Diretta Formula 1/ Streaming video e Gara live: vincitore e podio (GP Australia 2022)

Domenica mattina nel segno della diretta Formula 1 sul circuito di Melbourne, dove si correrà il Gran Premio d’Australia 2022, un appuntamento molto atteso perché dopo il trionfo Ferrari in Bahrain e la grande battaglia fra Max Verstappen e Charles Leclerc in Arabia Saudita, le aspettative sono altissime per il terzo atto di questa stagione nella quale la Ferrari è tornata grande protagonista. Le qualifiche di ieri hanno confermato le attese per il duello fra il Cavallino Rampante e la Red Bull: Leclerc si è preso la pole position con un giro fenomenale, ma alle sue spalle ci sono minacciosi l’olandese e Sergio Perez.

Il terzo appuntamento con la diretta Formula 1 nel Mondiale 2022 avrà luogo con la partenza della gara sul tracciato di Melbourne alle ore 7.00 italiane, cioè quando in Australia saranno le 15.00 locali, considerato che ci sono ben otto ore di fuso con la capitale dello stato federato australiano del Victoria. Dobbiamo tornare ad abituarci, perché a Melbourne si era riusciti correre per l’ultima volta nel 2019, mentre nel 2020 il Coronavirus bloccò tutto al venerdì mattina e nel 2021 manco si andò in Australia: consideriamolo un ritorno alla normalità, gradevole come il ritorno ai vertici della Ferrari dopo anni difficili in tutti i sensi.

La diretta di Formula 1 per il Gran Premio d’Australia 2022 sul circuito di Melbourne, terzo appuntamento del nuovo Mondiale, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti in diretta della Formula 1. Per il Gran Premio d’Australia sul rinnovato circuito cittadino di Melbourne, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la Formula 1 non sarà visibile in diretta e si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal circuito ma solo in differita.

Anche quest’anno la telecronaca in diretta di tutti gli eventi di Formula 1 è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 diretta in streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Australia 2022 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Melbourne, terzo atto della stagione 2021, ma solo in differita dalle ore 15.15. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, GP AUSTRALIA 2022: LE CARATTERISTICHE DI MELBOURNE

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Australia 2022, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che naturalmente è ormai classica per il Circus, ma torna dopo tre anni e con alcune novità: la gara di Melbourne si svolgerà sulla distanza di 58 giri, ognuno dei quali misura 5.278 metri, per un totale di 306,124 km. Rispetto all’ultima volta, sono state apportate diverse modifiche al circuito cittadino dell’Albert Park, velocizzato al punto che la pole position è stata di oltre 2”5 migliore di quella del 2019. Gli interventi principali hanno riguardato la curva 1, la prima dopo il rettilineo di partenza, che è stata spostata a destra di circa 3,5 metri e allargata così come la 3, la 6, ora più veloce, ma soprattutto la numero 8 che adesso si affronterà in pieno.

In totale le curve dell’Albert Park Circuit di Melbourne sono 14, molte delle quali dedicate a piloti che hanno fatto la storia della Formula 1. Ai fini pratici, la novità più interessante potrebbe tuttavia essere costituita dal fatto che ci saranno ben tre zone Drs quest’anno sul circuito di Melbourne. La prima sarà naturalmente il rettilineo del traguardo, poi di nuovo si potrà attivare il Drs tra le curve 2 e 3 con detection point per entrambe prima della curva 13, mentre chi sarà sotto il secondo di ritardo prima della curva 9 potrà attivare l’ala mobile anche nel tratto fra le curve 10 e 11.

Cerchiamo anche di comprendere meglio alcune caratteristiche tecniche del circuito di Melbourne per la diretta Formula 1. Brembo classifica il circuito che sorge all’interno dell’Albert Park non particolarmente impegnativo. Infatti, in ogni giro i piloti di Formula 1 utilizzano i freni sette volte, ma in tre di queste la riduzione di velocità non raggiunge nemmeno i 55 km/h. L’utilizzo dei freni è inferiore ai 9 secondi al giro, uno dei dati più bassi dell’intero campionato, pari al 12% della durata dell’intero Gran Premio. Delle sette frenate del GP Australia, due sono considerate altamente impegnative per i freni, due sono di media difficoltà e le tre restanti sono considerate facili. La più dura per l’impianto frenante è la terza curva, dove le monoposto passano da 301 a 104 km/h in 2,55 secondi.

Quanto alle gomme, Pirelli ha fatto una scelta particolare: le mescole saranno la C2 come dura, la C3 come media e la C5 come soft, evitando C1 e C4. Questo significa che ci sarà il cosiddetto “salto” di pneumatico, perché si passerà dalla C3 alla C5 da media a soft, aspetto particolarmente interessante che le scuderie dovranno analizzare con attenzione. Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli, ha spiegato: “Abbiamo deciso di optare per il salto di mescola perché nei test di sviluppo abbiamo notato che c’era un divario di prestazioni relativamente piccolo tra le mescole C3 e C4 e crediamo che Albert Park, con asfalto e layout nuovi, sia un buon circuito per provare questa opzione”. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Australia 2022 sul circuito di Melbourne sta per cominciare…











