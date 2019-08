Diretta Formula 2/ Gp Belgio 2019 streaming video e tv: orario gara 1 (Spa)

Dopo le vacanze estive ecco che la formula 2 torna in diretta questo sabato 31 agosto 2019 con la tanto attesa gara 1 del Gran Premio del Belgio sulla pista dista Francorschamps. Sarà quindi uno dei circuito più amati dagli appassionati della formula 2 il palcoscenico ideale per una delle ultime gare di questa appassionante stagione, che ci sta tenendo con il fiato sospeso. Ricordiamo infatti bene che dopo questo fine settimana in terra belga, mancheranno appena tre banchi di prova prima di incoronare il campione del mondo della categoria cadetta. Per il momento tale titolo è ancor ben in ballo: la classifica del mondiale infatti per ora vedere come suo leader Nick De Vries, campione in Francia e grande protagonista anche nelle ultime gare della Formula 2. Non sarà però solo l’olandese il protagonista annunciato di gara 1 e gara 2 per il Gp di Spa della formula 2, in diretta dal Belgio: dovremo infatti ben stare attenti all’azzurro Luca Ghiotto, come pure Mick Schumacher, che giusto prima della sosta in Ungheria ha trovato il suo primo trionfo in carriera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara 1, appuntamento clou della giornata di oggi per la Formula 2 per il Gran Premio del Belgio 2019 sulla pista di di Spa Francorchamps, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova sullo storico tracciato belga sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2 GP SPA 2019: ORARIO DI GARA 1

Verso la diretta della Formula 2 per il Gp del Belgio 2019 serve ora ricordare a tutti gli appassionati come si comporrà il programma della giornata di oggi, sabato 31 agosto sulla pista di Spa Francorchamps, tra le più amate dagli appassionati. In questo senso vi sono ottime notizie per tutti i fan della serie cadetta, visto che non vi saranno problemi legati al fuso orario per seguire gli appuntamenti clou di questo fine settimana. Ecco quindi che dopo prove libere e qualifiche che sono state disputate ieri, oggi il momento clou sarà naturalmente gara 1 per la Formula 2 al Gp del Belgio 2019: sarà quindi alle ore 16,45 che si spegneranno i semafori rossi sul rettilineo della pista belga Da qui saranno 25 giri e 175,100 km fino alla bandiera a scacchi. Non ci resta quindi che dare la parola alla diretta della Formula 2 dal tracciato di Spa Francorchamps!



