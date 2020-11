Diretta Formula 2/ Go Bahrain 2020, streaming video tv: vincitore gara 2 (Sakhir)

DIRETTA FORMULA 2: OGGI GARA 2 AL SAKHIR

Siamo in diretta anche oggi con la Formula 2 per il Gran premio del Bahrain 2020. Dopo una lunghissima sosta, ecco che i nostri beniamini della categoria cadetta tornano dunque protagonisti in questo fine settimana sul tracciato del Sakhir, dove pure ci hanno offerto grandissimo spettacolo già ieri pomeriggio, nel primo banco di prova ufficiale per la Formula 2 sulle curve del tracciato baharenita. Dopo il trionfo di Felipe Drugovich in gara 1, la cosiddetta Feature Race, siamo dunque impazienti di scoprire a chi andrà il primo gradino di podio in gara 2, prova che ci farà compagnia proprio in questa domenica 29 novembre 2020. E davvero l’attesa in vista di questo secondo appuntamento del Gran premio del Bahrain 2020 per la Formula 2, è grande: non abbiamo infatti dimenticato che pure nella Sprint Race verranno assegnati punti validi per il mondiale piloti. Punti che pure assumono un valore doppio nel momento in cui ricordiamo che questo sarà il penultimo banco di prova nel calendario del campionato del mondo della Formula 2 per il 2020. Siamo dunque ormai pronti a consacrare il campione del mondo e chissà che questo titolo non vada a Mick Schumacher, leader attuale della classifica iridata e dunque protagonista annunciato nella diretta della Formula 2 anche per ara 2, in programma oggi domenica 29 novembre. Chiaramente il campionato tedesco non sarà l’unico nome da tener d’occhio: Ilott, Tsunoda, l’azzurro Ghiotto e il figlio d’arte Giuliano Alesi saranno altri protagonisti annunciati oggi in pista al Sakhir. Chissà quale di questi potrà salire oggi sl podio: lo scopriremo solo dopo le ore 11.00, secondo il fuso orario italiano, ora di partenza della diretta della Formula 2 per gara 2 (ma in Bahrain, saranno le ore 13.00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-2, attesa oggi alle ore 11.00 per il Gran Premio del Bahrain di Formula 2 sul tracciato del Sakhir, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova odierna della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà dunque garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2 GP BAHRAIN: LA PISTA DEL SAKHIR

Nella trepidante attesa di vivere la diretta della Formula 2 per gara 2 del Gran premio dle Bahrain 2020 tocca pure dare agli appassionati alcuni elementi per seguire al meglio questo nuovo banco di prova della cadetteria. Come ormai è noto, al giornata di domenica è riservata a gara 2, altrimenti detta Sprint Race: prova che durerà in questa occasione sulle curve del Sakhir appena 23 giri e che pure assegnerà la metà dei punti per la classifica iridata (rispetto alla Feature race di sabato). Oggi poi la prova è ben speciale: saranno da coprire 124.476 km in un tracciato di difficile lettura, dove è facile commettere un errore e mandare in fumo una gara fin lì magari perfetta. Andando poi a recuperare qualche dato storico, vale la pena ricordare che qui la Formula 2 ha fatto il suo debutto solo nel 2017 e che al momento il record del circuito per la cadetteria appartiene a Charles Leclerc, quando nel 2017 come pista della Prema fermò il cronometro sull’1.38.907.

