Diretta Formula 1/ Streaming video e Prove libere live: cronaca (Gp Arabia Saudita)

DIRETTA FORMULA 1: È IL GIORNO DELL PROVE LIBERE!

Torna protagonista la diretta Formula 1 oggi, venerdì 25 marzo: è altissima l’attesa per le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2022 dal circuito di Gedda, che ospita il secondo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1 iniziato con la meravigliosa doppietta della Ferrari in Bahrain che ha naturalmente moltiplicato il desiderio di seguire la seconda gara stagionale, per capire se la superiorità della Ferrari potrà essere confermata. Arriviamo dal weekend perfetto per Charles Leclerc, autore di pole position e giro veloce e vincitore della gara, ma anche Carlos Sainz ha fatto uno splendido lavoro per completare una doppietta da sogno.

Tornando alla stretta attualità, la prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, condizionati da due di fuso orario che ci separano dall’Arabia Saudita, dove però tutto sarà spostato verso sera: questo significa che a Gedda si corre in notturna e che oggi avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 15.00 italiane (le 17.00 locali); si girerà come di consueto in questa stagione per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 18.00 per la seconda sessione FP2, presumibilmente ancora più importante perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche del sabato e della gara della domenica, cioè alle ore 20.00 locali.

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE LIBERE IN ARABIA SAUDITA

La diretta delle prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2022 sul circuito di Gedda saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti in diretta della Formula 1 e garantirà anche la diretta streaming della Formula 1 tramite Sky Go e Now TV. Le sessioni di diretta Formula 1 del venerdì saranno visibili in diretta solo su Sky, tuttavia dobbiamo aggiungere che, per quanto riguarda questo Gran Premio d’Arabia Saudita in chiaro qualifiche e gara nei prossimi giorni non saranno visibili in tempo reale. Cosa saprà fare la Ferrari in questo secondo atto di un 2022 cominciato alla grande per il Cavallino Rampante?

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go o Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio d’Arabia Saudita 2022 ci riferiscono dunque di appuntamenti che non saranno in tempo reale su Tv8 nemmeno per quanto riguarda le sessioni di sabato e domenica di qualifiche e gara. Oggi – come sempre al venerdì – le due sessioni di prove libere sul circuito di Gedda saranno invece visibili solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2022: I PROTAGONISTI

In attesa del via alla diretta Formula 1, eccoci a parlare dei protagonisti più attesi nel Gran Premio d’Arabia Saudita 2022, che saranno appunto i piloti Ferrari. Il weekend in Bahrain è sembrato un sogno: Ferrari più veloce di tutti, senza alcun problema di affidabilità, con un Charles Leclerc perfetto sia in qualifica sia in gara, con la magnifica battaglia contro Max Verstappen dalla quale è uscito vincitore e l’abilità con cui ha gestito la ripartenza dopo la Safety Car come principali punti di forza, con un Carlos Sainz a sua volta autorevole secondo. Adesso la domanda è “sogno o son desto?” E tutti aspettiamo dall’Arabia Saudita una immediata risposta.

Tutto ha funzionato alla perfezione in Bahrain: pure i meccanici della Ferrari sono stati i più veloci nei pit-stop, inoltre le prestazioni di Haas e Alfa Romeo (che l’anno scorso erano le cenerentole del gruppo) confermano la bontà del motore di Maranello. Gli altri devono inseguire: per la Red Bull naturalmente il problema si chiama affidabilità perché il doppio ritiro di Max Verstappen e Sergio Perez (più quello della Alpha Tauri di Pierre Gasly) è stata una botta terrificante, mentre la Mercedes ha problemi di prestazione, dal momento che il podio di Lewis Hamilton è arrivato solo per i guai altrui, ma Stoccarda non ha mai fatto paura alla Ferrari e nemmeno alla Red Bull, finché le ‘lattine’ sono rimaste in pista…

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2022: IL CIRCUITO

L’Arabia Saudita avrà dunque il valore di una prima controprova rispetto a quanto abbiamo visto settimana scorsa in Bahrain: la gara introdotta per la prima volta nella scorsa stagione a Gedda si è spostata da dicembre a marzo, di conseguenza si torna sul Jeddah Corniche Circuit a distanza di appena tre mesi e mezzo dalla scorsa (e unica) volta. Fa impressione pensare che ad inizio dicembre eravamo nel pieno della bagarre iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, o se preferite fra Red Bull e Mercedes, mentre appena un inverno più tardi tutti stanno inseguendo la meravigliosa Ferrari vista al Sakhir.

Il circuito di Gedda ha alcune caratteristiche molto particolari: misura ben 6.174 metri ed è di conseguenza la seconda pista più lunga del Mondiale di Formula 1 dopo Spa Francorchamps; inoltre è un circuito cittadino, con barriere molto vicine, per di più con ben 27 curve, il che farebbe pensare a un tracciato lento e tortuoso, in realtà è molto veloce e poche di quelle curve richiedono di frenare davvero, mentre c’è spazio per scatenare tutta la potenza del motore – il che dovrebbe essere una ottima notizia per la nuova Ferrari. Adesso però è giunto il momento tanto atteso di scendere in pista per avere i primi responsi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2022 a Gedda sta per cominciare.











