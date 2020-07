Diretta Formula 2/ Gp Austria 2 2020 Spielberg: streaming video, vincitore gara 1

La Formula 2 torna in diretta questo sabato 11 luglio al Redbull Ring, per disputare il secondo Gran Premio d’Austria 2020, pure secondo appuntamento del mondiale 2020 della serie “cadetta”. Sarà dunque anche per i giovani beniamini della formula 2 un doppio appuntamento sul breve e veloce tracciato posto sulle colline tra Zeltweg e Spielberg: un’ultima chance dunque di dominare la pista austriaca prima di fare i bagagli e trasferorsi in Ungheria, dove pure la serie cadetta sarà protagonista solo il prossimo fine settimana. Ma prima di guardare già a Budapest, ecco che i riflettori saranno oggi tutti fissati sul bollente asfalto austriaco, dove con oggi vivremo la tanto attesa gara 1, primo degli appuntamenti cardine di questo fine settimana per il Gp d’Austria 2, che metterà in palio pesanti punti per la classifica del mondiale. Ricordiamo dunque subito a tutti gli appassionati che oggi la formula 2 sarà in diretta al Redbull Ring solo dalle ore 16.45, quando si spegneranno i semafori rossi per gara 1, la feature race, che durerà 40 giri (circa un’oretta) e che assegnerà il punteggio pieno per la classifica del mondiale piloti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-1, attesa oggi alle ore 16.45 per il Gran Premio d’Austria 2 di Formula 2 a Zeltweg, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per anche questa stagione ha acquistato i diritti televisivi per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Spielberg sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA GP AUSTRIA 2, ZELTWEG; I PROTAGONISTI ATTESI

Pur con solo un Gran premio messo alle spalle, ecco che in vista della diretta della Formula 2 per il secondo Gp d’Austria del mondiale 2020, di cui oggi assisteremo con grande emozione a gara 1 a metà mattina, possiamo già individuare alcuni nomi da tenere d’occhio. Dopo infatti le grandi emozioni offerte proprio al Redbull Ring solo lo scorso fine settimana, non possiamo non mettere in evidenza i profili di Callum Illott e di Felipe Drugovich, che hanno vinto rispettivamente gara 1 e gara 2 del primo gran premio austriaco della stagione. Ma non solo: pure hanno dimostrato subito un gran feeling con la pista stiriana anche alcuni volti nuovo del circus, come i debuttati Armstrong e Schwartzman, ai quali oggi è chiesto di riconfermarsi tra le miglior sorprese delle stagione. Ovviamente non potremo poi non tenere d’occhio le imprese dell’unico italiano nel paddock ovvero Luca Ghiotto, sfortunatissimo nella tappa di esordio del campionato di Formula 2 (un guasto in gara 1 e incidente nella seconda), come pure i due grandi figli d’arte come Giuliano Alesi e Mick Schumacher, che rimangono tra i beniamini degli appassionati e che oggi potranno riscattarsi dopo un avvio di stagione un poco difficoltoso. Chissà che accadrà in pista!

