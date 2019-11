Diretta Formula 2/ Gp Abu Dhabi 2019 streaming video tv: gara-1 a Yas Marina

La Formula 2 è in diretta oggi con il Gran Premio di Abu Dhabi, dodicesima prova del Mondiale 2019: il circuito di Yas Marina ospita l’ultimo atto stagionale pure per la categoria “cadetta” che era ferma addirittura da due mesi, cioè dall’appuntamento di Sochi a fine settembre, perché poi la Formula 2 non ha seguito la “sorella maggiore” nelle varie trasferte extra-europee prima di questa ad Abu Dhabi. Per la Formula 2 è stata una stagione che purtroppo sarà ricordata soprattutto per la tragedia di Spa, con il grave incidente che ha portato alla morte di Anthoine Hubert. Dal punto di vista agonistico invece va detto che l’olandese Nyck de Vries si è già laureato campione del Mondo. Come prevede il regolamento della Formula 2, oggi sabato 30 novembre sarà il giorno di gara-1, che è la più lunga e assegna punteggio pieno (25 punti al primo e punti fino al decimo) per la classifica del Mondiale Piloti di Formula 2. La partenza avrà luogo alle ore 15.45 italiane (le 18.45 locali) e sarà di fatto la chiusura del sabato di Abu Dhabi, dove sono in programma 31 giri del tracciato, per un totale di 172,174 km.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-1, attesa oggi alle ore 15.45 per il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 2 a Yas Marina, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Abu Dhabi sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP ABU DHABI: I PROTAGONISTI

Verso la diretta Formula 2 del Gp Abu Dhabi, i nomi più attesi sono certamente quelli di chi ha saputo fare meglio nel corso della stagione fino a questo momento, tutti con una motivazione in più per onorare il ricordo di Anthoine Hubert. In Formula 2 questa è stata soprattutto la stagione di Nyck de Vries, che infatti si è già laureato campione del Mondo lasciando il canadese Nicholas Latifi e il nostro Luca Ghiotto a lottare per la piazza d’onore. In tanti hanno seguito con attenzione la Formula 2 anche grazie alla presenza di Mick Schumacher, la prima stagione del tedesco figlio d’arte nella categoria è stata nobilitata dalla vittoria di Budapest che ha dimostrato le qualità di Schumacher junior, anche se con molti alti e bassi che lo penalizzano in classifica e che sono d’altronde normali per un giovanissimo debuttante – classe 1999, ha quattro anni in meno di de Vries, Latifi e Ghiotto che sono tutti del 1995.



