Diretta Formula 1/ Streaming video e gara live: vincitore e podio (GP Arabia Saudita)

Domenica nel segno della diretta Formula 1 sul circuito di Gedda, dove stasera si correrà il Gran Premio d’Arabia Saudita 2022, un appuntamento molto atteso perché dopo il trionfo Ferrari di settimana scorsa in Bahrain c’è grande curiosità per scoprire se Charles Leclerc e Carlos Sainz sapranno di nuovo fare felici i tifosi del Cavallino Rampante. Una differenza notevole con lo scenario di pochi mesi fa: il Gp Arabia Saudita fece la sua prima apparizione nel calendario iridato a dicembre dell’anno scorso e vide la vittoria di Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen al termine di una gara folle ma con i big di Mercedes e Red Bull grandi protagonisti, mentre la Ferrari poteva solo sperare che qualche mese dopo lo scenario sarebbe stato radicalmente diverso.

Il secondo appuntamento con la diretta Formula 1 nel Mondiale 2022 avrà luogo con la partenza della gara sul tracciato di Gedda alle ore 19.00 italiane, cioè quando in Arabia Saudita saranno le 20.00 locali, considerato che si gareggia in notturna ma che il cambio dell’ora solo in Italia ha ridotto al minimo la differenza di fuso con l’Arabia Saudita. Ci ricordiamo molto bene a dicembre una gara ricca (fin troppo) di imprevisti e colpi di scena: Safety Car, bandiere rosse, tamponamenti fra i grandi rivali, penalizzazioni… Anche oggi sarà un Gran Premio imprevedibile o potrà avere un andamento più lineare?

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della Formula 1 per il Gran Premio d’Arabia Saudita 2022 sul circuito di Gedda sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti in diretta della Formula 1. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e la diretta di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend di Formula 1 visibile in diretta in chiaro, la gara del Gp Arabia Saudita 2022 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Gedda, secondo atto della stagione 2021, ma soli in differita dalle ore 21.30. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, BRIVIDI ED EMOZIONI NELLE QUALIFICHE

Sul circuito più estremo del Mondiale di Formula 1 vanno in scena le qualifiche più tese degli ultimi anni. Dall’allerta attentati alla paura per il brutto incidente di Mick Schumacher, andato a sbattere contro le barriere a oltre 220 km/h. La cronaca dice che la pole position è di Sergio Perez, che se avesse girato altre mille volte non sarebbe riuscito a mettere in strada quel giro incredibile. Parole sue, consapevole della sorpresa che ha regalato agli appassionati di Formula 1 nelle qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita 2022. L’ondata rossa si è fermata sul più bello, ma la Ferrari ha dimostrato di avere una forza enome, piazzando Charles Leclerc e Carlos Sainz davanti al campione del mondo in carica Max Verstappen che ha patito problemi di grip. La sensazione emersa dalle qualifiche è che Red Bull e Ferrari possano regalarci le stesse emozioni vissute la settimana scorsa. Merito anche della diversità di queste vetture: Ferrari più veloce sulle curve, Red Bull più rapida in rettilineo per la sua configurazione aerodinamica più scarica.

In terza fila a sorpresa Esteban Ocon, che è riuscito a strappare il quinto tempo prima di sfiorare la replica dell’incidente di Mick Schumacher. Alle sue spalle la Mercedes, che fa ancora fatica. La Alpine piazza subito dopo Fernando Alonso, che al via dovrà vedersela anche con Valtteri Bottas, che riesce a tirare il meglio dall’Alfa Romeo, almeno in qualifica. C’è qualcosa che non va, vero? Non abbiamo ancora nominato Lewis Hamilton. In effetti, bisogna arrivare in fondo alla griglia, perché alle qualifiche di F1 è stato tagliato fuori dalla Q2. Guai a parlare di involuzione, al massimo di progetto fallito, ma è ancora troppo presto per dirlo, visto che siamo solo alla seconda gara. A farlo fuori comunque è Lance Stroll, piazzatosi davanti a lui di un soffio. L’Alpha Tauri di Pierre Gasly nonostante qualche problema è riuscita a prendersi il nono posto, davanti alla Haas di Kevin Magnussen. Qualche timido segnale di ripresa da Lando Norris, che ha portato la McLaren all’undicesimo posto nelle qualifiche davanti all’Alfa Romeo di Zhou Guanyu. Non sarà della gara Mick Schumacher, che era riuscito a piazzare il tredicesimo tempo. Dietro a Hamilton, Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Niko Hulkenberg, Nicholas Latifi e Yuki Tsunoda. (Silvana Palazzo)

DIRETTA FORMULA 1, GP ARABIA SAUDITA 2022: LE CARATTERISTICHE DI GEDDA

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2022, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che naturalmente non è più inedita per il Circus, ma resta comunque una novità: la gara di Gedda si svolgerà sulla distanza di 50 giri, ognuno dei quali misura 6.174 metri, per un totale di 308,450 km. Si tratta di un circuito che non è facile da spiegare con i numeri: cittadino e caratterizzato dalla bellezza di 27 curve, potrebbe essere una fotocopia araba di Montecarlo, in realtà si è rivelato molto veloce perché solo poche di queste 27 curve richiederanno ai piloti di frenare davvero.

Gedda è la seconda pista più lunga del Mondiale di Formula 1 dopo Spa Francorchamps, mentre il fatto che si tratti di un circuito cittadino potrebbe incidere soprattutto per il fatto che le barriere sono vicine, come abbiamo già ricordato l’anno scorso successe in effetti davvero di tutto. Infine, saranno ben tre le zone in cui poter utilizzare il Drs, attivabile dunque sul rettilineo del traguardo ma poi anche tra le curve 20 e 22 e di nuovo nel tratto fra la 24 e la 27, sempre per chi avrà meno di un secondo di ritardo dalla macchina che lo precede ai vari Detection Point. Da notare infine alcune piccole modifiche rispetto all’anno scorso: barriere più lontane e curva 27 allargata.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Cerchiamo anche di comprendere meglio alcune caratteristiche tecniche del circuito di Gedda per la diretta Formula 1. Brembo classifica il Jeddah Corniche Circuit nella categoria dei circuiti abbastanza impegnativi, con un indice di difficoltà pari a 4 in una scala da 1 a 5: come abbiamo già accennato, vi sono molte curve nelle quali nemmeno si deve frenare, tra queste addirittura cinque consecutive dalla 8 alla 12. Non a caso, in ogni giro i piloti utilizzeranno i freni per appena l’11% del tempo di percorrenza e le frenate sono appena sette su 27 curve. Tuttavia le decelerazioni saranno spesso impegnative, in particolare quelle alla curva 27 (da 316 a 105 km/h in 2,8 secondi con 4,4 g di decelerazione), che sarà la più difficile in assoluto per i piloti e per l’impianto frenante.

Quanto alle gomme, Pirelli non si è presa azzardi: le mescole saranno le tre intermedie fra le cinque possibili, quindi la C2 come dura, la C3 come media e la C4 come soft, evitando C1 e C5. La scelta è la stessa della scorsa stagione, ma naturalmente si deve ricordare che gli pneumatici 2022 sono completamente diversi e per la mescola C4 sarà il debutto assoluto, dal momento che in Bahrain erano state utilizzate le tre più dure. L’asfalto recentemente posato offre un buon livello di aderenza e livelli ragionevolmente contenuti di abrasione, che dovrebbero portare a usura e degrado moderati. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che potrebbe essere divertente e spettacolare: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Arabia Saudita 2022 sul circuito di Gedda sta per cominciare…











