Diretta Formula 1/ Streaming video e prove libere live: la cronaca (Gp Bahrain 2022)

DIRETTA FORMULA 1: PRIMO APPUNTAMENTO DEL MONDIALE 2022

Finalmente torna protagonista la diretta Formula 1 che oggi, venerdì 18 marzo, ci proporrà le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Bahrain 2022 dal circuito di Sakhir, che ospita il primo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1, naturalmente circondato come sempre da una grandissima attesa per il via della stagione. Questa volta forse l’attesa è ancora più grande: tutti abbiamo ancora in mente il memorabile finale della stagione 2021, con Max Verstappen incoronato campione del Mondo all’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio, inoltre le novità nel regolamento fanno sperare che pure la Ferrari possa tornare protagonista nel nuovo anno.

La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, condizionati da due di fuso orario che ci separano dal Bahrain, dove però tutto sarà spostato verso il tardo pomeriggio: questo significa che oggi avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 13.00 italiane (le 15.00 locali); si girerà come di consueto in questa stagione per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 16.00 per la seconda sessione FP2, presumibilmente ancora più importante perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche del sabato e della gara della domenica, cioè alle ore 18.00 locali. Vero che ci sono stati tre giorni di test proprio a Sakhir, ma ad inizio Mondiale ogni minuto di prove può essere prezioso…

DIRETTA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 della diretta Formula 1 del Gran Premio del Bahrain 2022 sul circuito di Sakhir, che aprono il primo weekend di una grande stagione per la Formula 1, vedranno dunque il Circus protagonista di un evento memorabile, perrché siamo all’inizio di una nuova era nei regolamenti tecnici, che potrebbe rimescolare le carte dopo il Mondiale 2021 vinto da Max Verstappen spodestando Lewis Hamilton; le prove di Formula 1 saranno trasmesse in diretta come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della diretta Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, tuttavia dobbiamo aggiungere che, per quanto riguarda questo Gran Premio del Bahrain in chiaro qualifiche e gara nei prossimi giorni non saranno visibili in tempo reale. Cosa saprà fare la Ferrari in questo 2022 molto atteso dai tifosi del Cavallino Rampante?

Per quanto riguarda la diretta Formula 1 tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio del Bahrain 2022 ci riferiscono dunque di appuntamenti che non saranno in tempo reale su Tv8 nemmeno per quanto riguarda le sessioni di sabato e domenica di qualifiche e gara. Oggi – come sempre al venerdì – le due sessioni di prove libere di Formula 1 sul circuito di Sakhir saranno invece visibili in diretta solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP BAHRAIN 2022: I PROTAGONISTI

In attesa del via alla diretta Formula 1, eccoci a parlare dei protagonisti più attesi nel Gran Premio del Bahrain 2022 e più in generale in tutto il Mondiale. In copertina naturalmente Max Verstappen, che ha compiuto un’impresa che passerà ai libri di storia dell’automobilismo avendo spezzato la serie di titoli di Lewis Hamilton e della Mercedes: adesso tutti guardano alla Red Bull e il responso dei test invernali sembra essere molto buono, quindi l’olandese è l’uomo di riferimento. Indecifrabile invece la Mercedes, che ha vissuto test meno esaltanti: negli anni scorsi però spesso Stoccarda si era nascosta in inverno, dunque solo questo weekend ci dirà quale sia il vero valore della monoposto di Lewis Hamilton in questo momento.

Poi naturalmente c’è la Ferrari: i test sono andati molto bene, qui vale forse il discorso opposto perché già altre volte le speranze di Maranello sono poi state smentite alla prova dei fatti, tuttavia è sempre meglio partire con il piede giusto e di conseguenza Charles Leclerc e Carlos Sainz arrivano in Bahrain con il morale più alto. Possiamo dire che la Ferrari dovrebbe fare meglio rispetto agli ultimi anni: va però naturalmente quantificato questo miglioramento, per capire se si potrà davvero sognare in grande…

DIRETTA FORMULA 1 GP BAHRAIN 2022: IL CALENDARIO

Essendo ai nastri di partenza della nuova stagione della Formula 1, bisogna dire qualcosa anche sul calendario del Mondiale che ci attende. Domenica si comincerà naturalmente dal Bahrain e immediatamente ci sarà una doppietta con l’Arabia Saudita, che si sposta da dicembre a marzo. Il 10 aprile ci sarà il ritorno in Australia per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia, ma ci fa piacere ricordare che il 24 aprile ci sarà Imola, che invece “grazie” al Covid è rientrata in Formula 1. I Gran Premi dovrebbero essere 23, con la novità Miami domenica 8 maggio per dare un secondo GP agli USA oltre quello di Austin e l’immancabile appuntamento a Monza domenica 11 settembre.

Tuttavia al momento i GP confermati sono 22, perché è stato cancellato quello di Sochi (contratto annullato con la Russia, dove non si tornerà nemmeno nei prossimi anni) e non si sa se e da chi verrà rimpiazzato. Infine, la chiusura sarà ad Abu Dhabi il 20 novembre, in anticipo rispetto agli anni scorsi causa Mondiali di calcio a fine anno. Ci attende dunque un Mondiale che durerà otto mesi esatti e che speriamo possa essere più “rosso” rispetto al recente passato. Adesso però è giunto il momento tanto atteso di scendere in pista per avere i primi responsi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Bahrain 2022 a Sakhir sta per cominciare.











