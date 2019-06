Diretta Formula 1/ Streaming video qualifiche live: pole e tempi (Gp Francia 2019)

La Formula 1 è in diretta di nuovo: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Francia 2019 sul circuito di Le Castellet, sede dell’ottavo Gp del Mondiale di quest’anno, fin qui dominato dalla Mercedes, che oggi vivrà soprattutto le qualifiche che determineranno naturalmente la griglia di partenza e la pole position della gara di domani, la seconda della Francia dopo il ritorno nel Circus della Formula 1 un anno fa. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni odierne da Le Castellet, sul tracciato intitolato alla memoria di Paul Ricard: la diretta Formula 1 comincerà dunque alle ore 12.00 con la terza e ultima sessione di prove libere FP3, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00.

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Francia 2019 sul circuito di Le Castellet saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio di Francia, che sarà l’ottavo del nuovo Mondiale, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 le qualifiche saranno visibili solamente in differita. Sarà comunque un sabato da non perdere sullo storico circuito del Paul Ricard nel Sud della Francia, che è tornato in calendario nel 2018 dopo un’assenza di quasi 30 anni.

STREAMING FORMULA 1 GP FRANCIA 2019: DOVE VEDERE LE QUALIFICHE IN TV

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo sarà un weekend visibile in chiaro solamente in differita, per seguire almeno qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio di Francia 2019 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti solamente a partire dalle ore 18.00, dunque i non abbonati Sky potranno seguire le prove ufficiali nel tardo pomeriggio. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1: IL PUNTO DOPO LE PROVE LIBERE

Naturalmente come base di partenza della diretta Formula 1 di oggi dobbiamo prendere i verdetti delle due sessioni di prove libere disputate ieri a Le Castellet. Di certo la Mercedes parte favorita, avendo monopolizzato le prime due posizioni in entrambe le sessioni. Potrebbe semmai esserci un bel duello interno fra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, dal momento che il campione del Mondo inglese ha preceduto il compagno di squadra nella FP1 mattutina, ma è stato il finlandese ad ottenere il miglior tempo al pomeriggio. Buone indicazioni per Charles Leclerc, terzo in entrambe le sessioni, anche se il distacco della Ferrari è stato consistente e di conseguenza confermare questo terzo posto sembra essere l’obiettivo più realistico per il monegasco. Sebastian Vettel è stato più lento del compagno di squadra sia nella FP1 sia nella FP2, di conseguenza il tedesco punterà a ribaltare almeno le gerarchie interne alla Ferrari, mentre la Red Bull era piaciuta di più al mattino, ma nella FP2 proprio non ha convinto, tanto che la McLaren – al pomeriggio Lando Norris quinto e Carlos Sainz settimo – potrebbe puntare a un piazzamento di rilievo.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP FRANCIA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo però a ripercorrere in breve la lunga e affascinante storia del Gran Premio di Francia, una storia che è ripresa l’anno scorso dopo una lunghissima attesa di 10 anni. La prima edizione risale addirittura al 1906 sul circuito di Le Mans, dove pochi anni dopo sarebbe nata la celeberrima 24 Ore. La gara francese divenne dunque una delle più classiche ed ambite già prima della nascita del Campionato del Mondo di Formula 1 nel 1950, quando naturalmente il Gp Francia fu inserito nel calendario iridato e fino al 2008 sarebbe saltata una sola edizione, quella del 1955 che fu cancellata a causa di un disastroso incidente proprio alla 24 Ore di Le Mans. Una caratteristica della corsa transalpina è quella di non avere mai avuto a lungo una sede fissa: inizialmente si alternarono Reims e Rouen, nel 1965 debutto Clermont-Ferrand, nel 1967 ci fu un’edizione anche a Le Mans (ma sul circuito Bugatti), la prima edizione a Le Castellet risale al 1971 e nel 1974 ecco la prima volta di Digione, con questi circuiti che si sono variamente alternati nel corso degli anni. Tra il 1985 e il 1990 ci furono sei edizioni consecutive proprio al Paul Ricard e mai prima di allora c’era stata una striscia così lunga su un singolo circuito. Eppure anche Le Castellet stava per uscire di scena, soppiantata a partire dal 1991 da Magny-Cours, che riuscì nella clamorosa impresa di essere sede del Gp Francia per ben 18 anni consecutivi senza interruzioni, cioè fino al 2008. Ancora più clamorosa è però stata la successiva assenza per ben nove Mondiali di fila di una delle corse con il maggiore fascino e tradizione: un buco colmato con il grande ritorno del Paul Ricard, dove l’anno scorso ha vinto Lewis Hamilton. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Francia 2019 a Le Castellet sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA