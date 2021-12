Diretta Formula 2/ Gp Abi Dhabi 2021, streaming video tv: oggi Feature Race!

DIRETTA FORMULA 2: GRAN FINALE A YAS MARINA!

Dopo le scintille occorse ieri, ecco che siamo ancora in diretta con la Formula 2 anche oggi, domenica 12 dicembre 2021 per il Gran premio di Abu Dhabi 2021. Dopo una stagione davvero emozionante, combattuta fino all’ultimo, ecco che approdiamo oggi l’ultimo banco di prova: siamo a ancora sul tracciato di Yas Marina, recentemente rinnovato e pure con oggi avremo l’ultima Feature Race del campionato del mondo 2021. Da programma diciamo subito che questa prova è prevista alle ore 10.00, secondo il fuso orario italiano, ma ricordiamo che pure saranno le ore 13.00 locali.

Diretta Formula 2/ Gp Abu Dhabi 2021 video streaming tv: Zhou vince la Sprint Race 2!

Sulle curve di Yas Marina pure oggi per la diretta della Formula 2 per il Gp di Abu Dhabi ci aspettiamo colpi di scena: benchè a Oscar Piastri sia bastato il terzo posto nella Sprint Race 1 per ottenere il titolo di campione del mondo della Formula 2 (ricordiamo che il rookie l’anno prossimo sarà terzo pilota Alpine), siamo sicuri che tutti vorranno ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’ultima gara dell’anno. Alcuni piazzamenti in graduatoria iridata ancora non sono chiarissimi e anche lo stesso australiano vorrà chiudere questa stagione indimenticabile sul primo gradino del podio.

DIRETTA FORMULA 2/ Gp Arabia 2021 streaming video tv: vince Oscar Piastri!

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP ABU DHABI 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che l’appuntamento odierno per il GP Abu Dhabi 2021 di Formula 2 in diretta tv sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare di Sky, che anche per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Yas Marina sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

Diretta Formula 2/ Gp Arabia 2021 video: Oscar Piatti vince la Sprint Race 2

DIRETTA FORMULA 2, GP ABU DHABI 2021: PISTA E PROGRAMMA

Impazienti ovviamente di dare il via alla diretta della Formula 2 per l’ultimo banco di prova del Gran premio di Abu Dhabi 2021, pure ci pare necessario andare a dare ancora un’occhiata non solo al programma ufficiale, ma pur alla pista che farà da scenario oggi al gran finale della stagione 2021. Come abbiamo detto prima, la Formula 2 oggi sarà in diretta sono con la Feature Race, attesa pure alle ore 10.00 del mattino italiano e al solito sarà circa un’oretta di gara: dal via alla bandiera a scacchi ricordiamo che i piloti a Yas Marina dovranno coprire ben 33 giri di pista (il tracciato misura 5.281 km) per un totale di 174,273 km da gestire.

Parlando sempre della pista di Yas Marina poi abbiamo già accennato che per l’edizione 2021 del Gran premio di Abu Dhabi il tracciato ha subito importante modifiche, allo scopo di migliorare scorrevolezza e velocità, ed ampliare le possibilità di sorpasso, rarissimi nelle precedenti gare. Tra le principali novità ecco pure la diminuzione delle curve, da 21 a 16, con l’eliminazione della sequenza di curve dopo il secondo rettilineo in favore di una sola curva da 240 km/h: inoltre è stata tolta anche una chicane nella prima parte del tracciato. E’ dunque una pista profondamente diversa a cui siamo abituati: sarà davvero entusiasmante vedere nuovamente i nostri beniamini della formula cadetta mettersi alla priva a Yas Marina!



© RIPRODUZIONE RISERVATA