Diretta Formula 2/ Gp Hungaroring 2019 streaming video e tv, si corre gara-2

La Formula 2 torna a farci compagnia domenica 4 agosto: alle 11:25 scatta infatti gara-2 del Gran Premio dell’Hungaroring 2019, che rappresenta l’ottava tappa del campionato Mondiale ma in realtà la sedicesima gara, visto che per ogni appuntamento si corre due volte. Ricordiamo quale sia il regolamento: per gara-2 si parte a posizioni invertite, sulla griglia di partenza, rispetto all’ordine d’arrivo del giorno precedente. Questo però riguarda soltanto i primi otto piloti: dunque, ad esempio, a scattare con un’ideale pole position oggi sarà Mick Schumacher che ha centrato l’ottava posizione in gara-1 qui in Ungheria, mentre il vincitore Nicholas Latifi sarà ottavo. In gara-2 inoltre i punti assegnati sono di meno, e riguardano appunto soltanto i primi otto; un sistema intelligente per mischiare un po’ le carte, in un Mondiale che si sta comunque rivelando appassionante. Non vediamo l’ora di assistere alla diretta di gara-2 nel Gp Hungaroring di Formula 2 2019: tra poco potremo farlo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv del Gp Hungaroring 2019 di Formula 2 sarà trasmessa come sempre dalla televisione satellitare: l’appuntamento è sul canale Sky Sport Formula 1, che è disponibile anche in alta definizione e che trovate al numero 207 del vostro decoder. In assenza di un televisore potrete inoltre seguire questa gara-2 anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2: GP HUNGARORING GARA-2

Approcciandoci a gara-2 del Gp Hungaroring 2019 di Formula 2, dobbiamo chiaramente ricordare cosa è successo sabato: la corsa è stata vinta da Nicholas Latifi che ha ottenuto la quarta affermazione stagionale, staccando in questo senso Nyck De Vries (secondo) e recuperandogli anche sette punti nella classifica generale. Il canadese ha potuto approfittare del secondo ingresso della Safety Car in pista, che ha fatto accodare tutti i piloti e li ha scortati al traguardo: dunque non abbiamo potuto assistere ad un finale tirato ma la gara è stata comunque avvincente. Si è segnalato anche un Mick Schumacher sugli scudi, anche se poi il tedesco ha chiuso in ottava posizione; a completare il podio è stato Jack Aitken, mentre il nostro Luca Ghiotto è stato quarto ma ha perso qualche punto per la classifica. La graduatoria, a proposito, è sempre comandata da De Vries su Latifi, con Ghiotto terzo; Sérgio Sette Camara, dopo il flop di gara-2 a Silverstone, si è preso un bel quinto posto con il quale se non altro cerca di blindare l’arrivo tra i primi quattro nel Mondiale. Che è comunque ancora lungo: intanto ci gustiamo questa gara-2 del Gp Hungaroring 2019, poi vedremo come andranno le cose…



