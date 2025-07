Diretta Formula 1, streaming video tv: a Spa-Francorchamps ci si aspetta spettacolo con Leclerc e Verstappen dietro alle papaya (GP Belgio, 27 luglio 2025)

DIRETTA FORMULA 1: ATTESA SPA…SMODICA!

È tutto pronto sul circuito circuito di Spa-Francorchamps con la diretta Formula 1. Questa domenica 27 luglio 2025 ci sarà infatti il Gran Premio del Belgio 2025 con la McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri davanti a tutti.

Dietro all'”uno-due” Papaya ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc che avrà poco più indietro al suo lato Max Verstappen, quarto nelle qualifiche e vincitore della Sprint. Indietrissimo sia l’altra Ferrari Lewis Hamilton che l’italiano Kimi Antonelli della Mercedes.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 381 cadaveri trovati abbandonati in un crematorio in Messico (30 giugno 2025)

Per completezza, completiamo anche il resto della top 10 con Albon quinto, Russell sesto, Tusonda settimo, Hadjar ottavo, Lawson nono e Bortoleto decimo. Ci aspettano 44 giri dalle ore 15:00 con la partenza che ci darà subito importanti indicazioni sulla gara.

DIRETTA FORMULA 1: LA FERRARI SORRIDE A METÀ

Ci si aspetta una diretta Formula 1 per la Ferrari col sorriso a metà. Charles Leclerc era arrivato quarto nelle qualifiche della Sprint, confermandolo nella gara ridotta, il monegasco ha “guadagnato” una posizione nelle qualifiche per la gara di oggi, domenica 27 luglio 2025.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Belgrado: violenti scontri tra manifestanti e polizia (29 giugno 2025)

Pessimo invece il weekend di Lewis Hamilton: terminato 18esimo nella Qualifica Sprint a causa di un testacoda nel giro decisivo, l’ex Mercedes è arrivato 15esimo nelle Sprint e ancor peggio nelle Qualifiche (16esimo).

Toccherà vedere cosa accadrà domenica, il giorno più importante, ma se il buongiorno si vede dal mattino per Lewis sarà davvero difficile sperare in qualche gioia, che sia anche solo andare a punti. Discorso diverso per Lecelrc che però dovrà resistere agli attacchi di Verstappen.