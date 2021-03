Diretta Formula 1/ Streaming video e gara live: vincitore e podio (Gp Bahrain 2021)

DIRETTA FORMULA 1: RISCATTO FERRARI?

Domenica con la diretta Formula 1 dal circuito di Sakhir, dove si corre il Gran Premio del Bahrain 2021, primo appuntamento del Mondiale 2021 che comincia in questo autodromo che sorge a breve distanza dalla capitale Manama. Diciamo subito che la partenza della gara in base alle posizioni stabilite dalla griglia di partenza avrà luogo alle ore 17.00 italiane, le 18.00 locali, dal momento che fra l’Italia e la Nazione del Golfo Persico c’è una sola ora di fuso orario (in Bahrain stanotte non c’è stato il cambio dell’ora), ma al Sakhir si gareggia in notturna, anche per ridurre l’effetto delle alte temperature, che sotto la luce del sole sarebbero decisamente pesanti da sostenere da quelle parti, come d’altronde si era fatto per diverse edizioni prima di passare nel 2014 alla gara in notturna, sotto la luce dei riflettori. Un’altra annotazione è che la diretta Formula 1 torna ad essere all’ora “tonda” quest’anno, senza più i 10 minuti di scarto come nelle ultime stagioni.

Tutti dettagli da ricordare, ma che non possono nascondere il fatto che le attese sono naturalmente per gli aspetti sportivi. Siamo alla prima gara dell’anno, ce ne sono a bizzeffe: il ritorno di Fernando Alonso, il debutto di Carlos Sainz in Ferrari, i passaggi in nuove scuderie di big quali Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo, l’esordio in Formula 1 di Mick Schumacher e magari pure l’aspettativa di una lotta più serrata fra Mercedes e Red Bull, almeno in base a quanto avevamo visto nei test di un paio di settimane fa, sempre in Bahrain.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio del Bahrain 2021 sul circuito di Sakhir sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale che torna ad avere un calendario molto simile alla normalità sia pure con molte restrizioni Covid ancora vigenti, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa non sarà visibile in tempo reale, dunque ci si dovrà affidare soltanto alla differita. Le emozioni che ci garantirà il circuito di Sakhir saranno in ogni caso attesissime, dal momento che saranno naturalmente le prime della stagione, con nuovi verdetti sui rapporti di forza: che cosa succederà?

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend che è visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Bahrain di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Sakhir per vivere nel miglior modo possibile tutte le emozioni del nuovo e primo atto della stagione 2021, ma solo in differita anche se di poco, cioè a partire dalle ore 18.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain ci consegnano una Red Bull in stato di grazia che consente a Max Verstappen di rubare la pole position a Lewis Hamilton e partire davanti a tutti nella gara in programma oggi sul circuito di Sakhir. Il pilota olandese è stato l’unico a scendere sotto l’1’29” ed è stato semplicemente perfetto sul giro secco, neanche la più piccola sbavatura per il figlio d’arte che avrà tolto parecchio sonno agli uomini della Casa di Stoccarda. Lewis Hamilton di certo non si è risparmiato ma ha potuto solamente limitare a quattro decimi il gap nei confronti di colui che gli darà tanto filo da torcere nella corsa verso l’ottavo titolo iridato. Dopo che nelle prove libere non era riuscito a trovare il feeling con la sua W12, alla fine Valtteri Bottas se la cava con la terza piazzola sulla griglia di partenza, affiancato da Charles Leclerc che sfrutta nel migliore dei modi l’unico tentativo che aveva a disposizione nella Q3 con gomme nuove. Non possiamo dire lo stesso per Carlos Sainz che nel momento decisivo commette un paio di errori e scivola all’ottavo posto, finendo dietro alle McLaren di Ricciardo e Norris e all’AlphaTauri di Gasly. La scuderia di Faenza vola con la power unit Honda e solamente una scelta di mescola sbagliata ha impedito al rookie Yuki Tsunoda di poter dire la sua anche in Q3, di certo il giapponese deve fare tanta esperienza ma ha già dimostrato di avere il piede caldo e con il giusto apprendistato può crescere tantissimo.

Nonostante i due anni di stop Fernando Alonso è ancora un maestro nel tirare fuori il massimo da macchine non eccezionali come l’Alpine di quest’anno, basta vedere il povero Esteban Ocon che non è riuscito nemmeno a superare la prima manche, così come Sebastian Vettel rallentato – a suo dire – da una bandiera gialla. In ogni caso l’avventura in Aston Martin non è cominciata benissimo per il campione tedesco, considerando che Lance Stroll seppur per il rotto della cuffia tra i primi dieci ci è arrivato. Tra gli sconfitti e i delusi di giornata non possiamo scordarci di Sergio Perez, il pilota messicano viene tradito da un eccesso di ottimismo che lo porta a usare la gomma gialla nella Q2 anziché mettersi al sicuro con la mescola soft che se non altro gli avrebbe permesso di accedere alla terza manche senza patemi d’animo. Antonio Giovinazzi si toglie la soddisfazione di stare davanti a Kimi Raikkonen, stesso discorso per Mick Schumacher che al debutto si mette dietro Nikita Mazepin, l’esuberante esordiente russo avrebbe sicuramente siglato un tempo migliore se non si fosse girato due volte, vittima della sua stessa irruenza.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SAKHIR, GP BAHRAIN

Diamo adesso naturalmente pure alcune informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio del Bahrain 2021 e per conoscere nel dettaglio questa pista che comunque è ben nota ad addetti ai lavori e semplici appassionati, dal momento che fin dal 2004 fa parte del Circus: la gara si svolgerà sulla distanza di 57 giri, ognuno dei quali misura 5.412 metri, per un totale di 308,238 km. Si utilizzerà infatti il layout classico per il Gran Premio del Bahrain, quello usato anche l’anno scorso per la prima delle due gare sul circuito di Sakhir, che aveva poi fatto doppietta utilizzando per il secondo evento la sua versione più breve. Sono quindici le curve che caratterizzano questo circuito, che comprende sia tratti tortuosi sia alcuni rettilinei decisamente lunghi, tra i quali naturalmente quello del traguardo ma anche quelli fra le curve 3 e 4, 10 e 11 ed infine 13 e 14. I tratti sui quali si potrà attivare il Drs sono passati già negli anni scorsi da due a tre: tutti i già citati rettilinei tranne quello tra le curve 13 e 14, dunque le possibilità di sorpassare non dovrebbero mancare, d’altronde da questo punto di vista il Sakhir è un circuito sicuramente apprezzabile.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

In attesa della diretta Formula 1, alcune interessanti informazioni dal punto di vista tecnico sul Bahrain International Circuit ci vengono offerte dalla Brembo. Infatti questa è una delle gare più impegnative del calendario per quanto riguarda i freni: il 18% del tempo di percorrenza di un giro viene percorso in frenata, in particolare la frenata più impegnativa è quella della curva 1, al termine del rettilineo del traguardo, ma anche alla curva 4 e alla curva 14 ci sono decelerazioni molto impegnative. Un’altra difficoltà è legata alle alte temperature che rendono difficile smaltire il calore generato in frenata, anche se dopo il tramonto questo problema dovrebbe sentirsi meno. La decelerazione media è di 4,2 g e dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota ricorre ai freni oltre 450 volte. Per quanto riguarda invece le gomme, possiamo ricordare che Pirelli ha portato in Bahrain le tre mescole intermedie a disposizione, cioè C2, C3 e C4, che saranno rispettivamente contraddistinte dal bianco, dal giallo e dal rosso. Il tracciato presenta un asfalto tra i più abrasivi di tutto il campionato. Ricordiamo che gli pneumatici in specifica 2021 presentano una nuova costruzione e sono stati progettati per aumentare resistenza e durabilità. Fin qui la panoramica su ciò che potrebbe succedere e i parametri di cui tenere conto, adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Bahrain 2021 sul circuito di Sakhir sta per cominciare…



