolto Carlos Sainz come partner di un Charles Leclerc che sarà anche predestinato ma deve convivere con una vettura che già nei test ha fatto acqua; ci sarà poi il grande ritorno di Fernando Alonso, al quale è stato dato il volante della Alpine (già Renault) e che naturalmente sarà un altro grande tema da affrontare nel corso della stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA