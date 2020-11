Diretta Formula 2/ Gp Bahrain 2020 streaming video tv, orario e vincitore gara-1

La Formula 2 in diretta torna dopo due mesi con il Gran Premio del Bahrain, undicesima prova del Mondiale 2020: il circuito del Sakhir ospita dunque pure la categoria “cadetta” e potremo vedere in azione anche tutti i nomi più attesi della Formula 2, reduci da una sosta di ben due mesi dopo aver disputato invece dieci Gran Premi nei precedenti tre mesi. Un calendario decisamente anomalo, che adesso vede il riutorno della categoria con gli ultimi due eventi in Bahrain, che saranno decisivi per assegnare il titolo mondiale. In primo piano c’è naturalmente Mick Schumacher che è leader della classifica al volante della sua Prema, un tocco italiano per il ragazzo che è naturalmente membro della Ferrari Driving Academy e potrebbe riportare un titolo di campione del Mondo in casa Schumacher proprio nell’anno dell’aggancio di Lewis Hamilton a papà Michael nell’olimpo della massima categoria. Come prevede il regolamento della categoria, oggi sabato 28 novembre sarà il giorno di gara-1, quella più lunga e che assegna punteggio pieno per la classifica del Mondiale Piloti di Formula 2: la partenza avrà luogo alle ore 10.10 italiane (si gareggia dunque con la luce del giorno, lasciando la notturna alla F1), arrivando quindi in questo caso come primo grande appuntamento del sabato, saranno 32 i giri da percorrere del tracciato di Sakhir per la diretta Formula 2.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-1, attesa oggi alle ore 10.10 per il Gran Premio del Bahrain di Formula 2 a Sakhir, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Sakhir della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP BAHRAIN: I PROTAGONISTI A SAKHIR

Verso la diretta Formula 2 del Gp Bahrain da Sakhir, c’è grande curiosità per questa ripartenza dopo ben due mesi di stop. I nomi più attesi sono certamente quelli di chi ha saputo fare meglio finora nella stagione della Formula 2, che si appresta a vivere il gran finale in Bahrain. Ai primi due posti della classifica abbiamo infatti Mick Schumacher e Callum Ilott, con il tedesco che ha emozionato tutti vincendo gara-1 a Monza nel nome di papà Michael e ora punta al titolo iridato, essendo leader della classifica generale – un primato consolidato vincendo gara-1 anche a fine settembre a Sochi, l’ultimo atto prima della lunga pausa. Il figlio d’arte, oltre alle due vittorie di Monza e Sochi, è salito già dieci volte sul podio e così sta avendo la meglio su tutti i suoi avversari. La continuità è mancata invece al nostro Luca Ghiotto, che a Budapest ha conquistato la vittoria in gara-2 ed è stato altre tre volte secondo, salendo sul podio sia a Monza sia al Mugello, ma in ben quattro Gran Premi non ha portato a casa nemmeno un punto ed è dunque appena nono nella classifica di Formula 2. Ben undici piloti hanno già conquistato almeno una vittoria quest’anno in Formula 2 e di conseguenza gli alti e bassi sono normali per tutti, ma il veneto sta soffrendo decisamente troppo da questo punto di vista.

