Diretta Formula 1/ Streaming video e qualifiche live: pole position (Gp Arabia)

La diretta Formula 1 ci terrà compagnia anche oggi, sabato 26 marzo, perché ci attende l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita 2022 sul circuito di Gedda, sede del secondo Gp valido per il Mondiale di quest’anno. Le prove ufficiali naturalmente determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista che ha fatto il proprio debutto nel Circus appena tre mesi e mezzo fa, infatti va detto che per la sua seconda edizione il Gp Arabia Saudita è stato spostato da dicembre a marzo. Diamo subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi.

La diretta Formula 1 del sabato del Gran Premio d’Arabia Saudita 2022 sul circuito di Gedda sarà logicamente condizionata dalle due ore di fuso orario che separano l’Italia dall’Arabia Saudita, ma soprattutto dal fatto che su questo anomalo circuito – cittadino ma velocissimo – si corre in notturna: le prove libere FP3 che aprono il sabato avranno inizio alle ore 15.00 italiane (17.00 locali), mentre la decisiva sessione delle qualifiche avrà inizio alle ore 18.00, quando a Gedda saranno invece già le 20.00. L’attesa naturalmente per la diretta Formula 1 è grande, perché questo secondo Gran Premio della nuova stagione avrà il compito di confermare o smentire quanto abbiamo visto al debutto. Dal momento che in Bahrain c’è stato un meraviglioso dominio della Ferrari, sia al sabato sia e soprattutto alla domenica, è più che comprensibile che siano in tanti a sperare che l’Arabia Saudita confermi i verdetti del Bahrain.

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della diretta Formula 1 per il Gran Premio d’Arabia Saudita 2022 sul circuito di Gedda come sempre saranno trasmesse in tv e in diretta streaming – come ormai è tradizione da qualche anno – su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti in diretta della Formula 1. Anche quest’anno la telecronaca della diretta Formula 1 è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire la diretta delle prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend di Formula i visibile in diretta per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita 2022 di Formula 1 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti da Gedda, ma solamente in differita a partire dalle ore 20.15. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1, LE PROVE LIBERE 2

L’ottimo momento di forma della Ferrari viene confermato anche nella seconda sessione di libere del venerdì, caratterizzata dalla tensione e dall’ansia per quanto successo fuori dalla pista. L’attacco del gruppo sciita Houthi ha ritardato la sessione di 15′, ma non ha di certo distolto l’attenzione di Charles Leclerc dall’obiettivo del fine settimana, ovvero ripetere quanto di buono fatto in Bahrain. Le premesse ci sono tutte e il monegasco stampa il miglior tempo della FP2 staccando di 140 millesimi la Red Bull di Verstappen. Dietro all’olandese, che a Sakhir si era dovuto arrendere alla sua monoposto, c’è l’altra Ferrari di Sainz che ritarda di solo un decimo sulla motorizzata Honda, ma ennesimo spunto per la Rossa per ben sperare in una nuova doppietta anche a Jeddah.

Quarto tempo per Perez, seguito dalle due Mercedes di Hamilton e Russell in ripresa dopo i guai in FP1 e la fatica vista all’esordio stagionale. A sorridere per la top 10 conquista in FP2 anche Norris, Ocon, Bottas e Tsunoda, mentre continua a faticare Daniel Ricciardo che dopo il Covid e la non esaltante prova al debutto gira solo col 15° tempo del pomeriggio arabo.

DIRETTA FORMULA 1, LE PROVE LIBERE 1

Il weekend di Jeddah inizia come era terminato quello di Sakhir, con la Ferrari avanti a gongolare con la sua power unit che prevede di far divertire i tifosi. Ancora Charles Leclerc contro Max Verstappen, ancora sorrisi per la F1-75 che ha chiuso avanti le prime libere prendendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi. Uscita in ritardo rispetto alle altre monoposto, la Ferrari ha osservato e studiato al meglio il tracciato e sul finale, montando le supersoft, si è portata in testa alla classifica dei tempi col monegasco. All’olandese la seconda posizione con 116 millesimi di vantaggio e con un’altra motorizzata Ferrari a inseguire, la sorprendente Alfa Romeo Sauber di Valtteri Bottas.

Per trovare l’altra Ferrari F1-75 non bisogna andare tanto lontano, con quella di Sainz che si è piazzata quarta. A sorprendere è il fatto che le prime sette posizioni della classifica cronometrica sono tutte di marchio Ferrari-Honda, con Gasly, Tsunoda e Perez che chiudono il trenino dietro alla Rossa dello spagnolo. A chiudere la top 10 sono stati poi Ocon e Alonso che hanno chiuso a sandwich la Mercedes di Hamilton. Ancora problemi per la W13, che col Re Nero non va oltre il nono tempo e con Russell addirittura 15°.

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2022: LA STORIA A GEDDA

Prima di tuffarci sull’attualità della diretta Formula 1 e in particolare sulle qualifiche a Gedda, diamo adesso uno sguardo alla storia del Gran Premio d’Arabia Saudita. Storia per modo di dire, dal momento che siamo appena alla seconda edizione e (come abbiamo già accennato) la prima ebbe luogo nel dicembre scorso. In pratica, dopo Gedda si è andati ad Abu Dhabi, poi la Formula 1 è ripartita dal Bahrain e adesso eccoci di nuovo a Gedda, per la seconda volta negli ultimi quattro Gran Premi. La distanza è da un lato minima, dall’altro enorme, perché nel frattempo sembra essere cambiato il mondo della Formula 1.

Tutti sapevamo che il 2022 sarebbe stato l’anno della rivoluzione nel regolamento, difficile però immaginare una così netta superiorità della Ferrari, che a Sakhir si è presa tutto (pole, giro più veloce, vittoria e secondo posto) mentre le rivali si leccano le ferite, che per la Mercedes sono quelle di una scarsa competitività mentre per la Red Bull il problema è naturalmente una affidabilità inesistente. Appena a dicembre, il duello era tutto fra Lewis Hamilton e Max Verstappen, tra una vibrante battaglia in pista e il corollario di infine polemiche nel paddock.

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2022: LA PRIMA EDIZIONE

Al sabato, ci fu la pole position per Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas, per una prima fila tutta Mercedes davanti a Max Verstappen, del quale tuttavia forse ricorderete l’errore all’ultima curva quando stava per stabilire un tempo da pole. Ci fu un sorriso anche per la Ferrari, con Charles Leclerc capace di prendersi la quarta posizione davanti alla seconda Red Bull di Sergio Perez. In gara poi successe letteralmente di tutto, fra safety car, addirittura due bandiere rosse, incidenti, penalizzazioni e naturalmente il tamponamento tra i due grandi rivali per il titolo iridato.

Le polemiche furono roventi anche perché dopo il tamponamento (per il quale Verstappen fu penalizzato di cinque secondi) ci fu un tentativo da parte dell’olandese di riprendersi il primo posto, che però fu di nuovo ritenuto scorretto dai commissari, che imposero una seconda volta a Max di cedere la posizione a Hamilton, che così si involò verso la vittoria che sancì l’assoluta parità in classifica con una sola gara al termine della stagione. Questo ci dice che il Gp a Gedda potrà essere “pazzo”, tuttavia è sempre meglio partire davanti a tutti sulla griglia. Adesso però non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2022 a Gedda sta per cominciare…











