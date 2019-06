Diretta Formula 1/ Streaming video qualifiche live: pole e tempi (Gp Austria 2019)

La Formula 1 in diretta sarà impegnata oggi, sabato 29 giugno, con le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 sul circuito Red Bull Ring di Zeltweg, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani, nono appuntamento con il Mondiale 2019. Questa è la quinta edizione della gara da quando l’Austria con la pista di Spielberg è tornata a fare parte del calendario iridato, ma certamente questo è uno degli appuntamenti più classici della stagione per la sua notevole tradizione che andremo fra poco a raccontare. Diamo però per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni odierne della diretta Formula 1. Naturalmente non ci sono problemi di fuso orario con questa località che sorge a breve distanza dal confine con l’Italia, si comincerà dunque alle ore 12.00 con la terza e ultima sessione di prove libere FP3, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani sul Red Bull Ring – il nuovo nome dettato da evidenti motivi di sponsorizzazione. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00, cioè l’orario ormai abituale per le prove ufficiali dei Gran Premi europei.

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio d’Austria 2019 sul circuito Red Bull Ring di Zeltweg saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio d’Austria, che sarà il nono del nuovo Mondiale, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 le qualifiche saranno visibili solamente in differita. Sarà comunque un sabato da non perdere sul circuito che storicamente è celebre come Osterreichring, ora Red Bull Ring per esigenze di sponsorizzazione, tra le località di Zeltweg e Spielberg.

STREAMING FORMULA 1 GP AUSTRIA 2019: DOVE VEDERE LE QUALIFICHE

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo sarà un weekend visibile in chiaro solamente in differita, per seguire almeno qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti solamente a partire dalle ore 18.00, dunque i non abbonati Sky potranno seguire le prove ufficiali nel tardo pomeriggio. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA IN AUSTRIA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo però adesso a ripercorrere in breve l’affascinante ma complicata storia dell’Austria nel Circus iridato. Una storia che ebbe inizio nel 1964, quando si disputò il primo Gran Premio d’Austria valido per il Mondiale (dopo un’edizione già disputata l’anno precedente ma non inserito nel calendario iridato) su un circuito ricavato all’interno dell’aerodromo di Zeltweg: la gara fu vinta da Lorenzo Bandini con la Ferrari, ma rimase l’unica disputata su quella pista troppo sconnessa ed abrasiva per le vetture di Formula 1. Si dovette così aspettare il 1970 per tornare in Austria sul nuovo Osterreichring, un circuito permanente a breve distanza dall’aerodromo, tanto che si continuò a parlare di circuito di Zeltweg anche per questo nuovo autodromo, che però ad essere pignoli sorge più vicino all’adiacente comune di Spielberg. Sul nuovo circuito si corse per 18 anni consecutivi, fino cioè al 1987 compreso: da ricordare la vittoria di Vittorio Brambilla nel 1975, l’unica per il pilota italiano in Formula 1, quella conquistata nel 1982 da Elio De Angelis e quella di Niki Lauda nel 1984, a dire il vero l’unica per l’idolo locale nel Gran Premio di casa, che invece fu vinto per ben tre volte dal francese Alain Prost (1983, 1985 e 1986). A poco più di un mese dalla morte, sono tante le iniziative adottate per ricordare Niki Lauda in questo fine-settimana.

DIRETTA FORMULA 1: I NUMERI DEI BIG

Dopo una lunga sosta e necessari lavori di ammodernamento del circuito, il Gran Premio d’Austria tornò in calendario nel 1997 con la vittoria di Jacques Villeneuve, seguita dai successi di Mika Hakkinen nel 1998 e 2000, di Eddie Irvine nel 1999, di David Coulthard nel 2001 e infine dalla doppietta di Michael Schumacher nel 2002 e 2003, la prima delle quali celebre però per il sorpasso ai danni dell’altra Ferrari di Rubens Barrichello proprio sul rettilineo finale in ossequio ad un ordine di scuderia. Zeltweg tuttavia uscì ancora una volta dal calendario iridato per rientrarci soltanto nel 2014 grazie all’impegno economico di Dietrich Mateschitz, il patron della Red Bull che molto ha investito per una nuova ristrutturazione dell’autodromo, ora dunque ribattezzato Red Bull Ring. Le gioie però sono state quasi tutte per la Mercedes, vincitrice due volte con Nico Rosberg nel 2014 e nel 2015 e poi con Lewis Hamilton nel 2016 e con Valtteri Bottas nel 2017. Un anno fa di nuovo prima fila tutta Mercedes, ma un clamoroso doppio ritiro portò al successo di Max Verstappen davanti alle due Ferrari, con Sebastian Vettel terzo che sprecò una grande occasione a causa della penalizzazione in griglia, senza la quale quasi certamente si sarebbe preso la prima vittoria su questo tracciato. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Austria 2019 a Zeltweg sta per cominciare…



