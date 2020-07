Diretta Formula 2/ Gp Austria 2020 Zeltweg streaming video tv: orario, vincitore

La Formula 2 è in diretta anche oggi con il Gran Premio d’Austria, prima prova del Mondiale 2020: il circuito di Zeltweg infatti ospita la partenza di una stagione a dir poco complicata pure per la categoria “cadetta” e tra ieri e oggi stiamo vedendo in azione sulle strade del Red Bull Ring anche tutti i nomi più attesi della Formula 2, che proprio dall’Austria dunque comincia un cammino che sarà inevitabilmente più breve e compatto del previsto. Il calendario per ora tutto europeo del Circus fa in modo che per ora gli appuntamenti della Formula 2 siano esattamente gli stessi della massima categoria, con la quale la F2 condivide anche protocolli sanitari e purtroppo l’assenza degli spettatori. Come prevede il regolamento della Formula 2, oggi domenica 5 luglio sarà il giorno di gara-2, che è più breve rispetto a gara-1 cui abbiamo assistito ieri – 28 giri invece di 40 – e assegna punteggio ridotto (15 punti al primo e punti fino all’ottavo, non al decimo) per la classifica del Mondiale Piloti di Formula 2. La partenza avrà luogo alle ore 11.10 e sarà di fatto il primo grande appuntamento della domenica di Zeltweg.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-2, attesa oggi alle ore 11.10 per il Gran Premio d’Austria di Formula 2 a Zeltweg, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova del Red Bull Ring sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP AUSTRIA ZELTWEG: I PROTAGONISTI

Verso la diretta Formula 2 del Gp Austria Zeltweg, i nomi più attesi sono certamente quelli di chi ha saputo fare meglio ieri, nel corso della prima gara sul tracciato dello storico Osterreichring. In Formula 2 gli appassionati italiani seguiranno con simpatia soprattutto Luca Ghiotto, già eccellente protagonista della passata stagione, e poi due figli d’arte che non possono lasciare indifferenti tutti coloro che hanno la Ferrari nel cuore, cioè naturalmente Mick Schumacher e Giuliano Alesi. A proposito di Ferrari, possiamo citare anche Callum Ilott, pilota della Academy del Cavallino Rampante che in questa stagione gareggerà in Formula 2 al volante di una monoposto della UNI Virtuosi Racing. Non ci sono più i due principali protagonisti della stagione 2019 della Formula 2, cioè Nyck de Vries e Nicholas Latifi, il primo passato in Formula E e il secondo invece in Formula 1: d’altronde questo è il destino della F2, quali saranno i talenti in rampa di lancio nel 2020?

© RIPRODUZIONE RISERVATA