Diretta Formula 2/ Gp Hungaroring 2019, streaming video e tv, vincitore gara 1

Dopo una lunga sosta dopo il banco di prova inglese, ecco che la Formula 2 torna in diretta già oggi sabato 3 agosto con gara 1 del Gp di Ungheria 2019 che come per la classe maggior del circus, si svolgerà sullo storico tracciato dell’Hungaroring. Si riaccende quindi in terra magiara la lotta per il titolo iridato del campionato di Formula 2: calendario alla mano infatti vediamo subito che mancheranno appena 4 gare prima della chiusura della stagione. Ecco perché i punti messi in palio per il Gp dell’Hungaroring 2019 per la serie cadetta oggi saranno più pesanti che mai. Non dimentichiamo certo che pure nella classifica iridata la situazione è ben confusa con vincitori sempre diversi e vantaggi risicati in graduatoria. Nome da tenere d’occhio in ogni caso oggi in terra magiara sarà De Vries attuale leader del mondiale di formula 2, ma che si dovrà guardare le spalle oggi nella gara ungherese. Non dimentichiamo poi che il banco di prova oggi come di domani sarà più che mai impegnativo: all’Hungaroring la strategia sarà fondamentale, data la conformazione del circuito, dove non è facile sorpassare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara 1, appuntamento clou della giornata di oggi per la Formula 2 per il Gran Premio di Ungheria 2019 sulla pista di Hungaroring, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova sullo storico tracciato britannico sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2: ORARIO DI GARA 1

Verso la diretta della Formula 2 per il Gp di Ungheria 2019 serve ora ricordare a tutti gli appassionati come si comporrà il programma della giornata di oggi, sabato 3 agosto sulla pista dell’Hungaroring. Da segnalare poi a tutti gli appassionati che al contrario di quanto occorso nella precedente tappa del campionato iridato, oggi e per tutto il fine settimana non vi saranno particolari problemi a seguire gli appuntamenti del Gp d’Ungheria, non essendovi differenza di fuso orario. Ecco quindi che dopo prove libere e qualifiche che sono state disputate ieri, oggi il momento clou sarà naturalmente gara 1 per la Formula 2 al Gp di’Ungheria: sarà quindi alle ore 10.10 che si spegneranno i semafori rossi sul rettilineo della pista inglese. Da qui saranno 37 giri e 162,097 km fino alla bandiera a scacchi. Non ci resta quindi che dare la parola alla diretta della Formula 2 dal tracciato dell’Hungaroring!



