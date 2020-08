Diretta Formula 2/ Gp Gran Bretagna 2 2020: streaming video tv, vincitore gara 1

La formula 2 torna in diretta da Silverstone, oggi sabato 8 agosto 2020, per disputare la prima gara del secondo Gran Premio di Gran Bretagna 2020. Come dunque già occorso in Austria all’inizio di stessa stagione per la formula cadetta, ecco che ai nostri beniamini attende un altro doppio appuntamento, di scena su uno dei tracciati più prestigiosi del calendario, a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola per gara 1. Anche perchè siamo sicuri che, benché sarà prova su pista ben nota e pure vissuta solo la settimana scorsa, pure non sarà la noia a farla da padrone. Anzi lo spettacolo è assicurato, come ormai per ogni appuntamento della Formula 2, che si conferma come uno dei campionati più aperti del Motorsport. Dopo tutto, basti ricordare che dal via di questa rinnovata stagione della Formula 2 post covid abbiamo applaudito a ben sette vincitori differenti: e probabilmente già un volto nuovo ci attende oggi sul primo gradino del podio per gara 1 del secondo Gp di Gran Bretagna, in diretta per la Formula 2 da Silverstone. Nella trepidante attesa di scoprirlo, ricordiamo però a tutti gli appassionati quali saranno gli orari della giornata odierna, dove per l’appunto l’appuntamento cardine sarà Gara 1, altrimenti chiamata Feature Race: i semafori verdi si accenderanno allora alle ore 16.45 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le 15.45 locali) e i nostri beniamini dovranno percorrere 29 giri prima di veder sventolare la bandiera a scacchi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-1 per il secondo Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 2 a Silverstone, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova bis di Silverstone della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2 GP GRAN BRETAGNA 2: I PROTAGONISTI

Come affermato in precedenza presentando la diretta della Formula 2 per il secondo Gp di Gran Bretagna 2020, il campionato cadetto si sta rivelando come uno dei più “aperti” di tutto il Motorsport, e certo alla vigilia di questa nuova prova di Silverstone ci pare complicato fissare un’esigua lista di possibili protagonisti per la vittoria sul tracciato inglese. Pure alla vigilia del primo banco di prova di questo fine settimana sull’asfalto inglese non possiamo non citare chi invece solo la settimana scorsa si è già messo in luce sulle medesime curve e dunque dobbiamo parlare di Nikita Mazepin come di Dan Tickum, vincitori rispettivamente della prima coma della seconda gara del primo Gp di Gran Bretagna 2020: poi merita una nota a parte anche Drugovich, autore della pole position nelle qualifiche ufficiali (e vincitore di gara 1 in Austria), come pure il giovane talento danese Lundgaard, che ha strappato settimana scorsa il giro più veloce e pure ha già assaggiato le gioie del podio, avendo vinto gara 2 in Stiria. Dando comunque uno sguardo più ampio al panorama dei piloti partecipanti al campionato della Formula 2, pur per il podio non possiamo non evidenziare il nome di Shwartzman, attuale leader della classifica mondiale, come anche l’azzurro Luca Ghiotto, che ha mostrato tutto il suo talento e la voglia di vincere, conquistato anche un primo posto all’Hungaroring, Rimangono poi sempre da tenere d’occhio alcuni figli d’arte, capaci di regalarci grande emozione ad ogni gara, da Giuliano Alesi fino a Mick Schumacher, che oggi certo faranno di tutto per conquistare la loro prima vittoria stagionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA