Diretta Formula 2/ Gp Austria 2019 streaming video e tv, orario e vincitore gara 2

La Formula 2 torna in diretta dalla pista del Redbull Ring anche oggi domenica 30 giugno per chiudere questo intenso weekend tutto dedicato al Gran premio d’ Austria 2019. Dopo le emozioni vissute ieri in gara 1, ecco che sono stati messi a disposizione altri 15 punti validi per la classifica del mondiale piloti, che fanno naturalmente gola a molti ora che siamo arrivati al sesto appuntamento del mondiale. Siamo quindi al giro di boa per stagione della Formula 2: capiamo quindi subito che il Gp d’Austria e pure questa gara 2 che si allieterà oggi potrebbero rivelarsi decisivi. Siamo quindi in grande attesa dello spegnimento dei semafori: ricordiamo quindi che al Redbull Ring, tracciato posto tra i comuni di Spielberg e Zeltweg, il via a gara 2 del Gp d’Austria per la F2 verrà dato alle ore 11,00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara 2, attesa oggi alle ore 11,00 per il Gran Premio d’Austria di Formula 2 sul Red Bull Ring, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Zeltweg-Spielberg sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2 GP AUSTRIA: OCCHIO AL GRAN CALDO

In attesa di dare il via alla tanto attesa gara 2 del Gp d’Austria 2019 per la formula 2 e visto che cosa è successo già nella giornata di ieri sul tracciato di Zeltweg-Spielberg, ecco che il primo ostacolo anche in questa domenica per i protagonisti della serie cadetta sarà il gran caldo. Nonostante l’altimetria, le temperature che si stanno registrando al Redbull Ring sono quasi proibitive e se sarà fisicamente provante per tutti i politi infilarsi nuovamente nell’abitacolo, ecco che la prima preoccupazione dei box è l’eccessivo degrado delle gomme. L’allarme è stato lanciato anche da Mario Isola, responsabile Pirelli anche per la Formula 2 nei giorni scorsi, che ha puntato il dopo sulle supersoft e soft che andranno sfruttate con grande attenzione. Ci attendiamo quindi non pochi colpi di scena questa mattina al Gp d’Austria 2019 per la Formula 2!



© RIPRODUZIONE RISERVATA