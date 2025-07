Programma della diretta Formula 1 nella giornata di sabato, Sprint Race e Qualifiche e analisi del circuito del Gran Premio del Belgio

DIRETTA FORMULA 1: GP BELGIO 2025 SPRINT RACE, VERSTAPPEN TRATTIENE IL FIATO AL COMANDO

Entra nella fase cruciale la diretta Formula 1 della Sprint Race del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Piastri continua a mettere pressione su Verstappen, restando incollato al leader della Sprint Race del Belgio. La Red Bull dimostra un’ottima trazione in uscita di curva, ma la McLaren dell’australiano sembra avere qualcosa in più nel tratto veloce. Intanto, nel settore centrale, Piastri perde sei decimi rispetto al compagno Norris, che resta terzo ma in crescita. È un momento chiave della gara: Verstappen lotta con tenacia per mantenere la testa, tallonato dalle due McLaren che non mollano un centimetro. I primi tre sono racchiusi in pochissimi decimi. Leclerc segue in quarta posizione, più staccato, mentre Hamilton resta in sedicesima. Poi il colpo di scena: un piccolo errore di Verstappen permette a Piastri di riavvicinarsi in maniera decisa, proprio quando l’australiano sembrava in affanno. La sfida per la vittoria entra nel vivo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1, DOVE SEGUIRE IN STREAMING VIDEO LE QUALIFICHE DEL GP DI BELGIO

Come al solito la diretta Formula 1 sarà disponibile per i clienti di Sky Sport che grazie al loro abbonamento potranno godersi gli eventi del sabato e della domenica sia sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K del decoder di Sky, sia in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Ad accompagnare gli spettatori la telecronaca di Carlo Vanzini con il commento di Marc Gené e le analisi tecniche di Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi, mentre dai box sarà collegata Mara Sangiorgio.

GP BELGIO 2025 SPRINT RACE, NORRIS TENTA IL RECUPERO

Prosegue la diretta Formula 1 della Sprint Race del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Leclerc perde il DRS su Piastri e subito Norris ne approfitta: lo attacca con decisione e conquista la terza posizione nella Sprint Race del Belgio. Intanto, in testa, il duello tra Verstappen e Piastri si fa sempre più serrato, con soli quattro decimi a separarli. Il monegasco della Ferrari scivola così al quarto posto, non riuscendo a tenere il passo dei primi. Più indietro, Hamilton naviga in sedicesima posizione, mentre Antonelli è diciottesimo. Norris continua a spingere con decisione: il suo ritmo cresce e il podio diventa fondamentale per restare in scia al compagno Piastri nella corsa al titolo. (agg. di Fabio Belli)

PIASTRI A CACCIA DELLA RED BULL!

È iniziata la diretta Formula 1 della Sprint Race del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Partenza incandescente a Spa: Verstappen e Norris scattano con grande aggressività, ma è Piastri a mantenere la testa della corsa nelle fasi iniziali. Tuttavia, le speranze McLaren durano poco: già alla prima curva, Verstappen beffa entrambi e si prende il comando della Sprint Race. Ottima partenza anche per Charles Leclerc, che sfrutta la bagarre iniziale per issarsi in terza posizione. Dietro a Verstappen si piazzano così Piastri, Leclerc e Norris. Nonostante il sorpasso subito, Piastri non molla: resta incollato all’ala posteriore della Red Bull, dimostrando un ritmo competitivo e mettendo pressione al leader. Verstappen, però, resiste agli attacchi, difendendo la prima posizione mentre l’australiano della McLaren si prepara a un nuovo affondo. (agg. di Fabio Belli)

GP BELGIO 2025 SPRINT RACE, SEMAFORO VERDE ALLE 12!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 con la Sprint Race del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Terza Sprint Race della stagione e grande protagonista Oscar Piastri: sul circuito di Spa, il pilota della McLaren conquista una pole da record nella qualifica Sprint, partendo davanti a tutti. Al suo fianco in prima fila c’è Max Verstappen con la Red Bull, mentre in seconda fila ci sono l’altra McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc. Giornata complicata per diversi big: George Russell si piazza soltanto 13°, mentre Lewis Hamilton vive un sabato da incubo con il 18° posto. Ancora peggio va a Kimi Antonelli, che chiuderà la griglia di partenza partendo ultimo. Colapinto, con la sua Alpine, scatterà dalla pit-lane. Il racconto della gara prosegue giro dopo giro, in attesa delle qualifiche ufficiali del GP previste per le 16. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1, PRESENTAZIONE DEL SABATO DI CORSE

Il weekend delle corse entra davvero nel vivo con la diretta Formula 1 di oggi pomeriggio quando alle 16.00 andranno in scena le qualifiche per il Gran Premio del Belgio, il tredicesimo della stagione delle monoposto, il primo del cosiddetto girone di ritorno e quello potrebbe far aumentare ancora il divario tra i primi due della classifica piloti, le McLaren e gli inseguitori.

La sfida avrà luogo sull’importante Circuit National de Francorchamps inaugurato nel 1924 e che vede una serie di 19 curve per i 7004 metri di lunghezza che lo compongono, è uno dei circuiti più spettacolari e che può regalare più emozioni agli spettatori.

La pista è caratterizzata da curve veloci e rettilinei che possono giocare a vantaggio dei piloti più forti ma anche rivoltarsi contro quelli meno dotati, nonostante possano guidare macchine migliori, un altro fattore importante sarà il meteo visto che in più occasioni questa pista ha visto pronostici ribaltati proprio grazie alle condizioni atmosferiche avverse.

Il circuito dovrà essere percorso per 44 giri nei quali i piloti potranno sfruttare al meglio i punti di sorpasso che la pista offre come il grande rettilineo principale di 550 metri e le due chicanes nelle curve 5-6 e 18-19.

DIRETTA FORMULA 1, ORARI DEGLI APPUNTAMENTI E ANALISI DELLE PROVE LIBERE

Dopo le prove libere e le qualifiche sprint di venerdì pomeriggio la diretta Formula 1 continuerà nella giornata di sabato con la Sprint Race alle ore 12.00 che potrebbe già portare un piccolo quantitativo di punti in classifica ai piloti che arriveranno dalla prima all’ottava posizione.

Alle 16.00 invece andranno in scena le vere e proprie qualifiche per la gara di domenica dove verrà decisa la griglia di partenza e i piloti potranno testare veramente la loro macchina sul circuito e vedere quale possa essere la migliore strategia da utilizzare durante la gara.

Dopo le prove libere e le qualifiche sprint hanno fatto grande impressione le solite due McLaren con quella del britannico Lando Norris che ha registrato il tempo migliore davanti ad un super Max Verstappen e un ottimo Charles Leclerc che riesce a raggiungere il terzo posto superando l’australiano Oscar Piastri.

A sorpresa invece è stato eliminata la Ferrari di Lewis Hamilton e le due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli oltre che Fernando Alonso e Lance Stroll con le loro Aston Martin e il giapponese Yuki Tsunoda con la sua Red Bull.