Diretta Formula 1/ Streaming video SKY, gara live: vincitore, podio (Gp Canada 2019)

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta da Montreal si corre il Gran Premio del Canada 2019 sul circuito che ospita il settimo appuntamento del Mondiale 2019. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 20.10 della sera italiana, chiaramente in base ai verdetti emersi dalle qualifiche di ieri, perché naturalmente la diretta Formula 1 sarà condizionata dalle sei ore di fuso orario che ci separano dallo storico e affascinante circuito cittadino di Montreal, che sorge sull’isola artificiale di Notre Dame ed è dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve. Forse ci vorrebbe proprio un redivivo Villeneuve per illuminare una stagione che sembra del tutto monopolizzata dalla Mercedes, oggi comunque potremo godere il grande spettacolo di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno anche grazie alla tradizione dell’evento, al calore e alla competenza del pubblico che assiste alla gara di Montreal e all’affascinante ambientazione sul fiume San Lorenzo. Un anno fa vinse Sebastian Vettel, quest’anno la Ferrari saprà “risorgere” a Montreal?

La gara della Formula 1 per il Gran Premio del Canada 2019 sul circuito di Montreal sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio del Canada, settimo atto del nuovo Mondiale, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa sarà visibile in chiaro solamente in differita, dopo la felice parentesi in tempo reale anche per i non abbonati Sky a Montecarlo. Montreal è comunque anch’essa una classica dell’automobilismo, che potrebbe anzi regalarci uno spettacolo migliore rispetto al Principato. Sarà davvero così?

STREAMING FORMULA 1 GP CANADA 2019: VIDEO ONLINE E IN CHIARO

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale anche in chiaro, la gara si potrà dunque vedere su Tv8 solamente in differita, per la precisione alle ore 21.30, quando comunque la corsa sarà ancora nel vivo, dunque l’attesa non sarà molto lunga. Le immagini del Gran Premio del Canada 2019 saranno dunque garantite in tempo reale da Montreal solamente agli abbonati Sky. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata sempre molto affascinante.

DIRETTA FORMULA 1 GP CANADA: COSÌ LE QUALIFICHE

Raramente abbiamo visto gli uomini della Ferrari esultare così tanto per una pole position, ma quella conquistata da Sebastian Vettel nelle qualifiche del Gran Premio del Canada è davvero pesantissima. Tornare davanti alla Mercedes, almeno al sabato, rappresenta una grande iniezione di fiducia dopo un inizio di 2019 deludente per usare un eufemismo, inoltre la pista di Montréal sulla carta è tra quelle che meglio si adattano alle caratteristiche della SF90, un mostro di potenza pura che purtroppo paga dazio sui circuiti più lenti e tortuosi dove il maggiore carico aerodinamico della Mercedes fa la differenza. Finire dietro alle Frecce d’Argento anche sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve sarebbe stato forse il definitivo colpo di grazia per il Cavallino Rampante, probabilmente in questo fine settimana non si riaprirà il mondiale (che dovrebbe riguardare al più Hamilton e Bottas) ma almeno la Scuderia di Maranello ha ottime chance di togliere lo zero dalla voce “vittorie”. Vettel aggiorna quindi il record del circuito in 1’10″240, al termine di un giro perfetto senza sbavature; Hamilton è stato il più veloce nei primi due settori ma poi ha perso terreno nell’ultimo, la maggiore velcoità di punta espressa dalla Rossa nei rettilinei ha consentito al tedesco di scavalcare il britannico sulla griglia di partenza. Charles Leclerc, anche a causa di una sbavatura al tornantino, si è dovuto accontentare della seconda fila, al suo fianco il monegasco avrà Daniel Ricciardo che finalmente rialza la testa da quando è approdato alla Renault: era dal 2010 che la Casa della Losanga non otteneva un piazzamento così importante in qualifica. Bocciati Pierre Gasly e Valtteri Bottas: solo quinto il francese che era il cavallo di riserva della Red Bull, rimasta orfana di Max Verstappen che in Q2 non ha potuto completare il giro a causa del crash di Kevin Magnussen ed è rimasto fuori dalla top 10, ancora peggio il finlandese (sesto) che al primo tentativo si è intraversato e al secondo ha commesso troppi errori perdendo svariati decimi qua e là. Antonio Giovinazzi ha chiuso in tredicesima posizione, unica soddisfazione per il pugliese è aver vinto il confronto con Kimi Raikkonen, eliminato già in Q1 così come Kubica, Russell, Stroll e Perez.

DIRETTA FORMULA 1 GP CANADA: IL CIRCUITO DI MONTREAL

Diamo anche alcune importanti informazioni tecniche sulla diretta Formula 1 da questa pista che d’altronde è notissima a tutti nel Circus: la gara si svolgerà sulla distanza di 70 giri, ognuno dei quali misura 4.361 metri, per un totale di 305,270 km. Il tracciato di Montreal fu costruito nel 1978 e il disegno del circuito è davvero molto semplice, sostanzialmente due rettilinei di “andata” e “ritorno” dalla linea del traguardo, anche se in realtà movimentati da una serie di chicane che lo rendono più vario. Si capisce comunque come Montreal sia un circuito molto veloce, pur essendo un tracciato cittadino che, come Montecarlo, ha ristrette vie di fuga, con le barriere vicinissime al nastro d’asfalto che rendono frequente l’utilizzo della Safety Car. Altre caratteristiche salienti del tracciato canadese sono la brevità del rettilineo dell’arrivo, che rende la prima curva un punto sempre molto delicato alla partenza, il lento tornante (curva 10) nel punto più lontano dall’arrivo che è punto ideale per i sorpassi così come la frenata alla chicane (curve 13-14) posta termine dell’ultimo rettilineo prima di quello d’arrivo, chicane che è caratterizzata in uscita dal cosiddetto ‘Muro dei campioni’, che è necessario sfiorare per avere la migliore traiettoria possibile ma che in passato ha visto incidenti anche con vittime assai illustri. Da notare che saranno ben tre le zone in cui sarà possibile attivare il Drs: fra le curve 7 e 8, sul già citato lungo rettilineo fra le curve 12 e 13 ed infine sul rettifilo di partenza.

FORMULA 1, I FRENI NEL GRAN PREMIO DEL CANADA

Informazioni interessanti sono quelle che ci vengono fornite da Brembo per quanto riguarda i freni. Il circuito di Montreal è il tracciato più impegnativo di tutto il Mondiale di Formula 1 per gli impianti frenanti. Il basso carico aerodinamico e le staccate, tutte decise e molto ravvicinate, determinano temperature d’esercizio elevatissime per dischi e pastiglie, che non hanno il tempo di raffreddarsi a sufficienza nei rettilinei. Le frenate a dire il vero sono solamente sei al giro, ma sono ben cinque i punti del tracciato in cui la decelerazione massima raggiunge almeno 5 g. La frenata più critica è quella alla curva 13, cioè alla chicane in ingresso al rettilineo finale, dove il controllo in ingresso curva è fondamentale per evitare di saltare sul cordolo. Le monoposto arrivano a 338 km/h e frenano per 2,09 secondi per scendere a 133 km/h in soli 122 metri. Per quanto riguarda le gomme, Pirelli ha selezionato le tre mescole più tenere, con la C3 che dunque saranno le gomme più dure, le C4 come medie e le C5 come gomme più morbide del lotto. Il grip meccanico generato dagli pneumatici è molto importante per affrontare al meglio i cambi di direzione del tracciato. La trazione, insieme alla frenata, è l’elemento chiave di Montreal: gli pneumatici maggiormente sollecitati sono quelli anteriori. ​ Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Canada 2019 sul circuito di Montreal sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA