Diretta Formula 1/ Streaming video prove libere: tempi e classifica (Gp Canada 2019)

La Formula 1 in diretta torna con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Canada 2019 sul circuito di Montreal. Quello nella metropoli del Quebec è uno degli appuntamenti più tradizionali e affascinanti della stagione, sul tracciato che sorge sull’isola artificiale di Notre Dame ed è intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve, da quelle parti naturalmente ancora oggi una leggenda indimenticabile, come d’altronde ore in Italia. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno condizionati dalle sei ore di fuso orario che separano l’Italia dal Canada. Si riaccendono i motori a Montreal per la diretta Formula 1, ecco dunque gli orari delle due sessioni in programma oggi, venerdì 7 giugno. La FP1 avrà inizio alle ore 10.00 del mattino locale, quando però in Italia saranno già le ore 16.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle 14.00 di Montreal, cioè le ore 20.00 italiane, per la FP2, la sessione come al solito più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica.

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio del Canada 2019 saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, in chiaro qualifiche e gara nei prossimi giorni non saranno ancora una volta visibili in tempo reale: gli appassionati non abbonati non avranno oggi immagini su Tv8, ma ora vediamo dunque che cosa ci attenderà in questa giornata sul circuito intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve a Montreal, una delle mete più classiche per il Mondiale di Formula 1.

STREAMING FORMULA 1 GP CANADA 2019: GLI APPUNTAMENTI E IN CHIARO

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin e Matteo Bobbi sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio del Canada 2019 sono decisamente importanti perché non ci saranno le immagini in tempo reale su Tv8, ma per le sessioni di sabato e domenica si potrà vivere comunque qualifiche e gara in differita. Oggi – come sempre al venerdì – le due sessioni di prove libere sul circuito di Montreal saranno invece visibili solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP CANADA 2019: IL CIRCUITO DI MONTREAL

Montreal arriva subito dopo Montecarlo, circuito con il quale condivide alcuni aspetti ma è agli antipodi per altri. Anche per questo la diretta Formula 1 della settima gara del Mondiale 2019 si annuncia stuzzicante: entrambi sono tracciati cittadini, con le insidie dei muretti molto vicini al nastro d’asfalto, dunque ridotte vie di fuga e alto rischio di errori, in particolare in ingresso sul breve rettilineo d’arrivo con il cosiddetto “muro dei campioni” che è uno spauracchio per tutti. D’altronde, Montreal è una pista velocissima, con lunghi rettilinei e poche frenate secche, dunque da questo punto di vista ha poco da spartire con la gara che l’ha preceduta. Di certo è molto più facile sorpassare, in particolare al termine del lungo rettilineo che conduce alla brusca frenata della curva 13, in ingresso alla chicane che immette proprio sul rettilineo d’arrivo, che è però più breve del precedente. La certezza è che la gara domenica sarà più spettacolare rispetto a quella di Montecarlo (di certo nessuno si potrebbe permettere di rimanere in pista come gomme usurate tenendosi dietro gli inseguitori), in Canada quasi sempre viviamo gare ricche di emozioni e di colpi di scena e speriamo possa essere così pure quest’anno.

I PROTAGONISTI DELLA DIRETTA FORMULA 1 A MONTREAL

Di sicuro la pista di Montreal è molto amata da Lewis Hamilton, che in Canada ha vinto per ben sei volte in carriera ed è il secondo pilota più vittorioso di sempre da queste parti, alle spalle solamente di Michael Schumacher. Le tre edizioni dal 2015 al 2017 hanno visto la vittoria andare proprio ad Hamilton, che ha sfruttato oltre alle proprie indiscutibili qualità personali anche quelle della Mercedes, che si trova particolarmente a proprio agio su questo circuito veloce sul quale può sfruttare al meglio la forza della propria power unit. Eppure l’anno scorso la Ferrari reagì alla grande, con Sebastian Vettel che conquistò la pole position al sabato e la vittoria alla domenica e per molti pure quest’anno Montreal potrebbe favorire la Rossa. Potrà davvero essere così? Dopo che le prime sei gare si sono chiuse con altrettante vittorie della Mercedes (e cinque doppiette) non risulta così facile crederlo, di certo sarebbe fondamentale per la Ferrari mostrare dei segnali di crescita, per rendere più interessante un Mondiale che rischia di essere già chiuso ad inizio giugno. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Canada 2019 a Montreal sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA