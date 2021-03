Diretta Formula 2/ Gp Bahrain 2021 streaming video tv gara-3: orario, vincitore

La diretta Formula 2 sarà protagonista anche oggi nel contesto del Gran Premio del Bahrain 2021 a Sakhir, che ospita anche il primo atto di una stagione “rivoluzionaria” per la Formula 2, categoria cadetta dell’automobilismo mondiale. Ci eravamo salutati proprio su questa stessa pista a inizio dicembre, dove la scorsa stagione del Mondiale di Formula 2 era terminata con la vittoria di Mick Schumacher, nel frattempo passato alla Haas, ora il Bahrain ospita il primo weekend della Formula 2 edizione 2021, che presenta notevolissime novità. Lo abbiamo già notato ieri, in un sabato che ha ospitato ben due Sprint Race: la novità principale è che ogni weekend di gara della Formula 2 sarà caratterizzata da ben tre corse, due al sabato e una alla domenica. Oggi dunque, 28 marzo 2021, eccoci giunti a quella che potremmo definire gara-3 della diretta Formula 2 del Gp Bahrain 2021, cioè la Feature Race, più lunga rispetto alle due Sprint di ieri. L’appuntamento sarà alle ore 12.50 italiane con la partenza della corsa sulla distanza di 32 giri da 5,412 km ciascuno, per un totale dunque di 173,184 km con il pit-stop obbligatorio a differenza delle gare Sprint del sabato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-3, la Feature Race attesa oggi alle ore 12.50 per il Gran Premio del Bahrain 2021 Sakhir di Formula 2, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova odierna della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà dunque garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2: IL CALENDARIO

In attesa della diretta Formula 2, potremmo approfondire l’analisi del calendario di questa anomala stagione, che presenterà un totale di 24 Gran Premi ma raggruppati in soli otto eventi – pochi weekend, ma davvero intensi. Dopo questo assaggio in Bahrain, la Formula 2 tornerà in “letargo” per quasi due mesi, dal momento che tornerà solamente a Montecarlo il 22-23 maggio, per poi essere presente anche a Baku il 5-6 giugno e in seguito a Silverstone il 17-18 luglio. Saremo a quel punto a metà del calendario stagionale della Formula 2, che tornerà protagonista a Monza per il Gp Italia sabato 11 e domenica 12 settembre. Un paio di settimane più tardi (25-26 settembre) ecco la tappa di Sochi e poi un’altra lunga sosta prima di tornare protagonista del finale di stagione con gli appuntamenti in Arabia Saudita – sull’inedito circuito di Gedda – il 4-5 dicembre ed infine ad Abu Dhabi l’11 e 12 dicembre. In tutti questi Gran Premi naturalmente avremo due Sprint Race al sabato e una Feature Race alla domenica, per arrivare a quota 24 gare in otto eventi.

