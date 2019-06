Diretta Formula 1/ Streaming video prove libere: tempi e classifica (Gp Francia 2019)

La Formula 1 in diretta torna oggi, venerdì 21 giugno, con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Francia 2019 sul circuito di Le Castellet. Questa gara è tornata solamente l’anno scorso dopo una doppia assenza particolarmente lunga: infatti l’ultima volta che la Formula 1 aveva disputato un Gran Premio in Francia risaliva al 2008 sul circuito di Magny Cours, che fin dal 1991 aveva sostituito Le Castellet, dove dunque per l’ultima volta si era gareggiato nell’anno precedente, 1990. Quest’anno Le Castellet non sarà più un grande ritorno, bensì la conferma del recupero di un luogo glorioso nella storia della Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno leggermente anomali rispetto al solito delle gare europee. Si riaccendono i motori, ecco dunque gli orari della diretta Formula 1 per le due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 11.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2, la sessione come al solito più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica. Già da stamattina però si farà sul serio perché naturalmente siamo alle prese con una pista comunque relativamente nuova, con i soli dati dell’anno scorso a disposizione di piloti e scuderie – vinse Lewis Hamilton, che punta a ripetersi per allungare sempre di più al comando della classifica Mondiale.

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Francia 2019 sul circuito Paul Ricard di Le Castellet saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite SkyGo. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, in chiaro qualifiche e gara nei prossimi giorni non saranno ancora una volta visibili in tempo reale: gli appassionati non abbonati non avranno oggi immagini su Tv8, ma ora vediamo dunque che cosa ci attenderà in questa giornata sul circuito nel sud della Francia, dove il Mondiale di Formula 1 è tornato a partire dall’anno scorso, dopo una lunghissima assenza.

STREAMING FORMULA 1 GP FRANCIA 2019: IN CHIARO

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin e Matteo Bobbi sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio di Francia 2019 sono decisamente importanti perché non ci saranno le immagini in tempo reale su Tv8, ma per le sessioni di sabato e domenica si potrà vivere comunque qualifiche e gara in differita. Oggi – come sempre al venerdì – le due sessioni di prove libere sul circuito di Le Castellet saranno invece visibili solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI LE CASTELLET

Parlando della diretta Formula 1 per il Gp Francia 2019, andiamo a rinfrescare la memoria sul Paul Ricard, il circuito di Le Castellet che è un tuffo nel passato per chi si ricorda la Formula 1 di molti anni fa, ma un tracciato quasi inedito per chi è più giovane. Il percorso è piuttosto lungo, dal momento che misura 5842 metri con 15 curve e un mix perfetto fra tratti veloci e curve complicate. Il traguardo è posizionato su un rettilineo di discreta lunghezza che anticipa una curva a sinistra nella quale i piloti devono passare dai 310km/h ai 140. Rapido uno-due sulla destra prima di un altro allungo sul quale bisogna rimanere sul lato sinistro, toccando i 270km/h. In vista della curva 3 ci sarà una breve discesa, poi ecco appunto la curva sulla destra da 140km/h, quindi parte la lunga curva 4 sulla sinistra da 115 km/h, che anticipa la 5, ad angolo retto, da 90km/h. Siamo qui nel tratto più lento e guidato del tracciato, ci sarà un brevissimo allungo da 140km/h prima della curva 6 “Virage de la Sainte-Beaume” sulla destra, poi la curva 7 a sinistra da 230km/h.

Superata questa curva, ecco il rettilineo più lungo del tracciato nel quale si toccano i 330km/h e che sarebbe molto più lungo se non fosse spezzato dalla lunga chicane costituita dalle curve 8-9 da circa 140km/h prima della seconda parte del rettifilo di nuovo da oltre 300km/h, dunque un tratto decisamente veloce. A questo punto si arriva alla curva più celebre del tracciato francese già ai tempi in cui Le Castellet era una tappa tradizionale, la Courbe de Signes. Con il carico aerodinamico delle vetture di oggi, la curva 10 (per identificarla con il suo numero progressivo) potrebbe essere effettuata in pieno, rasentando quindi i 300km/h. Dopo aver superato questo tratto dove le qualità emergeranno in modo chiaro, si arriva alla lunghissima curva 11 ad ampio raggio e dalla lunga percorrenza. La Double droite de Beausset si percorre a circa 170km/h per diversi secondi, in uscita si torna a spingere per un’altra curva raccordata a sinistra, un tratto veloce in appoggio sulla destra da 260km/h, che porta all’ultima curva, la 15, a gomito, da 90km/h, che anticipa il traguardo. L’attesa per quanto succederà in questo weekend su un tracciato storico ma anche quasi inedito sta però finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Francia 2019 a Le Castellet sta per cominciare…



