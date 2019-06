Diretta Formula 2/ Gp Austria 2019 streaming video e tv: orario e vincitore gara-1

La Formula 2 in diretta torna con il Gran Premio d’Austria, sesta prova del Mondiale 2019: il circuito del Red Bull Ring, che sorge sulle colline fra le località di Zeltweg e Spielberg, ospita dunque pure la categoria “cadetta” e potremo vedere in azione sulle strade del noto tracciato austriaco anche tutti i nomi più attesi della Formula 2, a una sola settimana di distanza dall’evento francese. Sono tanti i protagonisti che non vediamo l’ora di vedere nuovamente al volante, da Mick Schumacher al nostro Luca Ghiotto fino all’altro figlio d’arte Giuliano Alesi, figlio dell’ex pilota Jean Alesi, ma pure la colombiana Tatiana Calderon, tester del team di Formula 1 dell’Alfa Romeo, che porta un tocco femminile al Campionato di Formula 2. Come prevede il regolamento della categoria, oggi sabato 29 giugno sarà il giorno di gara-1, quella più lunga e che assegna punteggio pieno per la classifica del Mondiale Piloti di Formula 2: la partenza avrà luogo alle ore 16.45, arrivando dunque in questo caso poco dopo il termine della sessione di qualifica della categoria maggiore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-1, attesa oggi alle ore 16.45 per il Gran Premio d’Austria di Formula 2 sul Red Bull Ring, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Zeltweg-Spielberg sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP AUSTRIA: I PROTAGONISTI

Verso la diretta Formula 2 del Gp Austria dal Red Bull Ring, i nomi più attesi sono certamente quelli di chi ha saputo fare meglio nella prima parte della stagione della Formula 2. Il riferimento dunque va in particolare all’olandese Nyck de Vries e al canadese Nicholas Latifi, che occupano le prime due posizioni della classifica Piloti di Formula 2. Come abbiamo già accennato, si torna in pista una sola settimana dopo l’appuntamento a Le Castellet, dove proprio de Vries aveva vinto gara-1, mentre alla domenica la seconda gara aveva regalato la vittoria un po’ a sorpresa del francese Anthoine Hubert. Vedremo dunque se anche in Austria proseguirà il duello fra de Vries e Latifi o se qualcuno degli inseguitori saprà accorciare le distanze, a cominciare dal britannico Jack Aitken e dal brasiliano Sergio Sette Camara. La speranza è che possa tornare protagonista Luca Ghiotto, a secco di punti sia a Montecarlo (causa squalifica) sia a Le Castellet, per non parlare di Mick Schumacher il cui ultimo piazzamento a punti risale addirittura a Baku.



© RIPRODUZIONE RISERVATA