Diretta Formula 1/ Streaming video gara live: vincitore e podio (Gp Francia 2019)

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta da Le Castellet si corre il Gran Premio di Francia 2019 sul circuito Paul Ricard che ospita l’ottavo appuntamento del Mondiale 2019 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Le Castellet). Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.10 del pomeriggio, perché naturalmente la diretta Formula 1 adotterà l’orario ormai tradizionale per tutte le gare europee, fra le quali la Francia che solo nel 2018 ha recuperato il suo posto nel Circus dopo una lunga assenza da quando era uscita di scena Magny Cours. Un anno fa vinse Lewis Hamilton, un esito dello stesso genere rischierebbe di essere la fine della lotta per il Mondiale nonostante non siamo ancora giunti nemmeno alla metà di un Campionato di Formula 1 che finora ha avuto poca storia: la Ferrari riuscirà a ribaltare le gerarchie prima che il distacco diventi incolmabile?

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Francia 2019 sul circuito di Le Castellet sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio di Francia, ottavo atto del nuovo Mondiale, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa sarà visibile in chiaro solamente in differita. Sappiamo che il circuito del Paul Ricard è tornato in calendario l’anno scorso per la prima volta dal 1990, colmando una lacuna di ben dieci anni per la Francia tutta. Un anno fa vinse Lewis Hamilton, che cosa accadrà oggi?

STREAMING FORMULA 1 GP FRANCIA 2019: DOVE VEDERE LA GARA

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale anche in chiaro, la gara si potrà dunque vedere su Tv8 solamente in differita, per la precisione alle ore 18.30. Le immagini del Gran Premio di Francia 2019 saranno dunque garantite in tempo reale dal circuito Paul Ricard di Le Castellet solamente agli abbonati Sky. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata sempre molto affascinante.

DIRETTA FORMULA 1 GP FRANCIA: IL CIRCUITO DI LE CASTELLET

Diamo anche alcune importanti informazioni tecniche su questa pista che è tornata l’anno scorso nel Circus: la gara si svolgerà sulla distanza di 53 giri, ognuno dei quali misura 5.842 metri, per un totale di 309,690 km. Da notare pure che saranno due le zone in cui sarà possibile attivare il Drs: fra le curve 7 e 8, cioè nella prima parte del lungo rettilineo spezzato da una chicane, poi naturalmente sul rettifilo di partenza. Informazioni interessanti sono quelle che ci vengono fornite da Brembo per quanto riguarda i freni. Sul circuito di Le Castellet i piloti useranno i freni per il 17% del tempo, circa 15 secondi e mezzo al giro; l’energia dissipata (115 kWh) e il carico sul pedale del freno (33 tonnellate) sono fra i valori più bassi dell’intero calendario. La frenata più critica è quella alla curva 8, cioè in ingresso alla chicane che spezza il rettilineo del Mistral. Delle altre sette frenate sul circuito Paul Ricard, due sono classificate di media difficoltà e le altre cinque sono considerate facili. Per quanto riguarda le gomme, Pirelli ha selezionato le tre mescole intermedie fra le cinque possibili, con la C2 che dunque saranno le gomme più dure, le C3 come medie e le C4 come gomme più morbide del lotto, una scelta leggermente più conservativa rispetto a quella adottata nella scorsa stagione su questo stesso tracciato.

DIRETTA FORMULA 1: IL PUNTO DOPO LE QUALIFICHE

Naturalmente come base di partenza della diretta Formula 1 di oggi dobbiamo prendere i verdetti delle qualifiche disputate ieri a Le Castellet. Ad essere onesti, sulla carta dovrebbe attenderci un dominio Mercedes, tanto grande è stata la superiorità delle Frecce d’Argento in tutti i turni di prova. Valtteri Bottas è sembrato in grado di sfidare Lewis Hamilton, ma nelle qualifiche è arrivata la zampata del campione, che si è preso la pole position in maniera autorevole. Di conseguenza l’inglese è il favorito numero 1 per la vittoria, mentre la Ferrari appare ancora una volta in difficoltà. Si è salvato Charles Leclerc, che si è preso il miglior risultato possibile arrivando terzo, per Sebastian Vettel si annuncia invece una gara difficile dovendo scattare dalla settima casella, addirittura alle spalle delle due McLaren, protagoniste in positivo insieme ad Antonio Giovinazzi, che è riuscito a qualificarsi per il Q3. La sensazione però è che, salvo colpi di scena, il copione sarà molto chiaro: Bottas confida sul lungo rettilineo per giocare uno scherzo ad Hamilton, gli altri si chiedono se si potrà reggere il confronto con la Mercedes. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Francia 2019 sul circuito di Le Castellet sta per cominciare…



