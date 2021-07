Diretta Formula 2/ Gp Gran Bretagna 2021, streaming video tv: oggi le sprint race!

Con oggi, sabato 17 luglio 2021 saremo in diretta con la Formula 2 per il Gran premio di Gran Bretagna 2021: dopo dunque parecchie settimane dall’ultimo impegno a Baku, i beniamini della formula cadetta sono protagonisti a Silverstone per il quarto banco di prova del mondiale 2021, e davvero non vediamo l’ora di dare loro spazio. Anche perchè il tracciato inglese segna di fatto la precisa metà del campionato del mondo 2021: dopo Silverstone mancheranno solo altre 4 gare e dunque è tempo ora di cominciare a tirare le fila di questa stagione.

Che pure fin qui, oltre a tante emozioni, ci ha regalato anche una grande varietà di vincitori differenti: di fatto solo Zhou e Vips hanno trovato un doppio successo finora e pure in classifica iridata i distacchi sono davvero minimi. Arrivati dunque a metà della stagione, il campionato risulta apertissimo: chissà che però il Gran premio di Gran Bretagna 2021 possa oggi fornirci qualche indicazione in più.

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP GRAN BRETAGNA 2021

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che l’appuntamento odierno per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 di Formula 2, sarà visibile in diretta tv esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Silverstone della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP GRAN BRETAGNA 2021: IL PROGRAMMA A SILVERSTONE

Impazienti dunque di dare il via alla diretta della Formula 2 per il Gran premio di Gran Bretagna 2021, serve al solito segnalare il programma di questa intensa giornata per la cadetteria: con l’accortezza di tenere conto dell’ora di fuso orario tra Italia e Inghilterra, ovviamente. Dopo dunque le prime prove libere e le qualifiche occorse ieri sul tracciato inglese, ecco che oggi il primo appuntamento in diretta per la Formula 2 sarà con la prima Sprint Race, prevista per le ore 9.50 italiane e dalla durata di 45 minuti. Solo nel pomeriggio e non prima delle ore 15.45 i nostri beniamini saranno ancora in pista per effettuare la seconda Sprint race. In entrambi i casi ricordiamo che sarà chiesto ai piloti ben 21 giri di pista, per un totale di 123.711 km coperti solo quest’oggi.



