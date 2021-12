Diretta Formula 2/ Gp Abu Dhabi 2021 video streaming tv: Zhou vince la Sprint Race 2!

DIRETTA FORMULA 2: ZHOU VINCE LA SPRINT RACE 2!

Inizia la Race 2, giro veloce di Armstrong che è in testa. Ricordiamo che Piastri ha chiuso i giochi in gara 1 con il terzo posto ed è matematicamente campione. Penalità per Piastri che scala in tredicesima posizione. Deledda conclude la sua stagione fuori, un vero peccato per l’italiano. Dietro ad Armstrong c’è Zhou. Nissany si tocca con Piastri e Vips, fuori gli ultimi due. Problemi per Armstrong che si ferma e deve ritirarsi! Una vera beffa per colui che era in testa. Passa ora al comando Zhou. Dietro di lui c’è Shwartzman. Si stanno giocano il ruolo di vice-campioni. Cinque giri alla fine, si prospetta un duello tra Zhou e Shwartzman. Siamo nel corso dell’ultimo giro, ricordiamo che domani si concluderà ufficialmente la stagione. Vince Zhou davanti a Shwartzman. Continua la lotta per la seconda piazza. (agg. Umberto Tessier)

IN PISTA PER LA SPRINT RACE 2

Sta per cominciare la Sprint Race 2 che chiuderà il sabato per la diretta Formula 2 al Gran Premio di Abu Dhabi 2021 a Yas Marina, dove già da stamattina sappiamo che Oscar Piastri si è laureato campione del Mondo 2021 di Formula 2, grazie al terzo posto nella Sprint Race 2 che gli ha garantito i punti necessari per completare l’opera. Nato a Melbourne il 6 aprile 2001, di origini italiane come il connazionale Daniel Ricciardo, la carriera di Oscar Piastri per il momento è impressionante. Membro della Renault Sport Academy, Piastri è il vincitore della Formula Renault Eurocup 2019, del Campionato FIA di Formula 3 2020 e del Campionato FIA di Formula 2 2021.

In questa stagione Oscar Piastri ha vinto la seconda Sprint Race in Bahrain, la Feature Race sia a Monza sia a Sochi, infine a Jeddah appena settimana scorsa l’australiano ha vinto sia la seconda Sprint Race sia la Feature Race. Aggiungiamo altri tre secondi posti e due terzi posti, inoltre ben cinque pole position consecutive da Silverstone in poi. Il titolo è stato meritatissimo, adesso vedremo che cosa succederà in Sprint Race 2! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP ABU DHABI 2021

Dobbiamo ricordare agli appassionati che l’appuntamento odierno per il GP Abu Dhabi 2021 di Formula 2 in diretta tv sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare di Sky, che anche per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Yas Marina sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

FORMULA 2: VINCE DARUVALA, PIASTRI CAMPIONE DEL MONDO

Jehan Daruvala ha vinto la Sprint Race 1 che ha aperto la diretta Formula 2 per il Gran Premio di Abu Dhabi 2021, ma la notizia principale da Yas Marina è che Oscar Piastri si è laureato campione del Mondo 2021 di Formula 2, diventando l’erede di Mick Schumacher nell’albo d’oro. Il pilota australiano si è piazzato al terzo posto davanti al russo Robert Shwartzman che era il suo principale inseguitore nella classifica generale del Mondiale Piloti e in questo modo i giochi sono fatti per Piastri, pilota dell’italiana Prema Racing.

Quanto all’ordine d’arrivo, come abbiamo detto il vincitore della Sprint Race 1 è stato l’indiano Jehan Daruvala del Team Carlin, che si è imposto con due secondo di vantaggio sotto la bandiera a scacchi sul brasiliano Felipe Drugovich della UNI- Virtuosi, poi come detto ecco al terzo posto Piastri davanti a Shwartzman. Il verdetto principale dunque è già ufficiale, ma ricordiamo che la Sprint Race 2 sarà alle ore 15.45 di oggi pomeriggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Finalmente siamo al via della prima Sprint Race nella diretta di Formula 2, per il Gp Abu Dhabi 2021. Ultimo di otto appuntamenti stagionali, e tracciato che a Yas Marina dovrebbe consegnare il titolo nelle mani di Oscar Piastri: l’australiano ha cambiato passo da Silverstone in avanti, perché in precedenza aveva vinto solo gara- 2 a Sakhir (tappa inaugurale) senza portare in dote alla sua classifica punti extra. In Gran Bretagna invece abbiamo assistito a una trasformazione: Piastri ha ottenuto la pole position che poi ha incredibilmente sempre ripetuto, timbrandola ancora a Monza, Sochi e Jeddah. Non solo: l’australiano della Prema Racing ha centrato il giro veloce in cinque occasioni, ma soprattutto ha vinto a Monza e Sochi e due volte in Arabia Saudita.

Dal canto suo Shwartzman ha risposto con il trionfo in gara-1 a Silverstone e qualche podio – la Prema ha 140 punti sulla Carlin, seconda nella classifica a squadre – ma non è bastato per contrastare l’avanzata del compagno di scuderia: adesso Piastri è ad un passo dal campionato e potrebbe ottenerlo nella prima Sprint Race a Yas Marina. Scopriamo se sarà così: finalmente la diretta di Formula 2 per il Gp Abu Dhabi 2021 prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

LE DUE SPRINT RACE

Il Gp Abu Dhabi 2021, per la diretta di Formula 2, prende il via sabato 11 dicembre: sul circuito di Yas Marina si conclude un campionato che è stato molto diverso rispetto alle passate edizioni. Dobbiamo intanto ricordare il doppio appuntamento del giorno, cioè quello con le due Sprint Race: gara-1 scatterà infatti alle ore 9:20 mentre per gara-2 saremo sulla griglia di partenza alle ore 15:45 (entrambi gli orari sono indicati con il fuso di casa nostra).

Le due Sprint Race, ma già anche la prima presa singolarmente, potrebbero già consegnarci il campione di Formula 2 per l’anno in corso, visto che Oscar Piastri ha un abbondante vantaggio su Robert Shwartzman; il russo, già compagno di Mick Schumacher, è l’unico che possa ancora contendere all’australiano il titolo, e allora nella diretta di Formula 2 per il Gp Abu Dhabi 2021 siamo impazienti di scoprire se anche la Feature Race della domenica sarà decisiva, oppure i conti si chiuderanno oggi con il campionato assegnato all’australiano (in ogni caso sarà un duello “in famiglia”.

DIRETTA FORMULA 2 GP ABU DHABI 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Il Gp Abu Dhabi 2021 per la Formula 2 dunque potrebbe consegnare a Oscar Piastri il titolo di campione: sarà comunque un duello all’interno della Prema, che dopo il trionfo di Mick Schumacher si è confermata nel circus e ora deve solo “stabilire” quale pilota festeggerà. Certo Piastri ha un vantaggio di 53,5 punti su Shwartzman, e quelli a disposizione nelle tre gare di Yas Marina sono 61: 44 nelle ultime due gare, il che significa che Piastri si laureerà campione dopo la prima Sprint Race qualora ne perdesse anche solo 7 dal russo. Tradotto in posizioni, a Piastri basta arrivare quarto indipendentemente dal risultato del compagno di scuderia; in generale sul sabato invece il leader del campionato di Formula 2 dovrebbe concludere la giornata del Gp Abu Dhabi 2021 con un vantaggio di almeno 27 punti su Shwartzman, dunque potrebbe perderne anche 26 nel corso di gara-1 e gara-2. Come dire: Piastri ha il titolo di Formula 2 in tasca, soprattutto per quanto ha fatto vedere nelle ultime uscite la corona di campione non gli dovrebbe sfuggire…



