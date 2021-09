Diretta Formula 2/ Gp d’Italia 2021, streaming video tv: la Feature Race a Monza!

DIRETTA FORMULA 2, GP D’ITALIA 2021: ULTIMA TAPPA A MONZA

Siamo ancora in diretta con la Formula 2 anche oggi, domenica 12 settembre 2021 per il Gran premio d’Italia 2021. Scenario perfetto sarà ancora l’iconico tracciato di Monza, palcoscenico di mille battaglie epiche e dove pure saranno ancora protagonisti i nostri beniamini della cadetteria, dopo già il gran spettacolo occorso ieri. Con la prima e la seconda Sprint Race abbiamo assistito ai trionfi di Théo Pourchaire e Jehan Daruvala: e chissà che questi oggi possano ancora regalarci unemzòné sulle curve della pista brianzola. Dopo tutto non scordiamo che oggi sarà di scena la Feature race che pure metterà in palio parecchi e sonanti punti per la classifica dei mondiale piloti, dove pure è situazione di gran confusione anche oggi.

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP D’ITALIA 2021

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che l’appuntamento odierno per il Gran Premio d’Italia 2021 di Formula 2, sarà visibile in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Monza della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP D’ITALIA 2021: IL GRAN FINALE A MONZA

Come abbiamo accennato prima, oggi domenica 12 settembre 2021 la Formula 2 sarà in diretta da Monza per la Feature Race del Gran premio d’Italia, ultimo banco di prova in terra brianzola. Calendario alla mano va dunque subito riportato che oggi i nostri beniamini saranno chiamati in pista solo alle ore 10.25 e che pure l’ultima bandiera a scacchi sventolerà a Monza per le ore 11.25. Va poi aggiunto che oggi per la diretta della Formula 2 con la Feature race i nostri beniamini saranno messi alla prova per 30 giri e pure copriranno complessivamente 173.79 chilometri. Volendo riferire di nuovi dettagli, basti ricordare che oggi saranno pure ben 11 le curve da affrontare, alcune delle quali davvero rischiose per le fettine della formula 2: obbiettivo di tutti sarà però quello di spingere al massimo le monoposto e chissà che possa arrivare qui anche il nuovo record di pista. Per la Formula 2 il riferimento è ancora quello di 1.30.982, segnato da Nobuharu Matsushita in gara nel 2017.

