Diretta Formula 1/ Streaming video e gara live: vincitore e podio (Gp Bahrain 2022)

DIRETTA FORMULA 1: LECLERC PARTE IN POLE!

Domenica finalmente con la diretta Formula 1, perché sul circuito di Sakhir prende il via con il Gran Premio del Bahrain 2022 il Mondiale di quest’anno, che comincia in questo autodromo che sorge a breve distanza dalla capitale Manama. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 16.00 italiane, le 18.00 locali, dal momento che fra l’Italia e la Nazione del Golfo Persico ci sono due ore di fuso orario, ma al Sakhir si gareggia in notturna, anche per ridurre l’effetto delle alte temperature, che sotto la luce del sole sarebbero decisamente pesanti da sostenere da quelle parti. Il giorno è giunto: dopo l’incredibile finale della scorsa stagione ad Abu Dhabi, con Mondiale vinto da Max Verstappen all’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio, ci sono state presentazioni e test, ma oggi finalmente la diretta Formula 1 torna ad essere protagonista con l’appuntamento più importante, cioè con un Gran Premio.

Come non bastasse la fine della “dittatura” Mercedes, quest’anno c’è stato anche il cambio di regolamento che potrebbe ulteriormente rimescolare le carte, con la Ferrari che sembra avere fatto tutto per bene, anche se naturalmente sarà la gara ad emettere i verdetti decisivi. Per il momento, abbiamo visto ieri le qualifiche: Charles Leclerc in pole position e Carlos Sainz al terzo posto con Max Verstappen in mezzo alle due monoposto della Ferrari sono balsamo per chi ha il Cavallino Rampante nel cuore. La competitività c’è, adesso va tradotta in risultati sulla distanza della gara, ma al momento sembrerebbe che il duello al vertice sia Ferrari-Red Bull: già questa è una novità che renderà imperdibile la nostra diretta Formula 1…

DIRETTA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta della Formula 1 per il Gran Premio del Bahrain 2022 sul circuito di Sakhir, appuntamento che segnerà il debutto dell’intero Mondiale, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1.

Per il Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale che vive grandi novità regolamentari, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa da Sakhir non sarà visibile in tempo reale e si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal circuito ma solo in differita. Riparte la sfida con Max Verstappen e Lewis Hamilton, sperando anche in un buon risultato da parte della Ferrari che ha mandato ottimi segnali finora.

Per quanto riguarda la diretta Formula 1 sulla tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Bahrain 2022 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Sakhir, primo atto della stagione 2021, ma soli in differita dalle ore 21.30. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

Forse è ancora troppo presto per dirlo, soprattutto dopo le prime qualifiche della stagione 2022, ma la Ferrari con Charles Leclerc si candida a sfidante numero uno di Max Verstappen e della Red Bull. Nella diretta di Formula 1 di ieri Il pilota monegasco ha trovato il giro perfetto nel momento cruciale fermando il cronometro in 1’30”558, un tempo che nemmeno il campione del mondo in carica di Formula 1 ha saputo replicare. L’olandese partirà comunque dalla prima fila e sul passo gara sembra averne di più, dunque resta il favorito numero uno per la vittoria. La Scuderia di Maranello può contare comunque su un ottimo cavallino di riserva come Carlos Sainz che è scivolato in seconda fila per appena 6 millesimi, lo spagnolo dimostra di essere pienamente sul pezzo e il podio è ampiamente alla sua portata, visto che Sergio Perez è sempre andato più piano di lui. Erano anni che non vedevamo le Frecce d’Argento così sbiadite, se il sette volte iridato è riuscito a metterci una pezza, George Russell invece è miseramente naufragato chiudendo la Q3 addirittura in nona posizione, con un gap di quasi un secondo nei confronti del suo nuovo compagno di box, e qualcosa come 566 millesimi di ritardo su Valtteri Bottas.

Il finlandese, al volante dell’Alfa Romeo rivitalizzata dalla power-unit Ferrari, si è preso una bella rivincita e può puntare su un piazzamento importante così come il rientrante Kevin Magnussen che ha riportato in alto la Haas. La stessa Haas che un anno fa occupava sistematicamente le ultime posizioni del gruppo, e senza un grave errore nel tratto tortuoso anche Mick Schumacher sarebbe entrato comodamente in top-10. Di tutto questo sarà contentissimo Nikita Mazepin, silurato a pochi giorni dall’inizio del campionato grazie alle derive imperialiste dell’amico di suo padre.

Tra i promossi della giornata di diretta Formula 1 ci sono Fernando Alonso e Pierre Gasly che hanno massimizzato il potenziale di Alpine e AlphaTauri, rimandata nella migliore delle ipotesi la McLaren con Lando Norris che ha mancato l’accesso all’ultima manche, ancora peggio è andata Daniel Ricciardo eliminato già in Q1, l’australiano è giustificato dovendo fare i conti con i postumi del Covid e con una macchina che non sembra andare nemmeno a spinta. Disastro totale per l’Aston Martin con Lance Stroll che è finito dietro pure a Nico Hulkenberg, il tedesco è andato più forte del canadese sebbene non avesse girato per nulla durante i test pre-season ed è stato chiamato all’ultimo minuto per sostituire Sebastian Vettel, risultato positivo al coronavirus. Il rookie Guanyu Zhou non ha sfigurato ma ne deve mangiare di polvere mentre Alexander Albon tutto sommato se l’è cavata abbastanza egregiamente, stravincendo il duello in casa Williams con Nicholas Latifi. Rispetto a un anno fa il tempo della pole position si è alzato di 1”6 secondi, e di ben 3”3 rispetto al 2020, “merito” dei nuovi regolamenti che hanno rallentato le macchine soprattutto nelle curve a bassa velocità di percorrenza. Si sono inoltre registrate delle temperature piuttosto basse, da queste parti raramente si scende sotto i 20 gradi in questo periodo dell’anno.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SAKHIR, GP BAHRAIN

Diamo adesso naturalmente pure alcune informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio del Bahrain 2022 e per conoscere nel dettaglio questa pista che comunque è ben nota ad addetti ai lavori e semplici appassionati, dal momento che fin dal 2004 fa parte del Circus: la gara si svolgerà sulla distanza di 57 giri, ognuno dei quali misura 5.412 metri, per un totale di 308,238 km. Si utilizzerà infatti il layout classico per il Gran Premio del Bahrain, quello usato sempre negli ultimi anni, ad eccezione della gara sul tracciato più breve del Bahrain International Circuit, che aveva completato la doppietta di eventi al Sakhir nel 2020.

Sono quindici le curve che caratterizzano questo circuito, che comprende sia tratti tortuosi sia alcuni rettilinei decisamente lunghi, tra i quali naturalmente quello del traguardo ma anche quelli fra le curve 3 e 4, 10 e 11 ed infine 13 e 14. I tratti sui quali si potrà attivare il Drs sono passati già negli anni scorsi da due a tre: tutti i già citati rettilinei tranne quello tra le curve 13 e 14, dunque le possibilità di sorpassare non dovrebbero mancare, d’altronde da questo punto di vista il Sakhir è un circuito sicuramente apprezzabile.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

In attesa della diretta Formula 1, alcune interessanti informazioni dal punto di vista tecnico sul Bahrain International Circuit ci vengono offerte dalla Brembo. Infatti questa è una delle gare più impegnative del calendario per quanto riguarda i freni: in una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4. In particolare la frenata più impegnativa è quella della curva 1, al termine del rettilineo del traguardo, ma anche alla curva 4 e alla curva 14 ci sono decelerazioni molto impegnative. Un’altra difficoltà è legata alle alte temperature che rendono difficile smaltire il calore generato in frenata, anche se dopo il tramonto questo problema dovrebbe sentirsi meno. Ci sono novità anche per i freni in questa stagione della Formula 1, infatti cambiano le misure dei dischi e dei loro fori​.

Per quanto riguarda invece le gomme, possiamo ricordare che Pirelli ha portato in Bahrain le tre mescole più dure a disposizione, cioè C1, C2 e C3, una scelta conservativa legata anche al fatto che le novità sono tante, anche per le gomme. Si tratta comunque di pneumatici completamente diversi dai loro predecessori, non solo in termini di dimensioni e struttura, ma anche di mescole. Fin qui la panoramica su ciò che potrebbe succedere e i parametri di cui tenere conto, adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile con la Ferrari in pole position che è tornata a farci sognare: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Bahrain 2022 sul circuito di Sakhir sta per cominciare…











